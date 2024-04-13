Матч «Краснодар» – «Зенит» посетили 35 249 человек

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

Игру «Краснодар» – «Зенит» посетили более 30 тысяч человек.

Матч 24-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржцев со счетом 2:1. 

Встречу лидеров чемпионата, которая проходила на стадионе «Краснодар», посетили 35 249 болельщиков. 

7 комментариев
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Отвратительное поведение латиносов краснодарских
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Что этому Краснодару даст такой тренер как Мусаев?
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Тот матч в которым судье недовольны обе команды.
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Жаль болельщиков Краснодара. Краснодар по делу должен был быть разгромлен.Второй тайм словно снялись с чемпионата. И скорее били по ногам чем играли в футбол.Кордоба вечно на судью Сперцян в стенку лупит. Черников вообще озверевший.
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Что касается атмосферы на матче - это было круто! Спасибо болельщикам, которые пришли!
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Болельщики, конечно, молодцы, но заслужили они может лучшего футбола.
Не знаю, в чем красивый стиль Краснодара. Тупо пинают вперед, надежда на то, что пара игроков обыграют кого-то один в один, и безостановочное хамство и нарушения правил. Мега академия, и куча непонятных латиносов в составе. Это грязь, а не красивый футбол. Какое может быть чемпионство у такой подлой команды?
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Ответ Александр Коларов
Тот матч в которым судье недовольны обе команды.
СудЬЁЙ. В которОм.
Как будешь ЕГЭ сдавать?
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