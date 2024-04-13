Семак об игре «Зенита» с «Краснодаром»: «Глобально это не матч за чемпионство»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Сергей Семак не считает матч с «Краснодаром» игрой за чемпионство.

Встреча пройдет в субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Можно ли считать эту игру матчем за чемпионство?

– Это скорее для прессы. Мы же понимаем, что впереди еще 8 матчей такой же важности в чемпионской гонке. А сейчас встреча двух команд, которые находятся наверху турнирной таблицы. Но глобально это не матч за чемпионство, – сказал тренер «Зенита».

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2 комментария
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Пока что-то моменты Зенит не реализует,опять довольно легкий гол пропустили.
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