Клубам АПЛ после угроз ИГИЛ* рекомендовали «быть начеку». Полиция попросила «пересмотреть меры безопасности» на стадионах
Клубам АПЛ порекомендовали быть начеку в связи с террористической угрозой.
Ранее ИГИЛ* угрожал устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Daily Mail, антитеррористическая полиция Великобритании направила клубам АПЛ письма с призывом «не паниковать и быть начеку».
Клубам рекомендовано пересмотреть меры безопасности на домашних стадионах, уделив особое внимание плану готовности и реагирования. Угроза террористической атаки оценивается как «существенная».
Утверждается, что многие клубы лиги начали проверки. Персонал и болельщиков клуба призвали сохранять бдительность и сообщать в полицию обо всем, что покажется им подозрительным.
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.
На первых двух секьюрити отсутствует как класс.
В Парке что-то проверяли, но в основном забирали пластиковые бутылки.
С подробной расшифровкой.