Абаскаль сообщил команде об уходе из «Спартака» (Metaratings)
Футболисты «Спартака» уже знают об уходе Гильермо Абаскаля.
По информации Metaratings, главный тренер объявил команде о том, что покидает свою должность.
Ранее стало известно, что исполняющим обязанности тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович.
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Эти ветераны, фанаты и СМИ начали вой задолго до плачевных результатов, просто потому их бомбит, что иностранный тренер в Спартаке(про круговорот "нужен свой тренер", а затем "нужен современный тренер, иностранец с мктодиками" - молчу, классика тож). И просто потому что клуб со случайным чемпионством за много лет при удачно выбранном временщике считает, что должен быть доминатором и с 1ого тура быть на 1ом месте. И ведь в сторону того же Черчеса даже рот не откроют Мостовые и Быстровы, даже если игра будет дико донной
Всегда вспоминаю, как Виторию начали гасить спустя месяц, уже пошла истерика и речи об увольнении, хотя у него даж предсезонки не было) какой тренер за месяц сделает игру, хахах.
Спартак - просто карикатура картинка, с которой годами угорают
И абсолютно неадекватно вопят ветераны и болелы. Было 3 очка от Динамо(где хвалят Личку) , 1 очко от Локо и ЦСКА, но сравните какой фон информационный разный между командами.
И Зенит без Вендела - эт "аа, важный игрок", Краснодар туры без Сперцяна и Кордобы - это уважительная причина. Спартак без Промеса - это "как игра может зависеть от 1 человека". Хлучевичи 1 на 1 с фланговым защитником, не может просто покинуть(видя пустую зону), а лезет в ноги, теряя мяч. В ноги единственному игроку перед кипером! И принятие решений или базовые элементы(как пас) не только у Хлу страдают. Литвинова все вопили просили убрать в запас, через несколько туров вдруг предъявляют, что его не выпускают, спасителем стал, мда
Абаскаль оч долго держался, не истерил, тему судейства обходил, русскую культуру оч уважал и адекватно себя вёл, но столько истерики и травли - невозможно не поплыть, довели мужика
Где игра? При таком составе не обыграть Сочи...
Ушла эпоха!
Да здравствует Черчесов!