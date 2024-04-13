Матч «Краснодар» – «Зенит» посетили 35 249 человек

Игру «Краснодар» – «Зенит» посетили более 30 тысяч человек.

Матч 24-го тура Мир закончился победой петербуржцев со счетом 2:1.

Встречу лидеров чемпионата, которая проходила на стадионе « », посетили 35 249 болельщиков.