Тренера женского «Челси» Хейс не накажут за перепалку с коллегой-мужчиной. Она толкнула тренера «Арсенала» Эйдеваля, обвинив его в «мужской агрессии»

Эмма Хейс не понесет наказания за толчок Йонаса Эйдеваля в ходе перепалки.

На прошлой неделе женская команда «Арсенала» обыграла «Челси» (1:0) в финале Кубка лиги. В конце матча возглавляющая «Челси» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку.

В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину и обвинила его в «мужской агрессии» в отношении капитана «синих» Эрин Катберт, с которой он повздорил ранее. Позже тренер «Арсенала» объяснил, что причиной спора было использование одного или нескольких мячей для ввода в игру, отклонив обвинения в агрессии.

Как сообщает журналиста BBC Эмма Сандерс, Футбольная ассоциация Англии не применит никаких санкций в отношении Эммы Хейс.

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