Клубам АПЛ после угроз ИГИЛ* рекомендовали «быть начеку». Полиция попросила «пересмотреть меры безопасности» на стадионах

Клубам АПЛ порекомендовали быть начеку в связи с террористической угрозой.

Ранее ИГИЛ* угрожал устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, антитеррористическая полиция Великобритании направила клубам письма с призывом «не паниковать и быть начеку».

Клубам рекомендовано пересмотреть меры безопасности на домашних стадионах, уделив особое внимание плану готовности и реагирования. Угроза террористической атаки оценивается как «существенная».

Утверждается, что многие клубы лиги начали проверки. Персонал и болельщиков клуба призвали сохранять бдительность и сообщать в полицию обо всем, что покажется им подозрительным.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.