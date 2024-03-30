Милитао восстановился после разрыва «крестов», он пропустил 232 дня. Анчелотти не исключает, что защитник сыграет с «Ман Сити»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао восстановился от травмы.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник готов вернуться на поле после разрыва крестообразной связки колена. Он пропустил 232 дня. 

Тренер допустил, что бразилец примет участие в первом матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, который состоится 9 апреля. 

«Это может быть «нет», а может быть и «да». Милитао – важный игрок, который помогает нам во многих аспектах. Я не говорю, что шансы 50 на 50, это может быть 70% в пользу «нет» и 30% в пользу «да», но я ничего не исключаю», – сказал Анчелотти. 

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17 комментариев
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Плохая новость.
Анчелотти теперь выставит его против Сити, вместо Тчуамени.
В прошлом году Рюдигер в первом матче образцово сыграл. А Милитао в ответном возили рылом в газон
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Ответ Panurge From hell
В прошлом году в ответном матче весь Реал отвратительно играл.То что Вальверде,Кроос, Камавинга и Винисиус сыграют для тебя тоже плохая новость?
Да, именно Милитао привез 3 гола из 4
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Хорошая новость, главное чтобы восстановился на 100%.
+8
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Ответ Panurge From hell
В прошлом году в ответном матче весь Реал отвратительно играл.То что Вальверде,Кроос, Камавинга и Винисиус сыграют для тебя тоже плохая новость?
Вся команда играла отвратительно, но все равно нельзя не сказать, что Мили в основе вместо Рюдигера и отсутствие Тчуамени в опорке стали основными факторами проигрыша в том матче. Это многие отмечали. Ну а отсутствие опорной зоны против такой команды, как нынешний Сити в 90% влечет за собой разгром и унылую игру всей команды
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Ответ Xabi Alonso78
Да, именно Милитао привез 3 гола из 4
3 из 4 гола пришли из зоны Алабы,который был пустым местом на поле.Милитао хоть и неудачно сыграл,таким днищем,как Алаба с Камавингой в том матче не был.
+2
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