«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом»: мяч установили почти за 3 метра от места нарушения, расстояние до стенки было 7,8 м вместо 9
«Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом» (1:2).
Встречу обслуживала арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Как пишет «Спорт-Экспресс», в первом случае расстояние между местом нарушения и местом установки мяча составляло 2,9 метра. Когда Эдуард Сперцян пытался поставить мяч на правильное место, судья ему не позволил.
Во втором случае – на 82-й минуте – расстояние до стенки было 7,8 метра вместо положенных 9. В результате штрафного мяч попал в стенку.
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И хотя быки позиционируют себя как жертву судейства, по всем нарезкам прошедшего матча видно, что Краснодар серьёзно недобрал желтых карточек. Т.е. я бы сказал, судейство было очень лояльным по отношению хозяевам.
Фу, аж противно
..." расстояние до стенки было 7,8 метра..."
Да.... Если б 2,8 и 7,9 - Краснодар обязательно выиграл бы. Ребята! Ну не позорьтесь, умейте проигрывать.
Страшные нарушения!
Убогий движ,
За кассой в Магните ты стоишь.
А в голове один мотив
И это не Локомотив ))