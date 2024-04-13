Анчелотти хочет выпустить Милитао в старте на «Мальорку» и «Ман Сити». Защитник «Реала» не играл 8 месяцев

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао может сразу вернуться в стартовый состав «Реала».

Как пишет Cope, Карло Анчелотти собирается выпустить защитника с первых минут на матч против «Мальорки».

Кроме того, по данным As, Анчелотти хочет выпустить Милитао в старте и на ответную игру с «Ман Сити» в Лиге чемпионов, однако оценит его состояние сегодня против «Мальорки».

Напомним, Милитао не играл 8 месяцев после разрыва крестообразных связок. 31 марта защитник «Реала» вышел на поле на 92-й минуте матча Ла Лиги против «Атлетика» (2:0), сменив Даниэля Карвахаля.

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8 комментариев
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Логично, Тчуми на ответку с Сити дисквалифицирован
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Начо настолько потерял доверия, что игрок не игравший 8 месяцев рассматривается важном матче
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Ответ Инсаф Галиуллинн
О ком речь?
Милитао
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Ответ Алекс Самойлов
Милитао
Я про Мальорку
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