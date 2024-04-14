«Спартак» увольняет Абаскаля. Слишкович станет и.о. («РБ Спорт»)
Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака».
По данным «РБ Спорт», в клубе принято решение расстаться с испанским специалистом, работающим с 2022 года.
Исполняющим обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович.
После 23 матчей в Мир РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Команда выиграла всего 1 из 5 последних матчей в чемпионате.
14 главных мемов от Абаскаля: подсказки Бога по составу, Мозес на восьмерке, бросок Бериши
Буду нервничать в случае назначения Черчесова. Каким бы авторитарным или мемным он ни был, но он способен выжимать результат.
Если назначат Ивича, то тоже буду нервничать из-за чемпионства.
Надеюсь руководство Спартака оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля. Другим командам так и за результат спокойнее, и веселее.