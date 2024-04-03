Тренера женского «Челси» Хейс не накажут за перепалку с коллегой-мужчиной. Она толкнула тренера «Арсенала» Эйдеваля, обвинив его в «мужской агрессии»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал женский футбол Футбольная ассоциация Англии Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс не понесет наказания за толчок Йонаса Эйдеваля в ходе перепалки.

На прошлой неделе женская команда «Арсенала» обыграла «Челси» (1:0) в финале Кубка лиги. В конце матча возглавляющая «Челси» Эмма Хейс и тренер «Арсенала» Йонас Эйдеваль устроили перепалку.

В ходе конфликта Хейс толкнула мужчину и обвинила его в «мужской агрессии» в отношении капитана «синих» Эрин Катберт, с которой он повздорил ранее. Позже тренер «Арсенала» объяснил, что причиной спора было использование одного или нескольких мячей для ввода в игру, отклонив обвинения в агрессии.

Как сообщает журналиста BBC Эмма Сандерс, Футбольная ассоциация Англии не применит никаких санкций в отношении Эммы Хейс.

«Мы не должны терпеть мужскую агрессию». Тренер женского «Челси» толкнула и предъявила претензии коллеге-мужчине из «Арсенала» за конфликт с футболисткой «синих»

Тренер женского «Челси»: «Мужские привилегии всегда были в основе футбола в Англии. Мы привыкли сталкиваться с систематическим женоненавистничеством, нападками»

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А вот если бы мужик толкнул бы, то скандал. Этот мир несправедлив!!!
+20
0
+20
ничего удивительного, матриархат повсеместный во всей красе
+10
0
+10
Ответ Григорий Гашников
сколько мужчины будут пресмыкаться, а не брать своё по праву сильного?
думаешь, надо было отжарить её прямо там?
+9
0
+9
сколько мужчины будут пресмыкаться, а не брать своё по праву сильного?
+6
0
+6
Ответ VVUBWD
А вот если бы мужик толкнул бы, то скандал. Этот мир несправедлив!!!
Уже дело бы сварганили. Рубиалес не даст соврать
+6
0
+6
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
думаешь, надо было отжарить её прямо там?
Фото погугли...
+1
0
+1
чо там со стрелочкой?
0
0
0
А почему не накажут? Потому что фемка?
0
0
0
легко отделался агрессор... по нынешним временам жертва могла отметелить так что мало бы не показалось
0
0
0
Ответ VVUBWD
А вот если бы мужик толкнул бы, то скандал. Этот мир несправедлив!!!
Толкнул бы, это полбеды. Самое главное, что не поцеловал.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий