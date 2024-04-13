У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах РПЛ

«Спартак» одержал лишь одну победу в 5 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Сочи» (0:1) в 24-м туре чемпионата.

До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение при одной победе (над «Динамо»).

«Спартак» на данный момент идет на 6-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.