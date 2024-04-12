«Галицкий говорил: меньше 187 см не должен быть центральный защитник». Экс-селекционер «Краснодара» о владельце клуба

Дмитрий Нечипоренко рассказал о требованиях Сергея Галицкого к росту игроков.

– Многие просто смотрят фактуру.

– Здоровый лось или нет?

– Да. Маленький центральный защитник для России – это вообще...

– То есть не заиграл бы?

– честно говорил: для меня меньше 187 сантиметров не должен быть центральный защитник. У него такая позиция, к сожалению или к счастью.

С одной стороны, это хороший запрос – люди понимают, чего они хотят, а с другой – настолько жестко форматируя представления, ты в какой-то степени себя загоняешь в то, что упустишь что-то значимое. Это как «ребенка с водой выплеснуть» [отвергая, отбрасывая детали, потерять суть чего-либо – Sports], – сказал бывший селекционер « » Нечипоренко.

Рост итальянского защитника Фабио Каннаваро, получавшего «Золотой мяч» в 2006 году, составляет 176 сантиметров.