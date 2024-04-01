Бартон о словах тренера женского «Челси» «мы не должны терпеть мужскую агрессию»: «Она права. Мужская агрессия – в мужской игре, женская – в женской. Только так 👍»

Джоуи Бартон высмеял слова тренера женского «Челси» о мужской агрессии.

В матче женского Кубка лиги между « » и « » (1:0) тренер «синих» Эмма Хейс толкнула Йонаса Эйдеваля, тренирующего «канониров». Она сделала это из-за конфликта мужчины с капитаном «синих» Эрин Катберт. После игры Хейс заявила: «Не думаю, что мы должны терпеть мужскую агрессию, как сегодня».

«Эмма права. Мужская агрессия должна быть в мужской игре. Женская агрессия в женской игре.

Только так можно разобраться 👍», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

Джоуи Бартон: «Лесбобол никогда не дорастет до мужского футбола. Вы слишком медленные, и ничего не изменить. Это называется «биологическая эволюция»

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥