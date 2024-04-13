У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах РПЛ
«Спартак» одержал лишь одну победу в 5 последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Сочи» (0:1) в 24-м туре чемпионата.
До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение при одной победе (над «Динамо»).
«Спартак» на данный момент идет на 6-м месте в РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.
5 в РПЛ: 2 забитых мяча против 4 пропущенных и 1 победа против 2 поражений;
2 в Кубке России: 4 забитых против 3 пропущенных и равный баланс побед/поражений.
Не стыдно было , наверное, только за первый тайм против Зенита в Кубке, когда встретились не самый основной Спартак и еще более неосновной Зенит.
Полная безыдейность в атаке. Все навесы с игры мимо кассы. Если раньше хотя бы удары по воробьям были, то в матче с Сочи пропали и они. Угальде не впечатляет, ныряет так же, как и Соболев. Не понял замену Тео - на мой взгляд, он выглядел лучше остальных, более энергичный и цепкий.
Если так будет продолжаться, вылет из первой восьмёрки РПЛ неизбежен
Эх а думали то что Леня уйдет и станет лучше.