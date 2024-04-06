ЭСК поддержала Карасева, засчитавшего гол Угальде: «Контакт мяча с рукой Соболева не наказуем и обусловлен действиями игроков «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев видеоповторы Александр Соболев Родригао Страхиня Эракович Манфред Угальде ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС поддержала спорное решение Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Зенит».

«Зенит» 3 апреля обыграл «Спартак» на выезде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

На 12-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде открыл счет после паса от Александра Соболева, которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.

После матча клуб из Санкт-Петербурга обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

«Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 12-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.

В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнеру нападающего, который забивает гол.

Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.

В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением.

С других камер видно, что мяч попадает в грудь нападающего (нет явных признаков игры рукой), после чего достается партнеру, который забивает гол.

Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнер по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»

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68 комментариев
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Только Зениту можно отменить гол, найдя мифическую игру рукой на своей половине поля за две минуты до взятия ворот. Игра руками игроками других команд в штрафной Зенита не является нарушением.
Внесите уже это в правила игры в футбол.
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Что за чушь, есть же прописанное правило в рекомендациях , что если мяч попадает в руку нападающему, в любой ситуации , и в этой фазе забивается гол, то год отменяется. Какое воздействие Эраковича и Родригао 🤡
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Это не рука , это плавник
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Ответ ValmontZ
Комментарий скрыт
Рука там есть, что там видеть? Другое дело - как трактуют.
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Знаменитый админресурс Зенита!
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А помните как в прошлый раз на Открытии пенальти за руку Барриоса поставили, когда он был в борьбе с Соболевым? И я помню.
+27
-4
+23
То ли дело, когда Барриос в толкотне в углу штрафной, не видя мяча, случайно чиркает по нему кончиком ногтя, так что мяч отклоняется на пару сантиметров. Ну что это, как не 100% пенальти? ))
+21
-3
+18
Это звучит почти как "воздушная подножка", только чуть многословнее. Такой же шедевр московского двуличия и беспринципности.
+17
-5
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"Своих не бросаем!"
+12
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+12
Минимальное касание руки было у Барриоса в первом круге, что не помешало поставить пенальти....
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Ответ Leonid
Комментарий скрыт
"А я ещё дeбилbнblй комментарий напишу" - решил Leonid
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Ответ ValmontZ
Комментарий скрыт
вот серьёзно ты там руку не видишь про каких ты слепых пишешь если ты в глаза е.....
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ЭСК - экспертно спартаковская комиссия
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Сначала столько текста, что как будто на Соболеве можно пенальти назначить, потом с другой камеры мяч попал грудь, потом игра рукой не привела к немедленному забитию гола.
Похоже вердикт в комментах с самого начала оказался верным, голевая передача плавником разрешена правилами и протоколом ВАР.😏
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А теперь объясните мне за что был пенальти в матче Крыльев и Локомотива, когда игрок Крыльев телом прижимает мяч к руке игрока Локо.
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Это же так смешно, глупее оправдания не найти.
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Так абсолютно про любое нарушение можно сказать - "не наказуемо и обусловлено действиями игроков соперника".
Забил рукой - не наказуемо, потому что обусловлено действиями игроков соперника. Сломал сопернику ногу - не наказуемо, потому что обусловлено действиями игроков соперника. И так далее
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Это примерно как не рабочие дни и выходные дни, минимальное касание руки туда же
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У кого-то были сомнения что московский эск прикроет московского карася?
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То есть правило "любая игра рукой в атаке - это нарушение" уже убрали? Теперь надо, чтобы после игры рукой в атаке забивал не тот, кто сыграл? Ну ок, запишем)
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Контакт мяча с рукой нападающего ФКС-Ма Александра Дельфинова, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.
Кто бы мог подумать. Иначе и быть не могло. Напомню, Карасев с прошлого года является нештатным сотрудником Лукойла.
На всякий случай приведу состав ЭСК:
Павел Каманцев (председатель, без права голоса), Сергей Зуев - и нашим и вашим (заместитель председателя), Александр Гвардис - представитель Лукойла (был в команде Хусаинова),
Николай Иванов - представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Сергей Фурса - представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Николай Левников- представитель Лукойла(был в команде Хусаинова),
Эдуард Малый -представитель Керимова,
Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса)
Если учесть что в РПЛ теперь работают действующие сотрудники Лукойла Мележиков на управляющей должности и Фетисов на должности директора департамента по связям с общественностью, то ФКСМ идет путем Спартака и придворного клуба ЦК КПСС, когда в Спорткомитете СССР заседали только спартачи. А народ слагал об этом песни: "Спорткомитет мясниковский притон, снова готовит спартаковский трон..."
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Кск официально признал Соболева дельфином, пасовать конечностями можно)
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Ответ Tun
Даже если б эск признал, что гол надо отменять, ничего бы не изменилось
По крайней мере это хоть как то может повлиять на работу судей, а так твори беспредел и тебе ничего не будет. В следующий раз мясным прелетит и тут ныья будет недели на два
+6
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Я писал вчера, что эта свора будет отмазывать своих до последнего просто харкая всем в лицо и называя черное белым
+4
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Голевые пасы руками Спартаку разрешены. Но прайс у ЭКС не дешевый. Типа так.
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Ну да, попадает в грудь, а не сыграй Соболев рукой отскок был бы совершенно в другую сторону.
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Честно говоря, я повтор не видел и судить не брался. Но тут они пишут, что контакт рукой всё же был. Разве по правилам последних лет не любая игра рукой в атаке считается нарушением?
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Кстати, уже не про ЭСК, им никто не судья, но вспоминая поведение Соболева и в этом матче, и в других, я ясно стал понимать, какое уникальное создание спартаковский нападающий, почти столкновение стихий - быкующий дельфин
+3
-1
+2
Ну и всё. Расходимся. Карась же у нас неприкосновенный. Трогать его не моги. 😄
+4
-2
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Ответ Виктор
Только Зениту можно отменить гол, найдя мифическую игру рукой на своей половине поля за две минуты до взятия ворот. Игра руками игроками других команд в штрафной Зенита не является нарушением. Внесите уже это в правила игры в футбол.
Даже если б эск признал, что гол надо отменять, ничего бы не изменилось
+2
-1
+1
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