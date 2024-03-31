Александр Медведев: «Сомневаюсь в божественных связях «Спартака». В «Зените» состав Семак выбирает сам»

Глава правления «Зенита» усомнился в божественных связях «Спартака».

Тренер «Спартака» перед матчем Мир с «Уралом» (0:0) заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

«Я не в курсе про божественные связи « ». Сомневаюсь...

В « » состав выбирает сам», – заявил .

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял