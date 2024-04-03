Семак показывал судьям, что Соболев сыграл рукой перед голом «Спартака» «Зениту»
Сергей Семак посчитал, что гол «Спартака» не следовало засчитывать.
На 12-й минуте игры Фонбет Кубка России форвард красно-белых Манфред Угальде забил «Зениту» после передачи Александра Соболева. Мяч, по всей видимости, попал россиянину в руку.
Главный тренер «Зенита» просигнализировал судьям о том, что в ходе голевой атаки правила были нарушены. Он похлопал себя ладонью одной руки по области выше сгиба другой руки.
Матч обслуживает бригада судей под руководством Сергея Карасева.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
«Спартак» – «Зенит». 1:0 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция
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