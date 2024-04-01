Бартон о словах тренера женского «Челси» «мы не должны терпеть мужскую агрессию»: «Она права. Мужская агрессия – в мужской игре, женская – в женской. Только так 👍»

Теги Челси Джоуи Бартон премьер-лига Англия Арсенал женский футбол дискриминация Эмма Хейс Футбол

Джоуи Бартон высмеял слова тренера женского «Челси» о мужской агрессии.

В матче женского Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси» (1:0) тренер «синих» Эмма Хейс толкнула Йонаса Эйдеваля, тренирующего «канониров». Она сделала это из-за конфликта мужчины с капитаном «синих» Эрин Катберт. После игры Хейс заявила: «Не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию, как сегодня».

«Эмма права. Мужская агрессия должна быть в мужской игре. Женская агрессия в женской игре.

Только так можно разобраться 👍», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

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17 комментариев
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А он хорош
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Дайте уже этому слону квартиру в Саранске
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Не будут терпеть -- порвутся
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Да всё интереснее и интереснее!!!Мужская агрессия тренера против капитана женщины.только, что это был за конфликт она не написала.Вот тренер женщина толкнула тренера мужчину-это нормально.А если наоборот,то что бы было.Уголовное дело?
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У Джоуи Бартона интеллекта не хватает осознать, что он этим высказыванием женский футбол причислил к "мужским играм". Но а в комментах то что? Такого же уровня развития люди?))
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Ответ Капатран
Дайте уже этому слону квартиру в Саранске
🤣
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Ответ Полуэктов Пётр
У Джоуи Бартона интеллекта не хватает осознать, что он этим высказыванием женский футбол причислил к "мужским играм". Но а в комментах то что? Такого же уровня развития люди?))
«Интеллект Джоуи Бартона» - новый ник для спортса 😁

А в комментах - да, такого же развития люди
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Комментарий удален пользователем
Про мужскую и женскую агрессии.
Если условный Пеп скажет не менее условному Холланду - "ты играешь, как баба", то все феминистки взорвутся, мол, это сексизм.
А если условная Тутберидзе заявит, ну скажем, Медведевой, мол "Женя, ты катаешься с пластикой мужика", тот тут мужчины только похихикают, но Этери прилетит от тех же феминисток, да и более лояльные к мужчинам дамы в стороне не останутся.
Я это к чему - психология женщин и мужчин в спорте разняться ну очень существенно.
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Ответ Сергей Фетисов
Да всё интереснее и интереснее!!!Мужская агрессия тренера против капитана женщины.только, что это был за конфликт она не написала.Вот тренер женщина толкнула тренера мужчину-это нормально.А если наоборот,то что бы было.Уголовное дело?
Двойные стандарты в действии
+3
-3
0
Ответ Сергей Фетисов
Да всё интереснее и интереснее!!!Мужская агрессия тренера против капитана женщины.только, что это был за конфликт она не написала.Вот тренер женщина толкнула тренера мужчину-это нормально.А если наоборот,то что бы было.Уголовное дело?
В смысле не написала? Написали всё. И даже тренер красных подтвердил, что тема с мячом была. Только он отрицает, что у него когда либо была агрессия. За что тогда получил жёлтую - вопрос.
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Ответ Personology Center
Комментарий удален пользователем
ТренерКА феминитив.
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