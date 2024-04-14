«Спартак» увольняет Абаскаля. Слишкович станет и.о. («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака».

По данным «РБ Спорт», в клубе принято решение расстаться с испанским специалистом, работающим с 2022 года.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович.

После 23 матчей в Мир РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Команда выиграла всего 1 из 5 последних матчей в чемпионате.

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173 комментария
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Мостовой
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Да неужели. Уверен на 100%, что Спартак сейчас сильно преобразится. При Слишковиче Спартак всегда выглядел солидно.
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Выбор большой: Гунько, Титов, Аленичев, Чернышев. Любой из них сумеет вернуть Спартак на родное 10 место за оставшиеся туры.
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+52
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Поздравляю болел Спартака
у болел Спартака уже эмоций не осталось за все эти годы
+25
-1
+24
Ответ Сергей Сергеевич
Да неужели. Уверен на 100%, что Спартак сейчас сильно преобразится. При Слишковиче Спартак всегда выглядел солидно.
вероятно так и будет, вот только ради слива тренера стоит ли сливать кучу матчей и например возможность занять итоговое призовое место?
+29
-7
+22
Мостовой сегодня в хлам
+22
-2
+20
Поздравляю болел Спартака
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-9
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Ответ </c/>
вероятно так и будет, вот только ради слива тренера стоит ли сливать кучу матчей и например возможность занять итоговое призовое место?
Кому оно надо, если еврокубков нет?
+20
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+14
С новым циклом! С новым счастьем!
+14
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Сегодня будет большой праздник для некого Александра из Москвы...
+9
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Ответ damondiamond
Мостовой
Уже отмечает🥂
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Колесо Сансары запускается заново )))
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Ждем старта нового цикла)
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Если назначат Карпина или Янссена, то я как болельщик Зенита буду спокоен. На 90% будут такие же качели в игровом и эмоциональном плане, как и сейчас.
Буду нервничать в случае назначения Черчесова. Каким бы авторитарным или мемным он ни был, но он способен выжимать результат.
Если назначат Ивича, то тоже буду нервничать из-за чемпионства.
Надеюсь руководство Спартака оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля. Другим командам так и за результат спокойнее, и веселее.
+7
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+6
Ответ ОттоДракула
Выбор большой: Гунько, Титов, Аленичев, Чернышев. Любой из них сумеет вернуть Спартак на родное 10 место за оставшиеся туры.
Хоть бы гунько, он и в стыки может успеть опустить
+7
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Станислав Салаламович, я вас приветствую!
+6
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+4
когда же они поймут что дело не в тренере...
+6
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Ответ damondiamond
Мостовой
не получится , потому что у него документов нету
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Успели поздравить с днём рождения, и сразу на двор...
+4
0
+4
это слишком
+6
-2
+4
какое же постоянство... каждый раз новый цикл
+4
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+3
Ответ Antonio Gaudi
Если назначат Карпина или Янссена, то я как болельщик Зенита буду спокоен. На 90% будут такие же качели в игровом и эмоциональном плане, как и сейчас. Буду нервничать в случае назначения Черчесова. Каким бы авторитарным или мемным он ни был, но он способен выжимать результат. Если назначат Ивича, то тоже буду нервничать из-за чемпионства. Надеюсь руководство Спартака оправдает свой уровень и назначит очередного Абаскаля. Другим командам так и за результат спокойнее, и веселее.
Как болельщик ЦСКА, я за Карпина. Будет весело. Правда, недолго 😂
+3
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+3
А я бы поставил Мостового. Если провалится - просто все поржут над ним(ведь он же играл в футбол и ничего сложного нет), а вдруг он окажется гением мотивации на оставшиеся туры и снесет всех? Болельщики хоть порадуются что команда не мертва и может играть в футбол. За это воемя руководство сможет спокойно искать тренера.
+2
0
+2
Ответ </c/>
вероятно так и будет, вот только ради слива тренера стоит ли сливать кучу матчей и например возможность занять итоговое призовое место?
Тут согласен, к игрокам не меньше претензий, чем к Абаскалю. Очевидно, что сливали его.
+3
-1
+2
Легенда,спасибо за трехтуровое чемпионство
+4
-2
+2
Ответ Artur Pokachevski
у болел Спартака уже эмоций не осталось за все эти годы
Согласен, дружище. В первый раз в жизни Спартак не вызывает у меня ни каких эмоций
+2
0
+2
Уууу, Стас, ты просто космос, где ЕЕЕ?!
+2
0
+2
Время одного гения пришло...
+3
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Да за что?
+3
-1
+2
Верните Массимо!
+2
-1
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