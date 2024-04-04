Медведев о судьях: «В футбольном мире ситуация лучше, чем в хоккейном – даются оценки. Я бы на месте ЭСК без обращения разобрал гол Угальде»
Александр Медведев поделился мнением о судьях в РПЛ и КХЛ.
В конце марта СКА завершил выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4.
После этого председатель совета директоров СКА Медведев выступил с критикой судейства, за что лига оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей.
Поводом для комментария стал гол форварда «Спартака» Манфреда Угальде в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Медведев считает, что Александр Соболев перед голом подыграл себе рукой.
«По счастью, у нас в футбольном мире ситуация [с судейством] в лучшую сторону отличается от хоккейного – даются оценки. Ряд специалистов уже высказался.
Также видел голосование болельщиков – более 50% считают, что гол нельзя было засчитывать. Надеюсь, что члены ЭСК следят за публикациями. Я бы на их месте без обращения разобрал этот эпизод.
Если кто-то не прав, пускай разъяснят», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, будет ли «Зенит» обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча со «Спартаком».
«Мне кажется, это было бы целесообразно, если бы руководитель комиссии или главный судья не дожидались запросов от клубов, а сами разбирали бы спорные и непростые моменты», – добавил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
https://m.youtube.com/watch?v=2QOL_UY1ZsA
Оьмененый гол Овечкина в НХЛ:
https://m.vk.com/video-50270859_456239868
Правила вбрасывания:
Правило 58.
8. Полевой игрок, участвующий во вбрасывании, должен удерживать коньки на своей стороне от Г-образной разметки точек вбрасывания (при этом наезжать на линии коньками разрешено). Клюшка полевого игрока должна находиться внутри между двойной Г-образной разметкой точки вбрасывания, но при этом не должна касаться соперника или его клюшки.
Во-вторых,если не рассматривать выходы Зенита,то все ваши заслуги до 2015 обнулять надо
С Торпедо:игра вшестером смену у Торпедо+Конюшков сделал подножку Ренбуличу,хоть и случайно,за такой же момент был удален Зыков:
https://m.vk.com/video-202185516_456248209
Либо не давать не там не там,либо давать и там и там.
За хоккей говорить не могу
Какой состав не собери, вечно в плей-офф кто-нибудь переедет