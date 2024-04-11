Клубам АПЛ после угроз ИГИЛ* рекомендовали «быть начеку». Полиция попросила «пересмотреть меры безопасности» на стадионах

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал происшествия Тоттенхэм Футбол

Клубам АПЛ порекомендовали быть начеку в связи с террористической угрозой.

Ранее ИГИЛ* угрожал устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, антитеррористическая полиция Великобритании направила клубам АПЛ письма с призывом «не паниковать и быть начеку».

Клубам рекомендовано пересмотреть меры безопасности на домашних стадионах, уделив особое внимание плану готовности и реагирования. Угроза террористической атаки оценивается как «существенная».

Утверждается, что многие клубы лиги начали проверки. Персонал и болельщиков клуба призвали сохранять бдительность и сообщать в полицию обо всем, что покажется им подозрительным.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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19 комментариев
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Был на Энфилде, на Мосту и на Вилла Парк.
На первых двух секьюрити отсутствует как класс.
В Парке что-то проверяли, но в основном забирали пластиковые бутылки.
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Ответ Евгений Мамыкин
Терроризм это изобретение запада.
Где вас таких тёпленьких штампуют?
+14
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Надеюсь пустые угрозы
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Как по-английски будет «быть начеку»? Мне так, для общего развития
To be alert, to be vigilant или to be on guard, в оригинале новости первый вариант.
+4
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+3
Очень бы хотелось понять что подразумевает АПЛ под понятием "быть начеку".
С подробной расшифровкой.
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Ответ ман сити фейк
Надеюсь пустые угрозы
Сомневаюсь - там ещё те обморози. Просто надеюсь, что предотвратят.
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Ответ Ебздрогыч
Как по-английски будет «быть начеку»? Мне так, для общего развития
to be alert
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Ответ Ебздрогыч
Как по-английски будет «быть начеку»? Мне так, для общего развития
to be on (the) alert
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень бы хотелось понять что подразумевает АПЛ под понятием "быть начеку". С подробной расшифровкой.
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