Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке».

В 24-м туре Мир московский клуб уступил «Сочи» со счетом 0:1.

«Надо узнавать у руководства « » о том, что происходит в клубе. С них надо спрашивать. Они должны внятно рассказать, что происходит с клубом последние лет 10.

У них виноваты были все, кому не лень. Сейчас их уже прокляли. Боже мой! Что же «Спартак» все не может найти себе врага?! Пора бы определиться, кто виноват, а так пока все. Не понятно, кто их там проклял – что за такие отговорки!

«Спартаку» наверху надо разобраться, кто и как ими руководит. Чего они хотят. В «Спартаке» – бардак полный и хаос. Они сами не знают, чего хотят. Со стороны кажется, что никто там ничего не знает и ни за что не хочет отвечать! «Спартак» катиться по наклонной: есть и есть, получилось – хорошо, не получилось – и бог с ним, будем дальше играть.

Все начинается с головы. «Спартаку» надо начинать разбираться сверху, а потом идти к команде, стилю и игрокам. Надо разобраться со структурой и понять, кто за что отвечает. Так везде. «Спартаку» надо взять пример с , который пришел и создал успешный «Челси». Сразу навели там порядок и пошел результат. Это большой пример. Но, может, в «Спартаке» думают иначе», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только эти чувства