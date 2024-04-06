ЭСК поддержала Карасева, засчитавшего гол Угальде: «Контакт мяча с рукой Соболева не наказуем и обусловлен действиями игроков «Зенита»

ЭСК РФС поддержала спорное решение Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Зенит».

«Зенит» 3 апреля обыграл «Спартак» на выезде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

На 12-й минуте нападающий красно-белых открыл счет после паса от , которому до этого мяч попал в руку. Гол был засчитан.

После матча клуб из Санкт-Петербурга обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

«Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 12-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» и , которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.

В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнеру нападающего, который забивает гол.

Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.

В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением.

С других камер видно, что мяч попадает в грудь нападающего (нет явных признаков игры рукой), после чего достается партнеру, который забивает гол.

Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнер по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»