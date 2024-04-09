Андрей Канчельскис: «Спартак» вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. То увольняют тренера, то оставляют. Вечно какой-то бардак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб принял решение уволить Гильермо Абаскаля. Сегодня красно-белые опровергли эти слухи.

«Спартак» вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. Удивляют постоянно, причем зачастую самих себя. То увольняют тренера, то оставляют. Вечно какой-то бардак творится, поэтому и ждут все каких-то новостей от клуба. Никогда не знаешь, какое решение вдруг примет руководство клуба.

Как бы то ни было, принимать решение об отставке Абаскаля лучше в конце сезона, сейчас менять тренера нет смысла. Осталось-то совсем немного, финальный отрезок. Можно параллельно искать нового тренера, который будет присматриваться к команде, подбирать штаб. Поэтому пусть Абаскаль доработает до последнего тура. Хотя, опять же, со «Спартаком» может произойти все что угодно», – сказал экс-игрок сборной России.

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19 комментариев
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как говорил классик, «в футболе уже давно всё придумано»
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Когда же ты заикнёшься?
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Как раз знаешь - примет самое отстойное решение и мы то очень даже стабильны в этом последние 20 лет! Ну был сбой разок, но его достаточно быстро устранили… И все встало на свои места.
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А что, во всех остальных клубах всё стабильно?
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Спартак вечно обсуждают, вон ахмат уже сколько тренеров поменял и всем по
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Ответ T622222
Как раз знаешь - примет самое отстойное решение и мы то очень даже стабильны в этом последние 20 лет! Ну был сбой разок, но его достаточно быстро устранили… И все встало на свои места.
Спартак -народная команда, страдает вместе с ним 20 лет....
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Это не Спартак "увольняет-оставляет", а вбрасыватели всяческой субстанции.
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Я представляю, что творилось бы, если произошло к чему готовилось все это всплывшее .а тут такой облом, но накидать на вентилятор все-равно надо.
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На самом деле по умному Спартак должен тренера менять как можно быстрее. Этот сезон провален и аргументы, дайте доиграть чемпионат ни о чем. А вот между окончанием этого чемпионата и началом следующего совсем мало времени. И если не пригласить нового тренера сейчас, то он ничего толкового не успеет и следующий сезон тоже будет провален. Во как я о Спартаке беспокоюсь, сам себе удивляюсь. Просто глупости терпеть не могу.
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чудо начитались СМИ
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Так это журнаглисты и вы недоспециалитсы каждый день увольняете Абаскаля.Если бы не поднимали эту тему, то и разговоров бы не было.
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Если бы не Спартак было бы скучно.. спасибо тебе, народная команда
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Ответ Иван Шуткин
Все потому что Спартак возглавляют люди не имеющие понятия, как управлять футбольным клубом и логично, что проблемы это второе имя Спартака
Согласен, что слушают всяких Мостовых и Ко, а потом удивляются успехам уволенных в топ-чемпионатах и сборных.
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