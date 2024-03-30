Милитао восстановился после разрыва «крестов», он пропустил 232 дня. Анчелотти не исключает, что защитник сыграет с «Ман Сити»

Эдер Милитао восстановился от травмы.

Главный тренер « » сообщил, что защитник готов вернуться на поле после разрыва крестообразной связки колена. Он пропустил 232 дня.

Тренер допустил, что бразилец примет участие в первом матче против « » в чемпионов, который состоится 9 апреля.

«Это может быть «нет», а может быть и «да». Милитао – важный игрок, который помогает нам во многих аспектах. Я не говорю, что шансы 50 на 50, это может быть 70% в пользу «нет» и 30% в пользу «да», но я ничего не исключаю», – сказал Анчелотти.