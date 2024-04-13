У «Спартака» нет голов в 4 из 5 последних матчей РПЛ. Промес – по-прежнему лучший бомбардир команды
«Спартак» забил всего два гола в пяти матчах после возобновления Мир РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля всухую проиграла «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ – 0:1.
В четырех из пяти матчей после возобновления чемпионата России «Спартаку» не удалось забить. На этом отрезке команда забила всего дважды – в матче с «Динамо» (2:1). До матчей с «Сочи» и «Динамо» «Спартак» в РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также проиграл «Факелу» (0:2).
Лучшим бомбардиром «Спартака» по-прежнему остается Квинси Промес, которому грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды. У Промеса 6 голов в текущем розыгрыше Мир РПЛ.
Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет 21 апреля – в гостях против «Ростова».
Лещук лучший игрок
1. Промес
2. Лещук
Всех с побеДой Сочи и отличным началом тура!
Уже больше 20ти!!!! лет в Спартаке один и тот же цирк.
А всё началось с Мукунку :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киники