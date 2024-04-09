Андрей Канчельскис: «Стабильность – признак мастерства, поэтому «Зенит» и становится чемпионом 5 лет. «Спартак» так включается в гонку, что будет бороться за 5-е место»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис объяснил, почему «Зенит» 5 раз подряд стал чемпионом России.

«Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из нее вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет, за счет чего они и добиваются таких результатов.

Конечно, петербуржцев тоже порой лихорадит, но на дистанции «Зенит» гораздо увереннее смотрится. У них более качественные и сильные игроки, в клубе есть четкая стратегия. Сине-бело-голубые выделяются по всем компонентам, начиная от игровых и заканчивая организационными.

«Спартак» в целом находится в такой же ситуации, что и «Динамо». То включаются в гонку, то снова какие-то проблемы, и кто-то снова у них виноват. Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно.

Стабильность – признак мастерства. Собственно, поэтому «Зенит» на протяжении последних пяти лет и становится чемпионом. В моем понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им еще рановато, не дотягивают эти команды еще до титула», – сказал бывший футболист сборной России.

6 комментариев
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Так если взять последние 3 сезона, к примеру. То у Спартака серебро, бронза и кубок.
Лучше дела только у Зенита, который 3 раза первый. А так из остальных никто дважды медали не брал.
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Ну вот тут адекватно, если объективно
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Ну все по существу.... Краснодар до перерыва неплохо шел... Но в итоге все равно второй..
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Ответ Caniball
Так если взять последние 3 сезона, к примеру. То у Спартака серебро, бронза и кубок. Лучше дела только у Зенита, который 3 раза первый. А так из остальных никто дважды медали не брал.
Это я к чему все, а к тому, что кто-то один или два постоянно не могут навязать борьбу Зениту и он борется по-сути сам с собой только.
А про все остальные команды, чтобы включить троля, то можно сказать, что любая борется за свое привычное пятое место.
Ну и сугубо мое мнение, в связи с отсутствием Еврокубков, то у кубка России - ценность выше, чем даже у второго места, потому что это трофей, а второе оно ну второе…..
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