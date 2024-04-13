«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с апреля 2018 года – 8 побед, 4 ничьих

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» шесть лет.

Команда Сергея Семака одолела «быков» в 24-м туре Мир РПЛ – 2:1.

В последний раз петербуржцы уступали этому сопернику 7 апреля 2018 года. С тех пор «Зенит» выиграл 8 раз и четырежды сыграл вничью.

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47 комментариев
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❗️Черданцев сообщил в эфире, что Ренан не смог бы сыграть за «Зенит» из-за травмы в сегодняшнем матче с «Краснодаром». Если что, Ренана нет в «Зените» уже три месяца – бразильский защитник отправился в аренду в «Интернасьонал».
+80
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+76
Очень грубая игра Краснодара.
Тяжёлый матч
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Краснодар глупо слил Ивича. Не быть им чемпионами.
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Ответ Richman95
❗️Черданцев сообщил в эфире, что Ренан не смог бы сыграть за «Зенит» из-за травмы в сегодняшнем матче с «Краснодаром». Если что, Ренана нет в «Зените» уже три месяца – бразильский защитник отправился в аренду в «Интернасьонал».
Чердак профнепригоден. Он как алкаши у подъезда, десять лет назад что-то смотрели и помнят и говорят об этом
+21
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+19
Ответ Отец Абду
Краснодар глупо слил Ивича. Не быть им чемпионами.
Зато какой красивый парк построил Галицкий!
+16
-1
+15
Ответ Richman95
❗️Черданцев сообщил в эфире, что Ренан не смог бы сыграть за «Зенит» из-за травмы в сегодняшнем матче с «Краснодаром». Если что, Ренана нет в «Зените» уже три месяца – бразильский защитник отправился в аренду в «Интернасьонал».
Да это не коммутатор, а днарь🤦‍♂️
+11
-2
+9
Что и требовалось доказать! Зенит чемпион! Матч ценою в 6 очков👌
+10
-3
+7
Семак в очередной раз показал, почему он хороший тренер. Перевернул игру заменами, все тонко, точно своевременно.
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Стата, как у фарма. Мне интересно, Галицкому не понравился Ивич, но вот этот без остановки фолящий по к/д Краснодар ему норм?
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Кассьера топчик!
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Зато ручной Мусаев у руля Краснодара☝️ Надеюсь, Галицкий доволен.
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зенит-велик,будем объективны.
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Ответ Andrey Konovalov
Мне вот интересно как проверить еще Мусаева на проф пригодность. Вот кто Галицкому сказал, что это подходящий тренер? О какой днк всегда идёт речь?
Никто и не говорил. Мусаев не тренер. Он кукла для удовлетворений желаний Сергея Николаевича. А как тренер он 0, поэтому между заходами в Краснодар работал в середняке чемпионата Азербайджана
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Иванов отсудил не то чтобы ужасно, но откровенно плохо, минимум две жёлтые не дал Краснодару в первом тайме.
Но главное ощущение от матча - Семак правда тренер. Не бывший игрок, ставший тренером, а уже прям тренер. Понимает возможности своих игроков, понимает, как может влиять на игру своей команды. Понимает, когда нужно признать ошибку и перестроить игру команды. Не Карло Анчелотти, конечно , но уже профи. В общем, в нынешнем чемпионате, как и в предыдущих, Зениту конкурентов не видно, увы. А хотелось бы.
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Ответ Андрей Долгов
Комментарий скрыт
Не было там нарушения!!!
НИКАКОГО!!
Сразу говорю, не топлю ни за одну из этих команд, просто игру посмотрел.
Краснодар беззубо сыграл, сори.
Эмоций нет, им 2-3 игрок эмоционально зрелых надо, а там у всех истерика была сегодня.
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Отлично, ещё один уверенный шаг к чемпионству
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Да и в СПб то просто неудача не позволила победить. Иванов коненчо отсудил отвратно.Краснодар сыграл вообще как команда подвала таблицы. Один удар,когда потащил Кержаков.Потом все.
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Ответ Richman95
❗️Черданцев сообщил в эфире, что Ренан не смог бы сыграть за «Зенит» из-за травмы в сегодняшнем матче с «Краснодаром». Если что, Ренана нет в «Зените» уже три месяца – бразильский защитник отправился в аренду в «Интернасьонал».
Та это не важно )) Травма у Ренана есть или нет? ;))
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Ответ FNT
Семак в очередной раз показал, почему он хороший тренер. Перевернул игру заменами, все тонко, точно своевременно.
Это он делал недавно и против Спартака. С.Б. Семак с каждым годом растёт как тренер
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Ответ Отец Абду
Краснодар глупо слил Ивича. Не быть им чемпионами.
Потому что ЧСВ одного человека важнее, чем какое-то там чемпионство ;)
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Ответ Давид Agabekyan
Никто и не говорил. Мусаев не тренер. Он кукла для удовлетворений желаний Сергея Николаевича. А как тренер он 0, поэтому между заходами в Краснодар работал в середняке чемпионата Азербайджана
К слову в «середняке» пока игроки были он показывал хороший, качественный футбол.
Мне кажется, что он пока не тянет уровень таких игроков, которые есть в Краснодаре.
Второй там просто завалил.
С перерыва вышла какая-то очень слабая команда.
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Галицкий, никогда, никогда ты не будешь чемпионом и твоя команда провокаторов и симулянтов ))
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Мне кажется Мусаева уже поздно выгонять
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так это круто.
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Галицкий ещё не раз пожалеет, что уволил Ивича и вернул физрука Мусаева.
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Ответ Andrey Konovalov
Мне вот интересно как проверить еще Мусаева на проф пригодность. Вот кто Галицкому сказал, что это подходящий тренер? О какой днк всегда идёт речь?
Мусаев днище. Просто типа свой. Типа хороший. Типа развивается
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Так, вот только давайте не будем про фармы тут.
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Ответ Уолтер Собчак
И ради этого стоило увольнять Ивича?
Боссам Краснодара захотелось вызвать ссору из избы ((
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Ответ Циник Петербургский
Зато какой красивый парк построил Галицкий!
https://93.ru/text/gorod/2024/04/13/73459325/

Вот такой
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Краснодар в целом средний клуб и армян там ни о чем
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