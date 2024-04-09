Андрей Канчельскис: «Спартак» вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. То увольняют тренера, то оставляют. Вечно какой-то бардак»

Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб принял решение уволить Гильермо Абаскаля. Сегодня красно-белые опровергли эти слухи.

« » вечно что-то выдумать пытается, хотя велосипед уже давно изобрели. Удивляют постоянно, причем зачастую самих себя. То увольняют тренера, то оставляют. Вечно какой-то бардак творится, поэтому и ждут все каких-то новостей от клуба. Никогда не знаешь, какое решение вдруг примет руководство клуба.

Как бы то ни было, принимать решение об отставке Абаскаля лучше в конце сезона, сейчас менять тренера нет смысла. Осталось-то совсем немного, финальный отрезок. Можно параллельно искать нового тренера, который будет присматриваться к команде, подбирать штаб. Поэтому пусть доработает до последнего тура. Хотя, опять же, со «Спартаком» может произойти все что угодно», – сказал экс-игрок сборной России.