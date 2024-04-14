Абаскаль сообщил команде об уходе из «Спартака» (Metaratings)

Футболисты «Спартака» уже знают об уходе Гильермо Абаскаля.

По информации Metaratings, главный тренер объявил команде о том, что покидает свою должность.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности тренера « » будет Владимир Слишкович.

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