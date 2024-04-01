Медведев о лидерстве в РПЛ с отрывом в 1 очко: «Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет!»

Александр Медведев оценил лидерство «Зенита» в Мир РПЛ.

После 21 матча петербуржцы опережают идущего вторым «Краснодар» на одно очко.

«Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет!

О том, кто буксовал, а у кого колеса отваливались, будем разговаривать в конце чемпионата», — сказал глава правления « ».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6