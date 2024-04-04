Медведев о судьях: «В футбольном мире ситуация лучше, чем в хоккейном – даются оценки. Я бы на месте ЭСК без обращения разобрал гол Угальде»

Александр Медведев поделился мнением о судьях в РПЛ и КХЛ.

В конце марта СКА завершил выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4.

После этого председатель совета директоров СКА Медведев выступил с критикой судейства, за что лига оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей.

Поводом для комментария стал гол форварда «Спартака» Манфреда Угальде в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Медведев считает, что Александр Соболев перед голом подыграл себе рукой.

«По счастью, у нас в футбольном мире ситуация [с судейством] в лучшую сторону отличается от хоккейного – даются оценки. Ряд специалистов уже высказался.

Также видел голосование болельщиков – более 50% считают, что гол нельзя было засчитывать. Надеюсь, что члены ЭСК следят за публикациями. Я бы на их месте без обращения разобрал этот эпизод.

Если кто-то не прав, пускай разъяснят», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, будет ли «Зенит» обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча со «Спартаком».

«Мне кажется, это было бы целесообразно, если бы руководитель комиссии или главный судья не дожидались запросов от клубов, а сами разбирали бы спорные и непростые моменты», – добавил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.