Семак о том, что Вендел не сыграет с «Краснодаром»: «Будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы нивелировать его потерю»

Сергей Семак высказался о том, что Вендел пропустит игру с «Краснодаром».

– «Зениту» не сможет помочь Вендел. Насколько это серьезная потеря? Есть ли у нашей команды сейчас полноценная замена?

– Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером – это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается – происходят и травмы, и дисквалификации.

Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче, – сказал тренер «Зенита».