Андрей Канчельскис: «Черчесов тоже не вытащит «Спартак». Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу в ближайшие 3-4 года»

Андрей Канчельскис высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

«Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет « ». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни , ни , ни другие тренеры, что уж говорить про .

Даже условные Моуринью и – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал бывший футболист сборной России.