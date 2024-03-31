«Мы не должны терпеть мужскую агрессию». Тренер женского «Челси» толкнула и предъявила претензии коллеге-мужчине из «Арсенала» за конфликт с футболисткой «синих»

Тренер женского «Челси» упрекнула коллегу из «Арсенала» в «мужской агрессии».

Сегодня женская команда «Арсенала» обыграла « » (1:0) в финале Кубка лиги.

В конце матча возглавляющая «Челси» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдевалл устроили перепалку. В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину.

Кроме того, в другом эпизоде Эйдевалл конфликтовал с капитаном «синих» Эрин Катберт. Позже тренер «Арсенала» объяснил, что причиной спора было использование одного или нескольких мячей для ввода в игру. Перед игрой стороны договорились, что в игру будет вводиться тот же мяч, что ушел за пределы поля.

Эмма Хейс высказала претензии Эйдевалл за его поведение в отношении Катберт.

«Думаю, что есть формат поведения на кромке поля. Такое происходит не в первый раз. Я давно в женском футболе и не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию, как сегодня.

Противостоять игроку [для тренера] неприемлемо. За 12 лет моей карьеры тренера я ни разу не получала желтой карточки. Есть формат поведения на кромке поля. Он получил желтую карточку, но, возможно, должен был получить еще», – заявила Хейс.

Эйдевалл подтвердил, что конфликт возник из-за мячей, но отклонил обвинения в агрессии.

«Честно говоря, я не могу воспринимать это всерьез», – сказал тренер « ».