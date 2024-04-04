Зарема о «Спартаке»: «Клуб превратился в хромую утку – дело Промеса, поле, бардак в академии. Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна»

Зарема Салихова считает ошибки руководства причиной кризиса в «Спартаке».

«Все подходящие слоты для увольнения [ ] были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать.

Так курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь.

В хромую утку превратился сам клуб: дело , поле, бардак в академии, выводящий на поле ребенок в форме «Спартака», который кричит, что «Зенит» победит, – просто вишенка на торте.

Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна. Затягивание процессов принятия решений будет провоцировать новые и новые кризисы. Вопрос лишь в том, не слетит ли с катушек следующий тренер, если к нему будут так же применены те же управленческие подходы», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»