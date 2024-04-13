Семак о «Краснодаре»: «Меня отставка Ивича удивила. Прекрасный специалист. Но руководители хотят видеть то, что хотят»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак сравнил игру «Краснодара» при Мураде Мусаеве и Владимире Ивиче.

«Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Первый матч тоже получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая.

Мусаев прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. И три матча – недостаточно для выводов. Он прекрасный специалист и все всем доказал.

Ивич тоже прекрасный специалист, но такова тренерская судьба. Меня эта отставка удивила. Но руководители хотят видеть то, что хотят», – сказал главный тренер «Зенита».

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14 комментариев
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Не быки, а телки какие-то
+23
-1
+22
И что хотело видеть руководство краснодара? Вот такую игру?
+22
-1
+21
Ответ Михаил Сафонов
Не быки, а телки какие-то
Истеричные и обиженные
+13
0
+13
Галицкий хочет видеть грубую игру, постоянное нытье и беготню за судьями похоже....
+3
0
+3
Видимо Краснодар хочет видеть классический безвольный футбол Мусаева. Жаль :(
+2
0
+2
Ответ tolstiy
И что хотело видеть руководство краснодара? Вот такую игру?
С ивичем какая игра была? Чем лучше?
+3
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Вот теперь то душевно.
+1
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Галицкий: -А вот сейчас обидно было
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Похоже ,у Мусаева есть папочка с компроматом на Галицкого. По другому лично я отставку Ивича и назначение Мусаева объяснить не могу.
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А хотел Галицкий 11 игроков академии в старте.
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Поражает культура Сергея Богдановича. После такого матча любой другой тренер рпл разразился бы тирадой по поводу грубой игры Краснодара и судейства
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Ответ Всеволод Бобров
С ивичем какая игра была? Чем лучше?
Тем, что они были в чемпионской гонке
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Ответ Михаил Сафонов
Не быки, а телки какие-то
🐄
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Ответ Саша Мокрушин
А хотел Галицкий 11 игроков академии в старте.
потому и вышло на поле 8 легионеров))
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