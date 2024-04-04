Титов о «Спартаке»: «Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Но раз не расстались с ним раньше, надо верить в него до конца»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Вчера «Спартак» уступил «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2)

– После матча Абаскаль довольно резко высказался об игре своих подопечных после перерыва: «У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет – вон из футбола! Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки».

– По составу «Зенит», конечно, сильнее «Спартака». А раз расклад сил такой, то как можно побеждать? Только за счет сумасшедшего настроя и самоотдачи.

Не забывайте еще и о том, что перед возобновлением сезона красно-белые потеряли Промеса. Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один. Но голландца нет, равноценной замены ему не видно. А тут после перерыва «Зенит» выпускает Клаудиньо, Вендела, плюс на поле есть Барриос... Как тут с ними играть? Только за счет страсти!

– За «Спартак» тревожно?

– Календарь – непростой. 5 подряд гостевых встреч. «Динамо», «Сочи», ответный матч на Кубок с «Зенитом», «Ростов», ЦСКА... Как бы «Спартак» вообще не рухнул в низ турнирной таблицы. Пока опасения такие действительно есть.

А если в воскресенье красно-белые уступят бело-голубым, представляете, какой негативный фон будет вокруг команды, клуба? Критика, как говорится, польется из каждого утюга... Нет, не могу сказать, что есть ощущение безнадеги. Но понимаю другое: в клубе происходит что-то не то. Все о чем-то говорят, а подвижек мы, увы, не видим.

– Не затянул ли «Спартак» с увольнением Абаскаля?

– Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы... Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца.

– До конца сезона?

– Посмотрим. Если «Спартак» продолжит проигрывать в ближайшее время, то, наверное, выводы по тренеру возможны. Тут уже решение будет принимать совет директоров клуба и руководство «Лукойла», – сказал бывший футболист «Спартака».

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4 комментария
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Негативный фон вокруг команды и так хуже некуда. Многие уже ненавидят Абаскаля и чуть ли не поражений желают, только б этого Рыжего убрали. Последнее послематчевое интервью тренера, просто убило. Он открыто обвинил в поражении игроков. Разве это здоровая атмосфера? Да после такого пишут заявление об отставке. Но, похоже, нам предстоит выпить чашу позора до дна. Сам Абаскаль не уйдёт, а бесхребетное руководство его не уволит. Остаётся терпеть и надеяться, что лучшее впереди.
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"Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один."
У Титова Промес теперь профильный защитник что-ли? А потом ноют, что таких спецов никуда не берут.
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Абаскаль будь мужиком уйди сам не позорь Спартак..
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один." У Титова Промес теперь профильный защитник что-ли? А потом ноют, что таких спецов никуда не берут.
Может он имел ввиду играть 1х1
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