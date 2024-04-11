Семак о том, что Вендел не сыграет с «Краснодаром»: «Будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы нивелировать его потерю»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Вендел Футбол

Сергей Семак высказался о том, что Вендел пропустит игру с «Краснодаром».

– «Зениту» не сможет помочь Вендел. Насколько это серьезная потеря? Есть ли у нашей команды сейчас полноценная замена?

– Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером – это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается – происходят и травмы, и дисквалификации.

Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче, – сказал тренер «Зенита».

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4 комментария
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Выход один: Сантоса на позицию Вендела, а защиту кроить из того что есть.
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Ахметова надо выпускать, может выше головы прыгнуть в этом матче, к тому же знает все слабые места игроков Краснодара.
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Похоже Алип на край, Сантос вместо Вендела. Ну не Ахметова же в основу
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Ответ Виталик Украинский
Выход один: Сантоса на позицию Вендела, а защиту кроить из того что есть.
Хотя бы с одного фланга должен быть выход из под прессинга,Сантоса оставил бы на своем месте,сыгранную оборону лучше не менять.К Барриосу поставил бы Васильева или Ахметова ,пусть доказывают свою состоятельность,Клаудиньо тоже неплох в отборах,вместо Артура Мантуана направо.И поставил бы Сергеева с первых минут,он более непредсказуем чем Кассьерра.
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