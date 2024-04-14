«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом»: мяч установили почти за 3 метра от места нарушения, расстояние до стенки было 7,8 м вместо 9

«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом» (1:2).

Встречу обслуживала арбитров во главе с .

Как пишет « », в первом случае расстояние между местом нарушения и местом установки мяча составляло 2,9 метра. Когда Эдуард пытался поставить мяч на правильное место, судья ему не позволил.

Во втором случае – на 82-й минуте – расстояние до стенки было 7,8 метра вместо положенных 9. В результате штрафного мяч попал в стенку.

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