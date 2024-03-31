«Мы не должны терпеть мужскую агрессию». Тренер женского «Челси» толкнула и предъявила претензии коллеге-мужчине из «Арсенала» за конфликт с футболисткой «синих»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал женский футбол происшествия дискриминация Эмма Хейс Футбол

Тренер женского «Челси» упрекнула коллегу из «Арсенала» в «мужской агрессии».

Сегодня женская команда «Арсенала» обыграла «Челси» (1:0) в финале Кубка лиги.

В конце матча возглавляющая «Челси» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдевалл устроили перепалку. В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину.

Кроме того, в другом эпизоде Эйдевалл конфликтовал с капитаном «синих» Эрин Катберт. Позже тренер «Арсенала» объяснил, что причиной спора было использование одного или нескольких мячей для ввода в игру. Перед игрой стороны договорились, что в игру будет вводиться тот же мяч, что ушел за пределы поля.

Эмма Хейс высказала претензии Эйдевалл за его поведение в отношении Катберт.

«Думаю, что есть формат поведения на кромке поля. Такое происходит не в первый раз. Я давно в женском футболе и не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию, как сегодня.

Противостоять игроку [для тренера] неприемлемо. За 12 лет моей карьеры тренера я ни разу не получала желтой карточки. Есть формат поведения на кромке поля. Он получил желтую карточку, но, возможно, должен был получить еще», – заявила Хейс.

Эйдевалл подтвердил, что конфликт возник из-за мячей, но отклонил обвинения в агрессии.

«Честно говоря, я не могу воспринимать это всерьез», – сказал тренер «Арсенала».

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18 комментариев
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«Женщина, ударившая мужчину, автоматически превращается в спарринг-партнера»©️😼
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То есть мужскую агрессию терпеть нельзя, а женскую можно? а не сексизм ли это?
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То есть она толкнула мужчину и говорит, что не должны терпеть агрессию?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Женщина, ударившая мужчину, автоматически превращается в спарринг-партнера»©️😼
Знаете в чём разница между мужчиной и женщиной? У мужчины всегда один и тот же член между ног(с).
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Если равноправие, значит он должен был ответ втащить.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
То есть мужскую агрессию терпеть нельзя, а женскую можно? а не сексизм ли это?
С подключением,сударь) Женское равноправие - всегдаработает только в женскую сторону) ни одна из фемок не полезет шахтёром работать, чтоб доказать своё равноправие)
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ой какие нежные и ранимые..мужик правильно сказал игрочишке не тупить, а в ответ был агрессивно встречен такой же самкой на бровке...
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Какие санкции будут к дамочке? Увольнение, арест? лол
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Мы за равноправие, как бы.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Женщина, ударившая мужчину, автоматически превращается в спарринг-партнера»©️😼
Ну нет же, мужчина уже виноват в том что родился! Построил дома, дороги, машины, придумал электричество и все благи... женщина: на колени перед высшими суцествами..))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С подключением,сударь) Женское равноправие - всегдаработает только в женскую сторону) ни одна из фемок не полезет шахтёром работать, чтоб доказать своё равноправие)
Еще как полезет. Почитай про Луис Дженсон. Даже целый фильм про это сняли, называется "Северная страна". В главной роли - Шарлизе Терон.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
То есть мужскую агрессию терпеть нельзя, а женскую можно? а не сексизм ли это?
Нет, женскую тоже нельзя терпеть. Но и противостоять ей рукоприкладством тоже нельзя.
Тренеру Арсенала стоит подать формальную жалобу на толкальщицу, чтобы она поучилась цивилизованным манерам общения.
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Эмма Хейс: « Я давно в женском футболе»
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Ничего не напоминает?
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«Новые Амазонки»
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Ответ Анатолий Дмитриевич
То есть мужскую агрессию терпеть нельзя, а женскую можно? а не сексизм ли это?
матриархат в футболе...
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Уже стало привычкой любой конфликт раздувать в противостояние мужчин и женщин, повздорили 2 человека, а половая принадлежность тут не имеет значения, а тренерша решила оправдаться таким образом и хайпануть на популярной теме
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Короче говоря, я не завидую мужикам, которые будут работать в женском футболе. Он все больше и больше превращается в рай для фемок.
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