«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с апреля 2018 года – 8 побед, 4 ничьих

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» шесть лет.

Команда Сергея Семака одолела «быков» в 24-м туре Мир – 2:1.

В последний раз петербуржцы уступали этому сопернику 7 апреля 2018 года. С тех пор « » выиграл 8 раз и четырежды сыграл вничью.