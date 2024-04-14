«Спартак» увольняет Абаскаля. Слишкович станет и.о. («РБ Спорт»)

Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака».

По данным «РБ Спорт», в клубе принято решение расстаться с испанским специалистом, работающим с 2022 года.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович.

После 23 матчей в Мир « » идет на 6-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Команда выиграла всего 1 из 5 последних матчей в чемпионате.

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