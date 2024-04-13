Семак о «Краснодаре»: «Меня отставка Ивича удивила. Прекрасный специалист. Но руководители хотят видеть то, что хотят»
Сергей Семак сравнил игру «Краснодара» при Мураде Мусаеве и Владимире Ивиче.
«Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Первый матч тоже получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая.
Мусаев прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. И три матча – недостаточно для выводов. Он прекрасный специалист и все всем доказал.
Ивич тоже прекрасный специалист, но такова тренерская судьба. Меня эта отставка удивила. Но руководители хотят видеть то, что хотят», – сказал главный тренер «Зенита».