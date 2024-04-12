Нино о религии: «Бог отдал себя за мои грехи. Жизнь порой бывает сложной, тучи сгущаются, приходят плохие новости – и только вера помогает справиться. Это главное, что поддерживает меня»

Нино рассказал, в чем ему помогает религия.

– Ты рассказывал, что после карьеры хочешь стать священником. Но ты не думаешь, что в тебе есть задатки и футбольного тренера?

– Я уверен, что это очень сложная работа. Думаю, что я хорошо разбираюсь в игре, умею донести свои мысли, а это важно для тренера. Но это не все.

Тренерская деятельность – это целая жизнь, которая требует много времени. Тренер приезжает на базу самым первым и уходит последним. Не знаю, готов ли я снова заплатить такую цену после всего стресса, связанного с отъездом из дома и жизнью профессионального футболиста.

Но это то, чем я восхищаюсь и что, возможно, хотел бы попробовать. Например, если бы Семак захотел, чтобы я стал его помощником здесь, в « », когда закончу карьеру... (улыбается)

– Как вера помогает тебе в реальной жизни?

– Помогает много и во всех сферах. Жизнь порой бывает сложной. Если говорить метафорами, то иногда день прекрасен, но вдруг тучи сгущаются, начинается дождь, приходят плохие новости, кто-то близкий заболевает, происходит несчастный случай – и только вера помогает мне справиться со всем этим.

Когда я смотрю на себя со стороны, нахожу себя грешным и несовершенным человеком, однако вера отвечает на мое беспокойство тем, что есть Бог, который является истинным Богом и который отдал себя за мои грехи. Это главное, что поддерживает меня.

– Общался ли ты на тему веры с ? Знаешь, что он председатель благотворительного фонда, постится и старается регулярно посещать храм?

– Не знал этого. Но я обязательно поговорю с ним, – сказал защитник «Зенита» .

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