Зарема о «Спартаке»: «Клуб превратился в хромую утку – дело Промеса, поле, бардак в академии. Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна»
Зарема Салихова считает ошибки руководства причиной кризиса в «Спартаке».
«Все подходящие слоты для увольнения [Абаскаля] были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать.
Так курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь.
В хромую утку превратился сам клуб: дело Промеса, поле, бардак в академии, выводящий на поле ребенок в форме «Спартака», который кричит, что «Зенит» победит, – просто вишенка на торте.
Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна. Затягивание процессов принятия решений будет провоцировать новые и новые кризисы. Вопрос лишь в том, не слетит ли с катушек следующий тренер, если к нему будут так же применены те же управленческие подходы», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»
А в Тушино текли кисельные реки, цвели фруктовые сады и без дела бродили прекрасные наложницы....
Этот бардак в Спартаке уже далеко не первый год.
Где найти нового Романцева?
Может если бы Федун как самодур не увольнял каждые выходные тренеров, эти бы не старались казаться другими и не держали бы столько Абаскаля, хотя его уволить надо было либо во время зимнего перерыва либо перед Уралом теперь матчи каждые 2-3 дня новый тренер ничего дать не сможет кроме эмоций
— Хорошо излагает, собака..Учитесь киса(с)
Так курицу, от которой ждали золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку, оказали ей медвежью услугу, подписав контракт на большие деньги, хотя проблем было - конь не валялся, просто решили коней на переправе не менять. А в итоге сделают из него козла отпущения, белую ворону, уволят и поступят по-свински. В итоге сезон коту под хвост, болельщики льют крокодиловы слезы, а руководству все как с гуся вода!