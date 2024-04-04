Медведев о судьях: «В футбольном мире ситуация лучше, чем в хоккейном – даются оценки. Я бы на месте ЭСК без обращения разобрал гол Угальде»

Теги Спартак Зенит СКА судьи премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Александр Медведев КХЛ Александр Соболев Р-Спорт Манфред Угальде ЭСК РФС Футбол

Александр Медведев поделился мнением о судьях в РПЛ и КХЛ.

В конце марта СКА завершил выступление в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, уступив в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4.

После этого председатель совета директоров СКА Медведев выступил с критикой судейства, за что лига оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей.

Поводом для комментария стал гол форварда «Спартака» Манфреда Угальде в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Медведев считает, что Александр Соболев перед голом подыграл себе рукой.

«По счастью, у нас в футбольном мире ситуация [с судейством] в лучшую сторону отличается от хоккейного – даются оценки. Ряд специалистов уже высказался.

Также видел голосование болельщиков – более 50% считают, что гол нельзя было засчитывать. Надеюсь, что члены ЭСК следят за публикациями. Я бы на их месте без обращения разобрал этот эпизод.

Если кто-то не прав, пускай разъяснят», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, будет ли «Зенит» обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча со «Спартаком».

«Мне кажется, это было бы целесообразно, если бы руководитель комиссии или главный судья не дожидались запросов от клубов, а сами разбирали бы спорные и непростые моменты», – добавил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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38 комментариев
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Медведев все-таки очень воспитанный и деликатный человек. Вместо того, чтобы прямо сказать: "Все голы в ворота СКА и Зенита должны всегда автоматически отменяться", он строит какие-то сложносочиненные предложения, упоминает судей... Сразу чувствуется - Питер.
+38
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Кто-нибудь может его успокоить наконец-то 🙏
+16
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+8
Ответ Павел
Сам я болею за Локо. Но так уже надоело, что этот гол в ворота той, или иной команды в ворота зенита засчитывать нельзя, что определяется мнение, что в ворота ззенита вообще никакие голы забивать нельзя . А нормальные болельщики зенита есть? не 10 летние? А нормальные? Или мы будем бороться просто с тем, что чиновники сказали? Болелы, нормальные, опомнитесь. Вы взяли 150 тысяч чемпионств, и ни разу не вышли из группы ЛЧ . Вас так тянут на уровне правительства, и вапм всё равно? Да вы не болельщики
Зачем Вы сейчас всех обманываете?Зенит ни разу не вышел из группы ЛЧ?Вы серьёзно?
+8
-1
+7
Так в хоккее тоже все высказались - СКА вылетел по делу, хватит ныть
+5
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+2
Ответ Ренат Ильясов
А когда гол "Локомотива" в ворота СКА отменили - это другое?
Гол Локо в ворота СКА:

https://m.youtube.com/watch?v=2QOL_UY1ZsA

Оьмененый гол Овечкина в НХЛ:

https://m.vk.com/video-50270859_456239868

Правила вбрасывания:
Правило 58.

8. Полевой игрок, участвующий во вбрасывании, должен удерживать коньки на своей стороне от Г-образной разметки точек вбрасывания (при этом наезжать на линии коньками разрешено). Клюшка полевого игрока должна находиться внутри между двойной Г-образной разметкой точки вбрасывания, но при этом не должна касаться соперника или его клюшки.
+2
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Хотелось бы услышать хоть раз Мажича.Или он зицпредседатеь Фунт?
+3
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Ответ ebana
в современной истории ни разу не вышел и ни разу не набрал больше 6 очков. в один момент буки перестали делать линии на невыход зенита потому что это стоило 1.00001
Зачем ты врешь, ты что - спартаковец?
+1
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Везде заговор.Все очень просто.если команда играет,то никакие судьи не помеха
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
А чём он не прав
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Ответ Bangal88
Как будто в футболе, эти оценки и обсуждения, что то меняют
По край мере понятны решения судей,хотя и несут бывает откровенный бред.
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Ответ Bangal88
Так в хоккее тоже все высказались - СКА вылетел по делу, хватит ныть
СКА вылетел по делу,но оценки судьям не даются,моменты не разбираются,выдаётся сухой остаток,т е решение без обсуждения
+4
-3
+1
Ответ ebana
российский футбол - это дно. надо иметь пару лишних хромосом, чтобы за кого-то болеть среди этих спортсменов)
А зачем ты тогда здесь со своей ложью?
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Ответ ebana
в современной истории ни разу не вышел и ни разу не набрал больше 6 очков. в один момент буки перестали делать линии на невыход зенита потому что это стоило 1.00001
Во-первых ,чел пишет,что никогда не выходил.
Во-вторых,если не рассматривать выходы Зенита,то все ваши заслуги до 2015 обнулять надо
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Ответ Дмитрий9779
СКА вылетел по делу,но оценки судьям не даются,моменты не разбираются,выдаётся сухой остаток,т е решение без обсуждения
Как будто в футболе, эти оценки и обсуждения, что то меняют
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0
Ответ Sergey Smolensky
Чё-то в голосину от СКА и Медведева. Их судили так же, как и всех (иногда могли быть ошибки, но в целом ровно), они зацепились за одну ошибку в плей-офф и пошло поехало. Ой, ай, судейство плохое. Нет, судейство хорошее, это СКА такое. Какой состав не собери, вечно в плей-офф кто-нибудь переедет
Толчок Грицюка на Аликина...
С Торпедо:игра вшестером смену у Торпедо+Конюшков сделал подножку Ренбуличу,хоть и случайно,за такой же момент был удален Зыков:

https://m.vk.com/video-202185516_456248209

Либо не давать не там не там,либо давать и там и там.
+2
-2
0
Ответ Don_Krebs
Медведев все-таки очень воспитанный и деликатный человек. Вместо того, чтобы прямо сказать: "Все голы в ворота СКА и Зенита должны всегда автоматически отменяться", он строит какие-то сложносочиненные предложения, упоминает судей... Сразу чувствуется - Питер.
Вы серьезно сейчас? давайте начнем с малого, просто не засчитывать голы руками как вчера будет более чем достаточно для Зенита

За хоккей говорить не могу
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Ответ Ренат Ильясов
А когда гол "Локомотива" в ворота СКА отменили - это другое?
это третье!
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ты кем себя возомнил, глазом божьим
+1
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0
Чё-то в голосину от СКА и Медведева. Их судили так же, как и всех (иногда могли быть ошибки, но в целом ровно), они зацепились за одну ошибку в плей-офф и пошло поехало. Ой, ай, судейство плохое. Нет, судейство хорошее, это СКА такое.
Какой состав не собери, вечно в плей-офф кто-нибудь переедет
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-7
0
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