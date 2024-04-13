Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» – полный бардак и хаос. Они сами не знают, чего хотят. Кажется, что никто там ничего не знает и ни за что не хочет отвечать! Все начинается с головы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Абрамович Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке».

В 24-м туре Мир РПЛ московский клуб уступил «Сочи» со счетом 0:1. 

«Надо узнавать у руководства «Спартака» о том, что происходит в клубе. С них надо спрашивать. Они должны внятно рассказать, что происходит с клубом последние лет 10.

У них виноваты были все, кому не лень. Сейчас их уже прокляли. Боже мой! Что же «Спартак» все не может найти себе врага?! Пора бы определиться, кто виноват, а так пока все. Не понятно, кто их там проклял – что за такие отговорки!

«Спартаку» наверху надо разобраться, кто и как ими руководит. Чего они хотят. В «Спартаке» – бардак полный и хаос. Они сами не знают, чего хотят. Со стороны кажется, что никто там ничего не знает и ни за что не хочет отвечать! «Спартак» катиться по наклонной: есть и есть, получилось – хорошо, не получилось – и бог с ним, будем дальше играть.

Все начинается с головы. «Спартаку» надо начинать разбираться сверху, а потом идти к команде, стилю и игрокам. Надо разобраться со структурой и понять, кто за что отвечает. Так везде. «Спартаку» надо взять пример с Абрамовича, который пришел и создал успешный «Челси». Сразу навели там порядок и пошел результат. Это большой пример. Но, может, в «Спартаке» думают иначе», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только эти чувства

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10 комментариев
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Сколько платят Мосту и Канче за каждое интервью об одном и том же?
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Браво Андрей 👍👍👍
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Спартак уже давно всеми воспринимается как место для заработка денег и только.
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Они на место Абаскаля уже такого же нашли ни чего не измениться .Боссы Гаспромовские ставят на колени босов из Лукойла. Господи почему Спартак не купили Шейхи.
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Теперь надо определиться - кто в Спартаке главный по тарелочкам ?
Кто им зарплату выдает ?
Да все ясно - Алекперов , вот его и уволить надо !
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Не, не так: "они" знают чего хотят - "всех победить и вообще, чтоб как при Романцеве", но "как" не знают. И не понимают, что "как при Романцеве" уже не будет по многим причинам, в том числе историческим и геополитическим.
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Это Великий Спартак. Дилетанты порождают хаос, а дальше идёт падение вниз до того момента, пока не придут профессионалы.
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Ответ Северный болельщик
Сколько платят Мосту и Канче за каждое интервью об одном и том же?
Чеканной монетой.
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Ответ Сергей Кузьмичев
Они на место Абаскаля уже такого же нашли ни чего не измениться .Боссы Гаспромовские ставят на колени босов из Лукойла. Господи почему Спартак не купили Шейхи.
Потому же, отчего бабушка не дедушка...
Нету!
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