«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом»: мяч установили почти за 3 метра от места нарушения, расстояние до стенки было 7,8 м вместо 9

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом» (1:2).

Встречу обслуживала арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в первом случае расстояние между местом нарушения и местом установки мяча составляло 2,9 метра. Когда Эдуард Сперцян пытался поставить мяч на правильное место, судья ему не позволил.

Во втором случае – на 82-й минуте – расстояние до стенки было 7,8 метра вместо положенных 9. В результате штрафного мяч попал в стенку.

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84 комментария
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Повторюсь, какая же мерзость поперла из Краснодара. Все это выглядело бы плохо, даже если бы судья действительно подсуживал Зениту. Но нет, все было наоборот, судья всю игру подсуживал именно Краснодару и выглядит его поведение не просто плохо, а безобразно.
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-11
+119
Ещё Краснодар выразил недовольство в связи с тем, что Зенит вообще бегал в атаку и забивал.
+107
-5
+102
Из серии про жёлтую карточку на 10 мин, которая убила всю игру.
+96
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+93
Ответ fil_spb
Повторюсь, какая же мерзость поперла из Краснодара. Все это выглядело бы плохо, даже если бы судья действительно подсуживал Зениту. Но нет, все было наоборот, судья всю игру подсуживал именно Краснодару и выглядит его поведение не просто плохо, а безобразно.
Он не подсуживал, просто судил плохо. Но баланс ошибок был в пользу Краснодара.
+72
-4
+68
Это уже идёт работа "на будущее" по лекалам Спартака. Чтобы соответствующее ифополе создать, судей прессануть - может где в последующих матчах это конвертируется в очки для (обиженок) Краснодара и в потерю очков для конкурентов.

И хотя быки позиционируют себя как жертву судейства, по всем нарезкам прошедшего матча видно, что Краснодар серьёзно недобрал желтых карточек. Т.е. я бы сказал, судейство было очень лояльным по отношению хозяевам.
+69
-3
+66
Оспадя, какие же позорники
Фу, аж противно
+60
-3
+57
Как же противно на это все смотреть а ведь Краснодару реально пели дифирамбы про белую ворону в нашем чемпионате)))По факту тот же Спартак только без титулов
+56
-5
+51
Краснодар не хочет пожаловаться на то, что первый штрафной был абсолютно левым после очередной симуляции Сперцяна
+45
-1
+44
Только вот как минимум одного штрафного из этих двух и не должно было быть) Там чистая симуляция Сперцяна (штрафной, который в первом тайме)
+33
-1
+32
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ещё Краснодар выразил недовольство в связи с тем, что Зенит вообще бегал в атаку и забивал.
демонстративно празднуя голы
+28
-1
+27
Я очень уважал Краснодар, нравился клуб всегда играли достойно с азартам. Но в этом году они отпустились в глазах просто. Выгнали тренера, вчера на первых минутах симуляция такая, что все игроки Краснодара пошли к арбитру, теперь эти жалобы. Что за позорище???
+24
-1
+23
Ахаха
+24
-2
+22
Ответ Злодей Спб
Это уже идёт работа "на будущее" по лекалам Спартака. Чтобы соответствующее ифополе создать, судей прессануть - может где в последующих матчах это конвертируется в очки для (обиженок) Краснодара и в потерю очков для конкурентов. И хотя быки позиционируют себя как жертву судейства, по всем нарезкам прошедшего матча видно, что Краснодар серьёзно недобрал желтых карточек. Т.е. я бы сказал, судейство было очень лояльным по отношению хозяевам.
В этом сезоне и так в их пользу часто косячат . Куда уж ещё
+23
-1
+22
Короче, оспартачились вконец
+23
-1
+22
ну что за колхоз о майн гот
+21
-2
+19
..." расстояние между местом нарушения и местом установки мяча составляло 2,9 метра..."
..." расстояние до стенки было 7,8 метра..."
Да.... Если б 2,8 и 7,9 - Краснодар обязательно выиграл бы. Ребята! Ну не позорьтесь, умейте проигрывать.
+16
-1
+15
Странно, что не учли замечание Мусаева в интервью, когда он жаловался, что игроков Зенита не всю игру разрешили бить.
+16
-1
+15
Не, ну это уже колхоз почище желтых карточек Абаскаля)
+16
-1
+15
Очень жаль болельщиков Краснодара, команда реально имела все шансы взять чемпионат , но из за глупых ошибок владельца, отвратительной селекции зимой, просто перечеркнули все что только возможно. Вчера позорились с билетами и судьями, сегодня сидят считают сантиментры. Ладно если бы действительно играли на равных и проиграли незаслуженно, но они проиграли абсолютно заслуженно и зенит даже простил миниму два раза
+13
-1
+12
Решили клепать мемы про судейство вместо Абаскаля. Респект.
+13
-1
+12
"Как же они играют" превратилось в "как же они страдают". Матчи Зенита и Краснодара в последние годы получаются весьма зрелищными и имеют потенциал превращения в какое-то противостояние с историей, но Краснодару стоило бы научиться лучше себя держать в публичной сфере, очень много детского сада.
+11
-1
+10
Ответ Давид Agabekyan
Краснодар не хочет пожаловаться на то, что первый штрафной был абсолютно левым после очередной симуляции Сперцяна
Или когда Мостового во втором тайме явно завалили, а фол дали в обратную сторону
+10
-1
+9
Не, ну за такое, конечно, Зенит надо в пердив отправлять…
Страшные нарушения!
+11
-2
+9
Что за клоунада. Даже за день не остыли. Видимо указание сверху идет, а это плохой знак для команды претендующий на чемпионство.
+10
-1
+9
Ответ Klinsmann32
Я очень уважал Краснодар, нравился клуб всегда играли достойно с азартам. Но в этом году они отпустились в глазах просто. Выгнали тренера, вчера на первых минутах симуляция такая, что все игроки Краснодара пошли к арбитру, теперь эти жалобы. Что за позорище???
Классический перевод стрелок. Выгнали хорошо работавшего тренера, поняли что обделались и решили свалить свой косяк на кого-нибудь. Судьи всегда наиболее удобны для этого
+9
-1
+8
Это просто уже зашквар. Билетов не дали, судья - продажная, стенка высокая, трава причесана не так. Что они несут???🤣🤣🤣
+9
-1
+8
Это очень смешно 😎
+7
-1
+6
Ответ Кирилл Демченко
Очень жаль болельщиков Краснодара, команда реально имела все шансы взять чемпионат , но из за глупых ошибок владельца, отвратительной селекции зимой, просто перечеркнули все что только возможно. Вчера позорились с билетами и судьями, сегодня сидят считают сантиментры. Ладно если бы действительно играли на равных и проиграли незаслуженно, но они проиграли абсолютно заслуженно и зенит даже простил миниму два раза
А чего болельщиков Краснодара жалеть? Их поведение на стадионе ещё можно понять, повторов всё-таки не видели. Но почитай, что второй день пишут. Полностью соответствуют их мерзкой команде симулянтов и провокаторов и такому же руководству.
+7
-1
+6
Ответ Максим F
Комментарий скрыт
Чего ты там пытаешься? Перечитай хоть что пишешь, прежде чем отправить.
+6
0
+6
Убогий клуб,
Убогий движ,
За кассой в Магните ты стоишь.
А в голове один мотив
И это не Локомотив ))
+8
-2
+6
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