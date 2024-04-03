Семак показывал судьям, что Соболев сыграл рукой перед голом «Спартака» «Зениту»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Сергей Семак посчитал, что гол «Спартака» не следовало засчитывать.

На 12-й минуте игры Фонбет Кубка России форвард красно-белых Манфред Угальде забил «Зениту» после передачи Александра Соболева. Мяч, по всей видимости, попал россиянину в руку.

Главный тренер «Зенита» просигнализировал судьям о том, что в ходе голевой атаки правила были нарушены. Он похлопал себя ладонью одной руки по области выше сгиба другой руки.

Матч обслуживает бригада судей под руководством Сергея Карасева.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Спартак» – «Зенит». 1:0 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция

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11 комментариев
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Семак показывал, что Спартак получит во втором тайме
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Нет, он показывал размер своей бибы
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Но про это конечно же забудут и не будут разбирать по 10 минут в студиях Матч ТВ, как незабываемый
ФОЛ КРИШИТО НА ПРОМЕСЕ.
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все правильно показывает, рука там и все повторы об этом говорят, только вар почему то молчит
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Ответ SMART789
все правильно показывает, рука там и все повторы об этом говорят, только вар почему то молчит
И в трансляции всё замяли быстренько, хотя я увидел её, смотря матч в телефоне. Даже повторов толком не дали.
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Ответ Доктор Верховцев
И в трансляции всё замяли быстренько, хотя я увидел её, смотря матч в телефоне. Даже повторов толком не дали.
Если бы такой гол Зенит забил КБ(спорный момент,скажем так) повторы бы мусолили раз 20. Спереди, сзади, справа, слева, сверху. Даже снизу показали б. А тут...
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Ответ Goldstream
Но про это конечно же забудут и не будут разбирать по 10 минут в студиях Матч ТВ, как незабываемый ФОЛ КРИШИТО НА ПРОМЕСЕ.
а ЖИГО Сочи?
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Чисто спартаковский гол!
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Ответ SMART789
все правильно показывает, рука там и все повторы об этом говорят, только вар почему то молчит
он молчит,потому что,там чистый пендель,ты руки обороняющегося видел?
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