Андрей Канчельскис: «Стабильность – признак мастерства, поэтому «Зенит» и становится чемпионом 5 лет. «Спартак» так включается в гонку, что будет бороться за 5-е место»

Андрей Канчельскис объяснил, почему «Зенит» 5 раз подряд стал чемпионом России.

«Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из нее вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует « » на протяжении последних лет, за счет чего они и добиваются таких результатов.

Конечно, петербуржцев тоже порой лихорадит, но на дистанции «Зенит» гораздо увереннее смотрится. У них более качественные и сильные игроки, в клубе есть четкая стратегия. Сине-бело-голубые выделяются по всем компонентам, начиная от игровых и заканчивая организационными.

« » в целом находится в такой же ситуации, что и « ». То включаются в гонку, то снова какие-то проблемы, и кто-то снова у них виноват. Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно.

Стабильность – признак мастерства. Собственно, поэтому «Зенит» на протяжении последних пяти лет и становится чемпионом. В моем понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и « », но для чемпионства им еще рановато, не дотягивают эти команды еще до титула», – сказал бывший футболист сборной России.