Александр Медведев: «Сомневаюсь в божественных связях «Спартака». В «Зените» состав Семак выбирает сам»
Глава правления «Зенита» усомнился в божественных связях «Спартака».
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем Мир РПЛ с «Уралом» (0:0) заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.
«Я не в курсе про божественные связи «Спартака». Сомневаюсь...
В «Зените» состав Семак выбирает сам», – заявил Александр Медведев.
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял
Динамо
Так как политпроект - известный денежный мешок, то разумно будет определить доллар их божеством
..итп" Медведев сказал,что он " не в курсе( не знает)", никто не думал обсуждать вашего " странного " тренера .