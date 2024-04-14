Абаскаль и Слишкович часто конфликтовали в «Спартаке». Помощник не соглашался с решениями испанца

У Гильермо Абаскаля возникали конфликты с помощником Владимиром Слишковичем.

По информации « », Слишкович был несогласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды.

Стоит отметить, что Слишкович и до « » не работали вместе. Боснийца в тренерский штаб красно-белых пригласил бывший спортивный директор Лука Каттани.

Напомним, будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Абаскаля.