У «Спартака» нет голов в 4 из 5 последних матчей РПЛ. Промес – по-прежнему лучший бомбардир команды

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» забил всего два гола в пяти матчах после возобновления Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля всухую проиграла «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ – 0:1.

В четырех из пяти матчей после возобновления чемпионата России «Спартаку» не удалось забить. На этом отрезке команда забила всего дважды – в матче с «Динамо» (2:1). До матчей с «Сочи» и «Динамо» «Спартак» в РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также проиграл «Факелу» (0:2).

Лучшим бомбардиром «Спартака» по-прежнему остается Квинси Промес, которому грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды. У Промеса 6 голов в текущем розыгрыше Мир РПЛ.

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет 21 апреля – в гостях против «Ростова».

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70 комментариев
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А был бы у Динамо вратарь, а не Лещук, то были бы все 5 матчей без голов
+80
-3
+77
Лещук-лучший бомбардир Спартака после перерыва.😁
+61
0
+61
Ответ Vitor Dia
Промесу премию отправят за лучшего бомбардира? В конце сезона)))
Ага, напильник 🤣
+34
0
+34
Промес лучший бомбардир
Лещук лучший игрок
+22
-1
+21
Ответ Бульон Швепс
Лещук-лучший бомбардир Спартака после перерыва.😁
Не бомбардир, а ассистент! Давайте будем точными в определениях ;)
+22
-1
+21
Промесу - золотого кабана
+12
-2
+10
Бомбардиры Спартака сезона 2023/2024.
1. Промес
2. Лещук
+11
-1
+10
Руки прочь от Абаскаля!! Выгоняйте его после матча с ЦСКА
+8
-1
+7
На подобные трюки , с такими ресурсами, способен только Спартак ))
+8
-1
+7
Ответ Al Al
Зато Угальде дороже Педро. Уже больше 20ти!!!! лет в Спартаке один и тот же цирк. А всё началось с Мукунку :)
Мукунку хороший!
+7
0
+7
Руководству Спартака и Абаскалю пора прекратить мучить команду и болельщиков. Смеется уже вся страна... Купили галстук ?! Не надо на нем вешаться, нужно уйти...
+6
-1
+5
Помнится все задавались вопросом почему Зеньковский на лавке, ну вот собственно этот матч отличная иллюстрация
+5
-1
+4
Не смейте убирать Абаскаля! Дайте поработать гению)
+4
0
+4
Да, что-то без Лещука у спартака атака совсем не работает.
Всех с побеДой Сочи и отличным началом тура!
+6
-3
+3
Самое серьезное спасение вратаря Сочи - от Бородина
+3
0
+3
С днем рождения , рыжий клоун ! Хорошую команду ты создал - сборище терпил с полным отсутствием уважения к себе и болельщикам . Так держать !
+3
0
+3
С учетом дикости от Лещука считай нет голов.
+2
0
+2
Ответ Streetbor
Ага, напильник 🤣
Мля...👍🤣
+2
0
+2
Зато Угальде дороже Педро.
Уже больше 20ти!!!! лет в Спартаке один и тот же цирк.
А всё началось с Мукунку :)
+4
-2
+2
Ответ Бульон Швепс
Лещук-лучший бомбардир Спартака после перерыва.😁
Скорее ассистент)
+1
0
+1
За 5 матчей забили 2 мяча и то в пустые ворота.
+1
0
+1
Это очень хорошая новость 🤣
+1
0
+1
Лаврову надо не тренера искать, а весь дипкорпус бросать на вызволения наркобарона. Тогда будет шансик остаться в десятке
+2
-1
+1
Ответ Сергей Лепехин
Руководству Спартака и Абаскалю пора прекратить мучить команду и болельщиков. Смеется уже вся страна... Купили галстук ?! Не надо на нем вешаться, нужно уйти...
Саша Мостовой ты, а не Сережа Лепехин. Раскусили тебя
+1
0
+1
Ответ Streetbor
Ага, напильник 🤣
В кирпичике хлебном 😂
+1
0
+1
Ответ Бульон Швепс
Лещук-лучший бомбардир Спартака после перерыва.😁
😆😆😆😆😆😁😁😁😁😁
0
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0
Ответ ЛеваяНогаХалка
Не циник, а невтемщик! Давайте будем точными в определениях ;)
Та бросьте! Лучше почитайте статью о киниках и кинизме. Может, найдете что-то новое для себя ;)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киники
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Ответ Мистер Блин
пахан он и в саудовской Аравии пахан)
Промес в ОАЭ
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Ответ Egobrain
Насчёт не грозит не торопись.от зоны прямого вылета 17 очков, в розыгрыше 21, так что...
Так-то согласен. Но! Я ведь и написал "вряд ли". То есть, это было не категоричное утверждение, а оценочное ;)
+1
-1
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Ответ Aleksey Yashin
А был бы у Динамо вратарь, а не Лещук, то были бы все 5 матчей без голов
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