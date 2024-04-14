Абаскаль и Слишкович часто конфликтовали в «Спартаке». Помощник не соглашался с решениями испанца
У Гильермо Абаскаля возникали конфликты с помощником Владимиром Слишковичем.
По информации «Спорт-Экспресса», Слишкович был несогласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды.
Стоит отметить, что Слишкович и Абаскаль до «Спартака» не работали вместе. Боснийца в тренерский штаб красно-белых пригласил бывший спортивный директор Лука Каттани.
Напомним, Слишкович будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Абаскаля.
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