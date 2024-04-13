У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал лишь одну победу в 5 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Сочи» (0:1) в 24-м туре чемпионата.

До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение при одной победе (над «Динамо»).

«Спартак» на данный момент идет на 6-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

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46 комментариев
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Нет лещука нет голов и побед 😁
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+29
Ответ Зелёный гопник
Я никогда не устану повторять…😅
Одна победа, матчей - пять)
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Вообще на фоне Абаскаля Морено просто лютый топарь. За 2 месяца поставил какую никакую игру команде, отнял очки у Локо и ЦСКА и не автобусом а атакующим футболом, и наказал Тушинский середняк чем занимается рыжий почти 2 года вообще не понятно.
+17
-1
+16
Лещука забальзамировать и поставить в музей Спартака!
+15
-1
+14
Ответ Фёдор Молчанов
У меня плохо с математикой... сколько титулов выиграл Спартак в этом сезоне?
Пока два титула. Лучший клуб в товарняках и чемпион третьего тура!
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0
+8
Я никогда не устану повторять…😅
+15
-7
+8
У меня плохо с математикой... сколько титулов выиграл Спартак в этом сезоне?
+5
0
+5
Это блевота, а не игра. После зимней паузы атаки вообще нет, даже моментов нет
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Ничего удивительного, не исключено, что эта одна победа так и останется до конца сезона, только кардинальные прремены в клубе способны что-то изменить
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И автор этой единственной победы плеймейкер Лещук
+4
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Полностью повторение прошлой весны. Там было 4 победы в чемпионате. Только сейчас безнадеги в игре еще больше. Только кретины могли его оставить на новый сезон. Только полнейшие кретины не уволили его после перерыва.
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Очень жаль
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Спартак сыграл 7 матчей после паузы.

5 в РПЛ: 2 забитых мяча против 4 пропущенных и 1 победа против 2 поражений;

2 в Кубке России: 4 забитых против 3 пропущенных и равный баланс побед/поражений.

Не стыдно было , наверное, только за первый тайм против Зенита в Кубке, когда встретились не самый основной Спартак и еще более неосновной Зенит.

Полная безыдейность в атаке. Все навесы с игры мимо кассы. Если раньше хотя бы удары по воробьям были, то в матче с Сочи пропали и они. Угальде не впечатляет, ныряет так же, как и Соболев. Не понял замену Тео - на мой взгляд, он выглядел лучше остальных, более энергичный и цепкий.

Если так будет продолжаться, вылет из первой восьмёрки РПЛ неизбежен
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не максименко бы 5 ку отгрузили,бабаскаль уже все понимает, может даже, сам не хочет работать в россии,ждет отставку и неустойку,терпит если сказать точнее
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И то во многом за счёт лютых ошибок Лещука.
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Если что - Морено это тот тренер,который вывел сборную Испании на Евро 2020,а потом был предан нынешним шарлат*ном из ПСЖ.
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Руки прочь от Абаскаля. Дайте рыжему поработать!
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Ответ Streetbor
Нет лещука нет голов и побед 😁
ещё 2 тура и Спартак 13. Вот там им и место
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Да это ещё дырявый вратарь Динамо все испортил, или может вратаря купили чтоб он такие ошибки сделал
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Это новость?
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Позор, позор и ещё раз позор...краснобелым...
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И то Если бы не вратарь Динамо🤣
Эх а думали то что Леня уйдет и станет лучше.
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Ответ Антон Белименко
Ничего удивительного, не исключено, что эта одна победа так и останется до конца сезона, только кардинальные прремены в клубе способны что-то изменить
Никаких кардинальных перемен не надо, руководство,все новое, тренер еще от старой команды управленцев остался,пусть меняют тренера и на этом все
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Спартак стабилен, а стабильность - признак мастерства!
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Ладно этот клоун Абаскаль ... А уважение к себе и самолюбие есть у игроков ? Так бездарно ходить по полю ! Клоуны из руководства Спартака , вы когда наведёте порядок в клубе ? С """""" , б"""" !
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Мда уж. А Спартак то точно середняк после этого?)
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Все таки чемпионы трёх туров как никак
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Морено,как и Ивич, ставит игру от обороны. Что очень неприятно для кубанского раздуховитого характера. Но если в Краснодаре владелец клуба оказался самод*ром, то в Сочи терпят. Зря только Бердыева убрали. Он бы Сочи в призёры вывел.
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Но и это не может помешать Спартаку претендовать на чемпионство ))
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Отстояли на ноль первый матч после перерыва,и всё,задача выполнена.
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