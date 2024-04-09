Андрей Канчельскис: «Черчесов тоже не вытащит «Спартак». Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу в ближайшие 3-4 года»
Андрей Канчельскис высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».
«Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова.
Даже условные Моуринью и Капелло – никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдет года три-четыре», – сказал бывший футболист сборной России.
Федуна и Заремы нет, а бардак в Спартаке есть
Вратари – тот же набор, что и тогда.
Защитники – Тогда был Жиго, сейчас есть Бабич. Тогда кроме Жиго и Джикии не было альтернатив нормальных. Сейчас есть Дуартэ, может Литвинов сыграть ЦЗ, есть Чернов, Джикия еще в составе. То есть линия защиты разнообразнее сейчас, а не при Тедеско. Крайние защитники – тогда был безальтернативный Айртон, сейчас есть Хлусевич, Классен, Рябчук, Тавареш. Другой фланг был проблемным и при Тедеско, ставили часто Зобнина, сейчас такая же ситуация – Зобнин часто играет.
Полузащита – тут при Тедеско был вообще караул. Никакущий Хендрикс, Умяров есть и сейчас, Мозес есть и сейчас. Тогда был Бакаев, сейчас такого плана игроков куда больше. Тогда был Крал, сейчас есть куда более игровой Мартинс. Ну и Литвинов тот же может спокойно играть Крала, Пруцев есть.
Передняя линия – с Промесом понятно, Соболев был и тогда. Была пара Ларссон и Понсе. Сейчас у Спартака есть Угальде, Бонгонда. Еще есть Медина, Игнатов, Зиньковский.
Тедеско с таким составом как сейчас чемпионат бы выиграл. Тедеско с тем составом и с плохой скамейкой 2 место занял.
Если при таком бюджете вы покупаете не пойми кого, болтаетесь в середине таблицы, и постоянно меняете тренеров, то в чём же дело?
Победы на начальном этапе.Они хотят разом все и победы и деньги.Результат все видим.Совет директоров почти весь даже на стадион не ходит.Одни на алтарь победы кладут все,другие выдвигают ложные проекты.
Ладно, что там Спартак, давайте лучше сосредоточимся на поддержке сборной России, все-таки у нас Евро в Португалии на носу
Не пойму откуда все эти разговоры про абсакаля