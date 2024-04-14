Абаскаль и Слишкович часто конфликтовали в «Спартаке». Помощник не соглашался с решениями испанца

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

У Гильермо Абаскаля возникали конфликты с помощником Владимиром Слишковичем.

По информации «Спорт-Экспресса», Слишкович был несогласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды.

Стоит отметить, что Слишкович и Абаскаль до «Спартака» не работали вместе. Боснийца в тренерский штаб красно-белых пригласил бывший спортивный директор Лука Каттани.

Напомним, Слишкович будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Абаскаля.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было при Слишковиче Спартак выигрывал когда Абаскаля не было на бровке
Как бы то ни было, когда Спартак играл при Слишковиче у бровки, к игре готовил команду Абаскаль.
+27
-1
+26
Слишкович - новый Каррера, нет?
+18
-2
+16
Ответ Северный болельщик
Слишкович - новый Каррера, нет?
Слишкович - новый Абаскаль .
+16
-1
+15
А кто в здравом уме вообще мог соглашаться с ним? Человек очевидный самодур, лишенный вообще критического мышления. Свои ошибки никогда не признавал и делал упорно одно и то же каждый раз. Даже вот 2 последних матча: пруцева и умярова просто уничтожило динамо, на следующий матч выходят они же и их уничтожает уже сочи)) и так еще десятки раз было
+9
-2
+7
Как бы то ни было при Слишковиче Спартак выигрывал когда Абаскаля не было на бровке
+7
-3
+4
Время у Слишковича есть,чтобы показать свою состоятельность.
+4
-1
+3
как думаете кто следующий тренер? Я за Карпина или Юрана.
+5
-2
+3
Ответ Иван Кардашевский
В следующей игре Джикия играет, возможно капитан.
если так будет, то нужно убирать Слишковича в конце сезоне вне зависимости от результатов, очевидно, что воду мутили на пару сливая сезон...
+8
-5
+3
Надеюсь хотя бы, что Умярова больше не будет в составе.
+3
0
+3
В следующей игре Джикия играет, возможно капитан.
+2
0
+2
Слишком запутанная история
+1
0
+1
Слишкович хороший)
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
Слишкович - новый Каррера, нет?
Нет, такой виток бывает к сожалению раз в 20 лет, сейчас вы на другом витке истории
+2
-1
+1
Ответ Марат Мулюков
как думаете кто следующий тренер? Я за Карпина или Юрана.
Юран не потянет.
+1
0
+1
Ответ Александр Поливенко
Юран не потянет.
потянет. вспомни Химки как играли при нём, и убрали его оттуда не по спортивному принципу.
+4
-3
+1
Ответ Марат Мулюков
как думаете кто следующий тренер? Я за Карпина или Юрана.
Я за Юрана. НиНо очень симпатично играет
+1
0
+1
Ответ Eugene88
А кто в здравом уме вообще мог соглашаться с ним? Человек очевидный самодур, лишенный вообще критического мышления. Свои ошибки никогда не признавал и делал упорно одно и то же каждый раз. Даже вот 2 последних матча: пруцева и умярова просто уничтожило динамо, на следующий матч выходят они же и их уничтожает уже сочи)) и так еще десятки раз было
Не совсем согласен. Умяров это дно, а вот Пруцев вполне себе рабочая лошадка.
+1
0
+1
Ну, сейчас полезут новости из всех щелей. Выяснится, что Абасраль не только слабый тренер...
+1
0
+1
да кто такой этот ваш Слишкович
+1
0
+1
Ответ Марат Мулюков
как думаете кто следующий тренер? Я за Карпина или Юрана.
Я за Мостового. Хоть у него лицензии и нет, но по-моему с кем-то уже была такая история и как-то выкручивались
+3
-3
0
Ответ КБ Сергей
А Медина?)))
Интересно, а опция обратного "вкупа" была прописана?
)))
0
0
0
Ответ Spartak ist besser
Надеюсь хотя бы, что Умярова больше не будет в составе.
А Медина?)))
0
0
0
А я думал Джикия метил на место главного. По трансляции так было видно)
+1
-1
0
Ни на что не намекаю, но вот Мостовому, например, вообще помощники не нужны.
+1
-1
0
Ответ ДжангоБум
А он чеканить умеет?
Вот именно друг, что только он и умеет
0
0
0
При Слишковиче играли хоть) может поэтому Абаскаль уезжал с игр?
+1
-1
0
Ответ Dmitri 78
Я за Мостового. Хоть у него лицензии и нет, но по-моему с кем-то уже была такая история и как-то выкручивались
А он чеканить умеет?
0
0
0
Ответ Марат Мулюков
как думаете кто следующий тренер? Я за Карпина или Юрана.
Юран, это у которого прямо сейчас в чемпионате три поражения подряд? Может в кубке дела лучше обстоят? Может Юран хотя бы в Нижнем справляется с давлением и не бросается на камеры? Тот самый Юран?
0
0
0
Ответ Марат Мулюков
потянет. вспомни Химки как играли при нём, и убрали его оттуда не по спортивному принципу.
Химки и Пари НН это не Спартак. Просто напросто не справится с сумашедшим давлением
+1
-1
0
Кто знает, может, Абаскаль вернётся в родной клуб и выиграет с ним ЛЧ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий