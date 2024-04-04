Зарема о «Спартаке»: «Клуб превратился в хромую утку – дело Промеса, поле, бардак в академии. Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова считает ошибки руководства причиной кризиса в «Спартаке».

«Все подходящие слоты для увольнения [Абаскаля] были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать.

Так курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь.

В хромую утку превратился сам клуб: дело Промеса, поле, бардак в академии, выводящий на поле ребенок в форме «Спартака», который кричит, что «Зенит» победит, – просто вишенка на торте.

Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна. Затягивание процессов принятия решений будет провоцировать новые и новые кризисы. Вопрос лишь в том, не слетит ли с катушек следующий тренер, если к нему будут так же применены те же управленческие подходы», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При зареме в Спартаке царил порядок.
А в Тушино текли кисельные реки, цвели фруктовые сады и без дела бродили прекрасные наложницы....
+28
-6
+22
при федуне мы хотя бы знали, кого ругать) а сейчас черт его знает, кто у них начальник, кто за что отвечает...перед кем...
+17
-1
+16
Ответ Жорег Борщофф
Разве она что-то говорит про то время? Зачем всё смешивать?
Она говорит "превратили". Это подразумевает, что такого не было. Соответственно - было всё как минимум нормально. Но это не так.
Этот бардак в Спартаке уже далеко не первый год.
Где найти нового Романцева?
+12
-2
+10
Ответ Посторонним В
при федуне мы хотя бы знали, кого ругать) а сейчас черт его знает, кто у них начальник, кто за что отвечает...перед кем...
Совет дураков за все отвечает и глава Лукойла.
+3
0
+3
Как-будто Федуны к этому не причастны))ну и человек она конечно гнилой…то что сейчас происходит это результат 20 летнего правления вашей семьи, требуется время чтоб все исправить
+3
0
+3
Необоснованно завышенные амбиции буквально у всех - от от Абаскаля до последней заремы. Так неумная пожилая дама до самой смерти будет молодиться и ждать мифического принца на красно-белом коне. И да, вечно спорить и вспоминать былоэ...
+3
0
+3
При мне такого не было(с)!
+3
-1
+2
Зарема проснулась - и сразу Песня о старом )))
+2
0
+2
Я понимаю она бы после каждого поражения открывала рот на фоне успехов которые были у них, так у людей за 20 лет 3 титула, откуда столько вони и пафоса что она все знает?
Может если бы Федун как самодур не увольнял каждые выходные тренеров, эти бы не старались казаться другими и не держали бы столько Абаскаля, хотя его уволить надо было либо во время зимнего перерыва либо перед Уралом теперь матчи каждые 2-3 дня новый тренер ничего дать не сможет кроме эмоций
+2
-1
+1
Это точно Салихова? Про Зенит не слова.
+3
-2
+1
Пора спросить болельщикам с главы Лукойла.Он в ответе за все,взялись ,отвечайте.
+1
0
+1
Ответ Честный контроль
Это точно Салихова? Про Зенит не слова.
Спич-райтер на этот раз, похоже, другой. А так она, да ;)
0
0
0
Ответ ТрактоПоктер
При зареме в Спартаке царил порядок. А в Тушино текли кисельные реки, цвели фруктовые сады и без дела бродили прекрасные наложницы....
Да при ней они были обладателями кубка лиги чемпионов отборочной группы !
+1
-1
0
Как говориться "устами ребенка глаголет истина", но это правда смешно )))
0
0
0
Если и дальше будет продолжаться вредительство Спартаку, то Lукойл наверняка доиграется до национализации.
0
0
0
Жду момента когда болельщики Спартака начнут требовать вернуть Зарему. Это будет апофеоз цикла!
+1
-1
0
то ли дело раньше...
+1
-1
0
но ведь при заремке школьники спартака так же пели песни что зенит моя судьба
0
0
0
— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
— Хорошо излагает, собака..Учитесь киса(с)
0
0
0
Если я вместо того чтобы оперировать каждый вечер, буду заниматься песнопением в своей квартире, у меня наступит разруха...проф. Преображенский
0
0
0
Я по ней скучал. =)
+1
-1
0
Продолжим животные аллегории.

Так курицу, от которой ждали золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку, оказали ей медвежью услугу, подписав контракт на большие деньги, хотя проблем было - конь не валялся, просто решили коней на переправе не менять. А в итоге сделают из него козла отпущения, белую ворону, уволят и поступят по-свински. В итоге сезон коту под хвост, болельщики льют крокодиловы слезы, а руководству все как с гуся вода!
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий