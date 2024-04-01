Медведев о лидерстве в РПЛ с отрывом в 1 очко: «Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев оценил лидерство «Зенита» в Мир РПЛ.

После 21 матча петербуржцы опережают идущего вторым «Краснодар» на одно очко.

«Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет! 

О том, кто буксовал, а у кого колеса отваливались, будем разговаривать в конце чемпионата», — сказал глава правления «Зенита».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6

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12 комментариев
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Не смотрел игру с крыльями, прям играет здорово как я понял?
+9
-5
+4
Как то плохо Зенит «играл» с Крыльями. Брака уйма
+4
-1
+3
игра за чемпионство будет в Краснодаре
+6
-3
+3
Глава правления. Ёмаё. Его императорское высочество
+8
-6
+2
Ответ SkSK
Интересно, на кого рассчитаны его интервью? Болельщиков Зенита они бесят, болельщиков других команд веселят, игрокам пофигу. На руководство? Так там Миллер, не меньше Медведева разбирающийся в игре команды. На кого???
Вот не знаю, как по мне, его интервью бесят в первую очередь как раз болельщиков других команд. Среди тех, кто исходит на говно из-за его интервью в комментариях, я чаще вижу их почему-то 🤷‍♂️
+7
-5
+2
Зенит в этом туре сыграл безобразно. Спасибо конкурентам, что были такими же овощами.
+2
-1
+1
Ответ arspurs9
Не помню настолько смешного и болтливого управленца со времен Смородской.
А Мутко?
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Идёт последняя треть сезона, -- к а ж д а я игра решает, к а ж д ы й тренер переживает за свою судьбу, накручены в с е.
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