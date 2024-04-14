Абаскаль сообщил команде об уходе из «Спартака» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Футболисты «Спартака» уже знают об уходе Гильермо Абаскаля.

По информации Metaratings, главный тренер объявил команде о том, что покидает свою должность.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович.

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145 комментариев
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Ну всё, теперь то Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом пытаться обыграть с места без скорости. Глядишь и Соболев бросит свой арабский бизнес и тогда начнется новая жизнь без проклятого Абаскаля. Ведь начнется, точно же?
+138
-20
+118
назначьте Мостового 🙏🏻
+78
-13
+65
Классная ветка! Заходи и получай минусы!
+40
-11
+29
Ответ Pavelaznaurov
И чем теперь будут промышлять Мостовой,Быстров,Титов и др???? Ведь скука,придется ждать некоторое время,пока новый тренер обос….ся и готовить фразы—— ФИЗРУК или если лысый—- лысый физрук,,,,масса вариантов….
Давайте объективно
Эти ветераны, фанаты и СМИ начали вой задолго до плачевных результатов, просто потому их бомбит, что иностранный тренер в Спартаке(про круговорот "нужен свой тренер", а затем "нужен современный тренер, иностранец с мктодиками" - молчу, классика тож). И просто потому что клуб со случайным чемпионством за много лет при удачно выбранном временщике считает, что должен быть доминатором и с 1ого тура быть на 1ом месте. И ведь в сторону того же Черчеса даже рот не откроют Мостовые и Быстровы, даже если игра будет дико донной
Всегда вспоминаю, как Виторию начали гасить спустя месяц, уже пошла истерика и речи об увольнении, хотя у него даж предсезонки не было) какой тренер за месяц сделает игру, хахах.

Спартак - просто карикатура картинка, с которой годами угорают
И абсолютно неадекватно вопят ветераны и болелы. Было 3 очка от Динамо(где хвалят Личку) , 1 очко от Локо и ЦСКА, но сравните какой фон информационный разный между командами.
И Зенит без Вендела - эт "аа, важный игрок", Краснодар туры без Сперцяна и Кордобы - это уважительная причина. Спартак без Промеса - это "как игра может зависеть от 1 человека". Хлучевичи 1 на 1 с фланговым защитником, не может просто покинуть(видя пустую зону), а лезет в ноги, теряя мяч. В ноги единственному игроку перед кипером! И принятие решений или базовые элементы(как пас) не только у Хлу страдают. Литвинова все вопили просили убрать в запас, через несколько туров вдруг предъявляют, что его не выпускают, спасителем стал, мда

Абаскаль оч долго держался, не истерил, тему судейства обходил, русскую культуру оч уважал и адекватно себя вёл, но столько истерики и травли - невозможно не поплыть, довели мужика
+30
-5
+25
И чем теперь будут промышлять Мостовой,Быстров,Титов и др???? Ведь скука,придется ждать некоторое время,пока новый тренер обос….ся и готовить фразы—— ФИЗРУК или если лысый—- лысый физрук,,,,масса вариантов….
+23
-6
+17
Ответ Eugene88
Удобно винить игроков)) игроки слабее, чем у факела и сочи да, верно же? 🤡
игроки не слабее, у игроков контракты жирнее) поэтому стараться необязательно
+19
-2
+17
Ответ freeman123
У всеми вами нелюбимого Черчесова даже эти деревья давали бы результат. Есть три типа тренеров: 1) это те кто ставить игру от возможностей игроков и выжимают их максимум 2) это кто пытается делать «свою» игру и переучивать игроков, попутно покупая под себя и 3) это тренер который делает анализ команды перед тем как идти и выбирает ту где он сможет ставить свою игру и игроки подходят ему для этого. Первый это для середняков топ5, второй это обычно молодой тренер и результат будет там только при огромном везении(пример Де Дзерби) а вот третий это топ тренера типа Пепе, Зидана, Конте, Моуриньо. Абаскаль, это явно второй вариант и думаю вряд ли он повторит путь Эмери, скорее путь Ваноли или Кареры(где они тренируют?)
Черчесова после его истории с Федотовым никогда не должно быть в Спартаке. В Динамо что-то и близко не выжал максимум с таким то крутым составом.
+12
-1
+11
Спасибо за все, легенда. Та ничья с Зенитом навека🙏
+24
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+10
Ответ Любезный Коссутий
назначьте Мостового 🙏🏻
Да он сам себя назначит и Спартак перед фактом поставит )
+10
0
+10
Ответ King_X
Давайте объективно Эти ветераны, фанаты и СМИ начали вой задолго до плачевных результатов, просто потому их бомбит, что иностранный тренер в Спартаке(про круговорот "нужен свой тренер", а затем "нужен современный тренер, иностранец с мктодиками" - молчу, классика тож). И просто потому что клуб со случайным чемпионством за много лет при удачно выбранном временщике считает, что должен быть доминатором и с 1ого тура быть на 1ом месте. И ведь в сторону того же Черчеса даже рот не откроют Мостовые и Быстровы, даже если игра будет дико донной Всегда вспоминаю, как Виторию начали гасить спустя месяц, уже пошла истерика и речи об увольнении, хотя у него даж предсезонки не было) какой тренер за месяц сделает игру, хахах. Спартак - просто карикатура картинка, с которой годами угорают И абсолютно неадекватно вопят ветераны и болелы. Было 3 очка от Динамо(где хвалят Личку) , 1 очко от Локо и ЦСКА, но сравните какой фон информационный разный между командами. И Зенит без Вендела - эт "аа, важный игрок", Краснодар туры без Сперцяна и Кордобы - это уважительная причина. Спартак без Промеса - это "как игра может зависеть от 1 человека". Хлучевичи 1 на 1 с фланговым защитником, не может просто покинуть(видя пустую зону), а лезет в ноги, теряя мяч. В ноги единственному игроку перед кипером! И принятие решений или базовые элементы(как пас) не только у Хлу страдают. Литвинова все вопили просили убрать в запас, через несколько туров вдруг предъявляют, что его не выпускают, спасителем стал, мда Абаскаль оч долго держался, не истерил, тему судейства обходил, русскую культуру оч уважал и адекватно себя вёл, но столько истерики и травли - невозможно не поплыть, довели мужика
Зенит без Вендела всё равно справился с Краснодаром, быки без Сперцяна и Кордобы держались на 1 месте достаточно долго. Что Абаскаль сделал без Промеса? У команды за весну в РПЛ 2 гола, из которых 0 забитых после передачи от своего же игрока))) у них 2 победы весной – одна над дублем Оренбурга, другая над Динамо.

Где игра? При таком составе не обыграть Сочи...
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+6
Ответ Peter Parker
Ну всё, теперь то Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом пытаться обыграть с места без скорости. Глядишь и Соболев бросит свой арабский бизнес и тогда начнется новая жизнь без проклятого Абаскаля. Ведь начнется, точно же?
Удобно винить игроков)) игроки слабее, чем у факела и сочи да, верно же? 🤡
+27
-21
+6
Посмотрим, какая карьера у Абаскаля сложится дальше =)
+10
-6
+4
Абаскаль сообщил Мостовому об уходе из «Спартака»
+4
0
+4
Ответ Peter Parker
Ну всё, теперь то Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом пытаться обыграть с места без скорости. Глядишь и Соболев бросит свой арабский бизнес и тогда начнется новая жизнь без проклятого Абаскаля. Ведь начнется, точно же?
И Джикия похудеет
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Это уже Слишкович!
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Разобьют сердце Мостовому. Ведь у них такая любовь была…
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ЦИИИИИИИИИИИКЛЛЛЛЛЛ!
Ушла эпоха!
Да здравствует Черчесов!
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Ответ oddnoise
Посмотрим, какая карьера у Абаскаля сложится дальше =)
Ждём побед Абаскаля в еврокубках...
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Рыжик поедет домой с толстым удовольствием.😁😁😁
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Скатертью дорожка! Удачи в новом поприще. Футбольный тренер это не твоё.
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Ответ Пользователь Huawei
Помнится в 90-е годы наши уважаемые эксперты говорили, что игроки в нашей стране не играют, потомучто денег мало платят, типа платите, как в европе, тогда и игра будет. Сейчас в нашей стране платят больше, чем в европе и те же самые эксперты напрополую кричат, что зажрались. Где правда?
решать вам)
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А кто-то в Спартаке продержался больше полутора-двух лет из тренеров? Мне так, для общего развития
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Возьмите меня! И з/п меньше и результат тот же
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Ответ Potapson
Классная ветка! Заходи и получай минусы!
Лови плюс,братишка!
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Ответ Денис Ширинов
Карпин или Черчесов
Тогда уж Карпин, но только не усатый
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Ждём Моуринью по окончанию сезона!
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Только Стас наведет порядок в нынешнем Спартаке сейчас
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Подсластили болелам вчерашнюю горькую пилюлю.😅
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Ответ Reggi
А кто-то в Спартаке продержался больше полутора-двух лет из тренеров? Мне так, для общего развития
Зарема.
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Ответ Вадим Сидоров
Следующим хотелось более уважаемого и менее мандражирующего тренера, в том числе и у соперников Когда в твою сторону делает подкат игрок соперников (Ахмат) это неуважение. Не представляю такую ситуацию с Каррерой.
А что должен был Абаскаль сделать в той ситуации?)
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