Милитао восстановился после разрыва «крестов», он пропустил 232 дня. Анчелотти не исключает, что защитник сыграет с «Ман Сити»
Эдер Милитао восстановился от травмы.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник готов вернуться на поле после разрыва крестообразной связки колена. Он пропустил 232 дня.
Тренер допустил, что бразилец примет участие в первом матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, который состоится 9 апреля.
«Это может быть «нет», а может быть и «да». Милитао – важный игрок, который помогает нам во многих аспектах. Я не говорю, что шансы 50 на 50, это может быть 70% в пользу «нет» и 30% в пользу «да», но я ничего не исключаю», – сказал Анчелотти.
Анчелотти теперь выставит его против Сити, вместо Тчуамени.
В прошлом году Рюдигер в первом матче образцово сыграл. А Милитао в ответном возили рылом в газон