Тренер женского «Челси» о стычке и обвинении тренера «Арсенала» в «мужской агрессии»: «Сын сказал мне: «Когда толкаешь кого-то в школе, просят пойти и взять тайм-аут»

Тренер женской команды «Челси» высказалась о стычке с тренером «Арсенала».

Ранее женская команда «Арсенала» обыграла « » (1:0) в финале Кубка лиги. В конце матча возглавляющая « » Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку. В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину и обвинила его в «мужской агрессии» в отношении капитана «синих» Эрин Катберт, с которой он повздорил ранее.

«Мой сын сказал мне после игры: «Мамочка, когда ты толкаешь кого-то в школе, тебя просят пойти и взять тайм-аут».

Я ответила: «Знаешь, дорогой, нельзя отвечать агрессией на агрессию, все, что ты можешь сделать, – рассказать учителю, почему ты считаешь что-то несправедливым». И я подумала, что это был очень хороший разговор с моим сыном после финала», – сказала Хейс.

На вопрос о том, разделяет ли она высказанные ранее обвинения в адрес тренера « », Эмма Хейс процитировала отрывок из стихотворения американского поэта и четырехкратного лауреата Пулитцеровской премии Роберта Фроста: «Пока толпа галдит вся разом, / за кем пойти на поводу, / мы, выбрав для себя звезду, / спокойно сберегаем разум».

Позже Хейс постаралась объяснить, что означает выбранная ею цитата.

«Я уже объяснила важную аналогию с моим сыном и уроки, которые я извлекла из этого. Я сосредоточена на том, чтобы двигаться дальше. И у меня было время выбрать свою звезду», – заявила Хейс.