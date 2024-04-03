Семак показывал судьям, что Соболев сыграл рукой перед голом «Спартака» «Зениту»

Сергей Семак посчитал, что гол «Спартака» не следовало засчитывать.

На 12-й минуте игры Фонбет Кубка России форвард красно-белых забил « » после передачи . Мяч, по всей видимости, попал россиянину в руку.

Главный тренер «Зенита» просигнализировал судьям о том, что в ходе голевой атаки правила были нарушены. Он похлопал себя ладонью одной руки по области выше сгиба другой руки.

Матч обслуживает бригада судей под руководством .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Спартак» – «Зенит». 1:0 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция