Матч «Краснодар» – «Зенит» посетили 35 249 человек
Игру «Краснодар» – «Зенит» посетили более 30 тысяч человек.
Матч 24-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.
Встречу лидеров чемпионата, которая проходила на стадионе «Краснодар», посетили 35 249 болельщиков.
Не знаю, в чем красивый стиль Краснодара. Тупо пинают вперед, надежда на то, что пара игроков обыграют кого-то один в один, и безостановочное хамство и нарушения правил. Мега академия, и куча непонятных латиносов в составе. Это грязь, а не красивый футбол. Какое может быть чемпионство у такой подлой команды?
Как будешь ЕГЭ сдавать?