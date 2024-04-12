Тренер женского «Челси» о стычке и обвинении тренера «Арсенала» в «мужской агрессии»: «Сын сказал мне: «Когда толкаешь кого-то в школе, просят пойти и взять тайм-аут»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал женский футбол происшествия дискриминация Эмма Хейс Футбол

Тренер женской команды «Челси» высказалась о стычке с тренером «Арсенала».

Ранее женская команда «Арсенала» обыграла «Челси» (1:0) в финале Кубка лиги. В конце матча возглавляющая «Челси» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку. В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину и обвинила его в «мужской агрессии» в отношении капитана «синих» Эрин Катберт, с которой он повздорил ранее.

«Мой сын сказал мне после игры: «Мамочка, когда ты толкаешь кого-то в школе, тебя просят пойти и взять тайм-аут».

Я ответила: «Знаешь, дорогой, нельзя отвечать агрессией на агрессию, все, что ты можешь сделать, – рассказать учителю, почему ты считаешь что-то несправедливым». И я подумала, что это был очень хороший разговор с моим сыном после финала», – сказала Хейс. 

На вопрос о том, разделяет ли она высказанные ранее обвинения в адрес тренера «Арсенала», Эмма Хейс процитировала отрывок из стихотворения американского поэта и четырехкратного лауреата Пулитцеровской премии Роберта Фроста: «Пока толпа галдит вся разом, / за кем пойти на поводу, / мы, выбрав для себя звезду, / спокойно сберегаем разум».

Позже Хейс постаралась объяснить, что означает выбранная ею цитата. 

«Я уже объяснила важную аналогию с моим сыном и уроки, которые я извлекла из этого. Я сосредоточена на том, чтобы двигаться дальше. И у меня было время выбрать свою звезду», – заявила Хейс.

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10 комментариев
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Я сломался… Нельзя отвечать агрессией на агрессию, но ответила. При этом агрессия вдруг обрела половую принадлежность. По факту сын школьник умнее мамы.
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Хейс толкнула мужчину и обвинила его в «мужской агрессии» .
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Проиграла финал, зато с сыном поговорила
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Ну и каша в голове. Сын точно не в маму растёт.
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🤣🤣
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Заболела голова, пока дочитал новость.
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Что ты несешь..
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ничего не ясно, но очень интересно
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Я не понимаю, чего они добиваются? Вообще в целом, со своею политикой
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равные права и оплату они очень хотят, прям требуют) а вот равные обязанности-ну прям совсем отказываются принимать. борцы (точнее борцухи) хреновы) как мозг работает, так и борятся🤣
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