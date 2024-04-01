Бартон о словах тренера женского «Челси» «мы не должны терпеть мужскую агрессию»: «Она права. Мужская агрессия – в мужской игре, женская – в женской. Только так 👍»
Джоуи Бартон высмеял слова тренера женского «Челси» о мужской агрессии.
В матче женского Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси» (1:0) тренер «синих» Эмма Хейс толкнула Йонаса Эйдеваля, тренирующего «канониров». Она сделала это из-за конфликта мужчины с капитаном «синих» Эрин Катберт. После игры Хейс заявила: «Не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию, как сегодня».
«Эмма права. Мужская агрессия должна быть в мужской игре. Женская агрессия в женской игре.
Только так можно разобраться 👍», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».
Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»
«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥
А в комментах - да, такого же развития люди
Если условный Пеп скажет не менее условному Холланду - "ты играешь, как баба", то все феминистки взорвутся, мол, это сексизм.
А если условная Тутберидзе заявит, ну скажем, Медведевой, мол "Женя, ты катаешься с пластикой мужика", тот тут мужчины только похихикают, но Этери прилетит от тех же феминисток, да и более лояльные к мужчинам дамы в стороне не останутся.
Я это к чему - психология женщин и мужчин в спорте разняться ну очень существенно.