Александр Медведев: «Сомневаюсь в божественных связях «Спартака». В «Зените» состав Семак выбирает сам»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс религия Гильермо Абаскаль Футбол

Глава правления «Зенита» усомнился в божественных связях «Спартака».

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем Мир РПЛ с «Уралом» (0:0) заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

«Я не в курсе про божественные связи «Спартака». Сомневаюсь...

В «Зените» состав Семак выбирает сам», – заявил Александр Медведев.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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67 комментариев
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Ага, Семак настолько САМ выбирает состав что тут же сослал Кругового в зенит 2, только потому что так захотел самодурный президент клуба
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Да мы не удивимся, если какой-нибудь Ротенберг возглавит Зенит. В СКА получается неплохо :))
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Семак известный бразильский шопоголик. Этим летом бразильские родители уже детей боятся выпускать на улицу.
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Чемпионы последних лет так и не могут забыть Спартак
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Когда бабла, как у дурака фанатиков, можно и Медведева назначить главным по тарелочкам.
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Ответ RBChannel
Да мы не удивимся, если какой-нибудь Ротенберг возглавит Зенит. В СКА получается неплохо :))
Так есть же уже Ротенберг в Локо. Учится
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Ответ дон Рэба
Комментарий удален модератором
А ,что именно вас так " взбодрило"?, то,что Медведев не в курсе " связей с богом", ? Или ,что Семак выбирает состав сам?
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Зениту проще. Сам Христос-Искупитель с горы Корковаду дает рекомендации истово верующему Сергею Богдановичу.
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Семак молится на бразильцев. Они ему состав и выбирают.
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В Спартаке аура плохая всегда практически) Скандалы, интриги, расследования) Нет стабильности и спокойствия и поэтому нет результат, постоянно напряжение, а это даёт замыкание, то в руководстве, то среди игроков и болельщиков. Спартак показывает, как не надо делать, в этом они пример для подражания
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Ответ дон Рэба
Комментарий удален модератором
Ну наверняка потому что их об этом спрашивают журналисты,хотя мне тоже непонятно,зачем спрашивать у представителей Зенита,про " закидоны"тренера Спартака? Да и ответил он вполне просто " Я не знаю"!
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Ответ Магомед Анварбегов
Чемпионы последних лет так и не могут забыть Спартак
А так часто бывает. Вроде бы сильный, и большой, и богатый, а комплексов выше крыши. В таких случаях порой даже специалисты бессильны (
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Ага.Поэтому каждый год вваливает триллионы рублей госкорпорация,ради ничеек и обсера в ЕК.
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Рыжий отлично подходит им он прям олицетворение того что с ними происходит 20 лет уже , из топа и флагмана российского футбола в клоуны и средничка рпл
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Ответ Магомед Анварбегов
Чемпионы последних лет так и не могут забыть Спартак
Чемпионы 90х утратили историю после допингового скандала✌️
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Ответ Геннадий Крылов
а из кого выбирать -там одни не гры
У тебя что - какой-то комплекс по отношению к неграм? Половина твоих комментариев про них.
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Ответ Log in
Спартака действительно бывает много, но тут Медведева триггернуло совершенно независимо
Триггернул. рука лицо. человека спросили - он ответил. независимо триггернуло. шёл себе по улице , взял телефон и позвонил в Спорт-Экспресс чтобы про Спартак рассказать. вы так себе это представляете
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Ответ Ковид 07.10.52
Ущербность зашкаливает..
Ну это Спартак. Это норма..
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Ответ Enotic
Впрочем, результат одинаковый 🙂
У кого одинаковый? Бромантановым успехи Зенита и не снились, а по еврокубкам хусаиновцы никогда Зенит не догонят
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Ответ Виталик Украинский
Когда диванных экспертов, как у дурака фанатиков, можно и мельниковым вставить 7 копеек.
Ты бы не лез сюда с таким ником.
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Ответ Иван Шуткин
В Спартаке аура плохая всегда практически) Скандалы, интриги, расследования) Нет стабильности и спокойствия и поэтому нет результат, постоянно напряжение, а это даёт замыкание, то в руководстве, то среди игроков и болельщиков. Спартак показывает, как не надо делать, в этом они пример для подражания
Ну скажем честно плохая аура ещё в двух московских клубах Локомотиве и
Динамо
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Ответ RBChannel
Да мы не удивимся, если какой-нибудь Ротенберг возглавит Зенит. В СКА получается неплохо :))
Ротенбог.
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Состав-то, может, Серёжа Харизма и сам выбирает, а покупает ему его кто?
Так как политпроект - известный денежный мешок, то разумно будет определить доллар их божеством
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🐽 говорят начали состав раскладывать на картах Торо 😳
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Семак верующий человек и наверняка сказал бы, что выбирает сам, но с божьей помощью
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Впрочем, результат одинаковый 🙂
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болельщики Спартака,те кто пишут " не может забыть Спартак, комплексы
..итп" Медведев сказал,что он " не в курсе( не знает)", никто не думал обсуждать вашего " странного " тренера .
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Семак верующий человек и наверняка сказал бы, что выбирает сам, но с божьей помощью
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Ответ Катя СПб
Так как о нем забудешь, если сегодня и ежедневно на арене....
Спартака действительно бывает много, но тут Медведева триггернуло совершенно независимо
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Что, Абаскаль прям так и сказал? И РУСАДА не заинтересовалось?
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