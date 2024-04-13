«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с апреля 2018 года – 8 побед, 4 ничьих
«Зенит» не проигрывает «Краснодару» шесть лет.
Команда Сергея Семака одолела «быков» в 24-м туре Мир РПЛ – 2:1.
В последний раз петербуржцы уступали этому сопернику 7 апреля 2018 года. С тех пор «Зенит» выиграл 8 раз и четырежды сыграл вничью.
Тяжёлый матч
Но главное ощущение от матча - Семак правда тренер. Не бывший игрок, ставший тренером, а уже прям тренер. Понимает возможности своих игроков, понимает, как может влиять на игру своей команды. Понимает, когда нужно признать ошибку и перестроить игру команды. Не Карло Анчелотти, конечно , но уже профи. В общем, в нынешнем чемпионате, как и в предыдущих, Зениту конкурентов не видно, увы. А хотелось бы.
НИКАКОГО!!
Сразу говорю, не топлю ни за одну из этих команд, просто игру посмотрел.
Краснодар беззубо сыграл, сори.
Эмоций нет, им 2-3 игрок эмоционально зрелых надо, а там у всех истерика была сегодня.
Мне кажется, что он пока не тянет уровень таких игроков, которые есть в Краснодаре.
Второй там просто завалил.
С перерыва вышла какая-то очень слабая команда.
Вот такой