Андрей Канчельскис: «Черчесов тоже не вытащит «Спартак». Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу в ближайшие 3-4 года»

Теги Спартак Станислав Черчесов Жозе Моуринью премьер-лига Россия Фабио Капелло Андрей Канчельскис Микаэль Лаудруп Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

«Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова.

Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал бывший футболист сборной России.

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35 комментариев
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Ответ Эден Азаров
Как будто Моуриньо и Капелло же сейчас главные тренеры в мировом футболе, чтобы именно их в пример приводить
Просто Канч чуток отстал от жизни - лет на 15-20😑
+10
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+10
Человек аж Лаудрупа вспомнил, который тренировал 15 лет назад. А Тедеско с крайне слабым составом 2 место занял? А Каррера 1 место? Чего их не вспомнить.
+9
0
+9
Как будто Моуриньо и Капелло же сейчас главные тренеры в мировом футболе, чтобы именно их в пример приводить
+11
-3
+8
Ответ Evgeny Valyaev
Человек аж Лаудрупа вспомнил, который тренировал 15 лет назад. А Тедеско с крайне слабым составом 2 место занял? А Каррера 1 место? Чего их не вспомнить.
У Карреры не был состав слабым. Одного Фернандо достаточно. Даже Глушак на пике сильнее имеющих игроков в цетре. Да и у Тедеско состав был чуть лучше чем сейчас имеем
+6
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Мост поможет.
+1
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3-4 года в квадрате, поправочка
Федуна и Заремы нет, а бардак в Спартаке есть
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Спартак может спасти только национализация Lукойла
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Ответ Никита Давыдкин
Да и не сильнее остальных был тот состав. Зенит закупился, у ЦСКА Слуцкий, хорошие леги и березы с Игнашевичем в защите. То есть хороших команд хватало
У Зенита тогда проблем хватало - Халка и Гарая продали, Витцель на чемоданах сидел, Шатов сдавать начал, а Лодыгин продолжал чудить. ЦСКА по-тихоньку старел, да и новый подпитки в виде легов уровня Тошич-Хонда-Думбия уже не было.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
У Карреры не был состав слабым. Одного Фернандо достаточно. Даже Глушак на пике сильнее имеющих игроков в цетре. Да и у Тедеско состав был чуть лучше чем сейчас имеем
Сейчас состав у Спартака сильнее, чем был у Тедеско. При Тедеско была короткая скамейка, плохой выбор игроков.
Вратари – тот же набор, что и тогда.
Защитники – Тогда был Жиго, сейчас есть Бабич. Тогда кроме Жиго и Джикии не было альтернатив нормальных. Сейчас есть Дуартэ, может Литвинов сыграть ЦЗ, есть Чернов, Джикия еще в составе. То есть линия защиты разнообразнее сейчас, а не при Тедеско. Крайние защитники – тогда был безальтернативный Айртон, сейчас есть Хлусевич, Классен, Рябчук, Тавареш. Другой фланг был проблемным и при Тедеско, ставили часто Зобнина, сейчас такая же ситуация – Зобнин часто играет.
Полузащита – тут при Тедеско был вообще караул. Никакущий Хендрикс, Умяров есть и сейчас, Мозес есть и сейчас. Тогда был Бакаев, сейчас такого плана игроков куда больше. Тогда был Крал, сейчас есть куда более игровой Мартинс. Ну и Литвинов тот же может спокойно играть Крала, Пруцев есть.
Передняя линия – с Промесом понятно, Соболев был и тогда. Была пара Ларссон и Понсе. Сейчас у Спартака есть Угальде, Бонгонда. Еще есть Медина, Игнатов, Зиньковский.
Тедеско с таким составом как сейчас чемпионат бы выиграл. Тедеско с тем составом и с плохой скамейкой 2 место занял.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
У Карреры не был состав слабым. Одного Фернандо достаточно. Даже Глушак на пике сильнее имеющих игроков в цетре. Да и у Тедеско состав был чуть лучше чем сейчас имеем
Да и не сильнее остальных был тот состав. Зенит закупился, у ЦСКА Слуцкий, хорошие леги и березы с Игнашевичем в защите. То есть хороших команд хватало
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Ответ ASH11
У Зенита тогда проблем хватало - Халка и Гарая продали, Витцель на чемоданах сидел, Шатов сдавать начал, а Лодыгин продолжал чудить. ЦСКА по-тихоньку старел, да и новый подпитки в виде легов уровня Тошич-Хонда-Думбия уже не было.
В любом случае конкуренция наверху была намного выше, как и уровень игроков. Сейчас есть Зенит и все остальные, причем разрыв гигантский. Тогда хоть у Зенита точно так же было больше ресурсов, но и остальные не отставали
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Комментарий удален пользователем
Ответ Олег Ковин
Консельскис достал гнобить Спартак
Да идиот,и бухарь сто пудов
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Ю. Яковлев и Ю. Лукин, вот кто нужен Спартаку.
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Верните Зарему. Она быстро этот бардак закончит железной рукой.
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Вот так неожиданно для себя Черчесов оказался в одном ряду с Моуринью и Капелло. И, немного подумав, приписал еще один нолик к требованиям по новому контракту.
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Ответ John Johanov
Очередная ахинея от уважаемого ранее игрока!
Почему ахинея?
Если при таком бюджете вы покупаете не пойми кого, болтаетесь в середине таблицы, и постоянно меняете тренеров, то в чём же дело?
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Вот как люди попадают в Совет Директоров и ген.директором.Да очень просто.Выдвигают какой то проект,который понравится на самом верху,тем кто даёт добро и деньги.Возмем к примеру лучший клуб за последнее время Зенит,Там все знают ,что глава Газпрома болеет за Зенит и на победы денег не пожелеет.Поэтому пишется проект в котором прописываются какие игроки нужны в первую очередь,сумма за игроков не прописываются,была бы возможность они лучше этих купили бы.Они правильно сделали в самом начале,что цель у них на начальном этапе только результат.На следующим этапе,по возможности какая-то прибыль.Дальше со временем больше,но время сейчас не то.Но главное это победы и победы.В Спартаке,все иначе,там глава Лукойла мало интересуется результатами и командой.Вернее интересуется,обязанность есть у него.Но он не глава Газпрома,который любит Зенит и футбол.Поэтому ему пишут другие проекты,в которых условно 100 рублей достаточно в бюджете,так как будем делать ставку на молодых и последующую продажу.У них нет цели как в Зените
Победы на начальном этапе.Они хотят разом все и победы и деньги.Результат все видим.Совет директоров почти весь даже на стадион не ходит.Одни на алтарь победы кладут все,другие выдвигают ложные проекты.
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Моуринью и Капелло точно не помогут. На кой им этот головняк?))
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Налейте товарищу!
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Все верно,кроме одного.Там не кому разбираться.Один Матыцын сидит около 20 лет в совете директоров.Ему и 200 лет не хватит.
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Надо Мостового. Футбол должен увидеть всё
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Согласен с Андреем, как вообще Моуриньо сейчас может помочь Спартаку? Да и с чего бы вдруг ему ехать в Россию, когда Жозе только что выиграл ЛЧ с Порту, у него сейчас и приглашения от всех клубов мира.
Ладно, что там Спартак, давайте лучше сосредоточимся на поддержке сборной России, все-таки у нас Евро в Португалии на носу
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Сдаётся мне, "условные Моуриньо и Капелло" в нынешнюю прикол-лигу вряд ли поедут😎
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Все так говорят будто спартак в зоне вылета,а по факту они в 3 очках от 3 места
Не пойму откуда все эти разговоры про абсакаля
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чем-то Спартак сильно обидел Андрюшу.
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пока не начнут покупать нормальных игроков и не назначат толкового тренера , можно все время болтаться в середине таблицы .
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Очередная ахинея от уважаемого ранее игрока!
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