ЭСК поддержала Карасева, засчитавшего гол Угальде: «Контакт мяча с рукой Соболева не наказуем и обусловлен действиями игроков «Зенита»
ЭСК РФС поддержала спорное решение Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Зенит».
«Зенит» 3 апреля обыграл «Спартак» на выезде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).
На 12-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде открыл счет после паса от Александра Соболева, которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.
После матча клуб из Санкт-Петербурга обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.
«Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 12-й минуте матча.
Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.
В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.
Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнеру нападающего, который забивает гол.
Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.
В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением.
С других камер видно, что мяч попадает в грудь нападающего (нет явных признаков игры рукой), после чего достается партнеру, который забивает гол.
Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнер по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», – говорится в заявлении ЭСК РФС.
Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»
Внесите уже это в правила игры в футбол.
Похоже вердикт в комментах с самого начала оказался верным, голевая передача плавником разрешена правилами и протоколом ВАР.😏
Забил рукой - не наказуемо, потому что обусловлено действиями игроков соперника. Сломал сопернику ногу - не наказуемо, потому что обусловлено действиями игроков соперника. И так далее
Кто бы мог подумать. Иначе и быть не могло. Напомню, Карасев с прошлого года является нештатным сотрудником Лукойла.
На всякий случай приведу состав ЭСК:
Павел Каманцев (председатель, без права голоса), Сергей Зуев - и нашим и вашим (заместитель председателя), Александр Гвардис - представитель Лукойла (был в команде Хусаинова),
Николай Иванов - представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Сергей Фурса - представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Николай Левников- представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Эдуард Малый -представитель Керимова,
Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса)
Если учесть что в РПЛ теперь работают действующие сотрудники Лукойла Мележиков на управляющей должности и Фетисов на должности директора департамента по связям с общественностью, то ФКСМ идет путем Спартака и придворного клуба ЦК КПСС, когда в Спорткомитете СССР заседали только спартачи. А народ слагал об этом песни: "Спорткомитет мясниковский притон, снова готовит спартаковский трон..."