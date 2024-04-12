«Галицкий говорил: меньше 187 см не должен быть центральный защитник». Экс-селекционер «Краснодара» о владельце клуба

Теги премьер-лига Россия Фабио Каннаваро Краснодар Сергей Галицкий Дмитрий Нечипоренко Футбол

Дмитрий Нечипоренко рассказал о требованиях Сергея Галицкого к росту игроков.

– Многие просто смотрят фактуру.

– Здоровый лось или нет?

– Да. Маленький центральный защитник для России – это вообще...

– То есть Фабио Каннаваро не заиграл бы?

Галицкий честно говорил: для меня меньше 187 сантиметров не должен быть центральный защитник. У него такая позиция, к сожалению или к счастью.

С одной стороны, это хороший запрос – люди понимают, чего они хотят, а с другой – настолько жестко форматируя представления, ты в какой-то степени себя загоняешь в то, что упустишь что-то значимое. Это как «ребенка с водой выплеснуть» [отвергая, отбрасывая детали, потерять суть чего-либо – Sports], – сказал бывший селекционер «Краснодара» Нечипоренко.

Рост итальянского защитника Фабио Каннаваро, получавшего «Золотой мяч» в 2006 году, составляет 176 сантиметров. 

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47 комментариев
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В Оренбурге играет Матиас Перес. Он лучший центральный защитник по атакующим действиям, забил уже 5 голов, но также он один из лидеров по отборам, перехватам и другим защитным показателям. Его рост составляет 177
+23
-2
+21
Ответ Michael Sh
Галицкий отличный бизнесмен и хороший человек но в футболе он разбирается на уровне федуна, если даже не хуже. у лени хоть чашка какая есть, а Галицкий все "стиля" хочет
даже у Тосно есть трофей за это время!
+19
-2
+17
Галицкий отличный бизнесмен и хороший человек

но в футболе он разбирается на уровне федуна, если даже не хуже. у лени хоть чашка какая есть, а Галицкий все "стиля" хочет
+20
-6
+14
Ответ Roman
В Оренбурге играет Матиас Перес. Он лучший центральный защитник по атакующим действиям, забил уже 5 голов, но также он один из лидеров по отборам, перехватам и другим защитным показателям. Его рост составляет 177
Для аргентинцев это норма. Айяла, Лисандро Мартинес
+7
0
+7
Маскерано и Каннаваро: ну ок ☹️
+7
0
+7
Ответ Кирилл Голивец
даже у Тосно есть трофей за это время!
забавно, Тосно уже давно нет, а трофей - есть
+4
0
+4
Ответ Айназ Галимуллин
У меня такие же требования к ЦЗ только в ФМ.
Я в фм подписываю цз минимум 197 см)
+3
0
+3
У меня такие же требования к ЦЗ только в ФМ.
+2
0
+2
Ответ Zakir0561
Правильно Галицкий говорит. Сколько таких Каннаваро с ЗМ в истории футбола? А теперь перенесемся в наши Российские реалии, где борьбы больше чем самого футбола, не говоря уже о мировом футболе… ЦЗ должен быть высоким, атлетичным, сильным! Каннаваро - это скорее исключение из правил!
Мальдини 183, Пуйоль 178, Барези 176... мне продолжать?
+2
0
+2
да и Пуйоль бедолага, 178 см

UPD. ну и прикольно что Тиаго Силва, Куман и Беккенбауэр прям моего роста, 181 см. Тоже коротышки
+4
-2
+2
«Галицкий говорил: меняй срок годности, всё равно купят»
+1
0
+1
Лицо Каннаваро обладателя Золотого мяча, Чемпиона мира, представили?
+1
0
+1
Ответ Айназ Галимуллин
У меня такие же требования к ЦЗ только в ФМ.
гений, учитывая, что там решает показатель «высота прыжка», и хоть у игрока рост 160, хоть 2 метра - если у первого будет 20, а у второго 1, коротыш будет снимать весь верх (ну, еще сила и выбор позиции влияют, но я сейчас конкретно про рост).
+2
-1
+1
Так вот почему в Краснодаре не оказались Алаба, Маркиньос и Рубен Диаш. А я думал, что им парк не понравился
+2
-1
+1
Ответ Красная стрела
Ну куда уж ему. Создать команду с нуля и сделать одним из претендентов на чемпионство -это действительно способен только человек, который мало разбирается в футболе. Вот представители РЖД с этим справляются куда лучше.
Пусть сначала этот претендент на чемпионство по спортивному принципу выиграет вторую и первую лигу. А до тех пор ему ни чемпионства, ни кубка не видать.
+1
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Кстати зенитовец Сантос имея рост 175 прекрасно смотрелся на месте ЦЗ, когда была в этом необходимость.
+1
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Каннаваро смеётся
+2
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Если в Краснодаре есть такое требование, то они довольно странное. Если взять лучших ЦЗ последних десятилетий, то здесь Маркиньос (183), Рамос (184), Кунде (180), Алаба (180), Тиаго Силва (183), у того же Милитао 186. Хотя один высокий ЦЗ всегда приветствуется, сейчас популярны широкие розыгрыши, да и в схеме с тремя ЦЗ они часто играют активно в пас, где рост вообще не помощник. Не стоит забывать про прыгучесть - защитник с ростом 185 может прыгать как не очень пластичный игрок 190. Вообще я бы даже для вратарей столько не ставил, полно топовых с 185-186 см, а защитникам еще проще.
+1
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+1
Ответ Michael Sh
Галицкий отличный бизнесмен и хороший человек но в футболе он разбирается на уровне федуна, если даже не хуже. у лени хоть чашка какая есть, а Галицкий все "стиля" хочет
В АПЛ не меньше критики было, когда Мартинес пришел в МЮ
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– Галицкий честно говорил: для меня меньше 187 сантиметров не должен быть центральный защитник. У него такая позиция, к сожалению или к счастью.
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К упомянутым всеми комментаторами игрокам с радостью присоединяются Барези и Десайи, а дилетант, именно в этом вопросе, Галицкий идёт лесом.
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Ответ доктор Ливси
Так вот почему в Краснодаре не оказались Алаба, Маркиньос и Рубен Диаш. А я думал, что им парк не понравился
Рубен 188
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Ответ Леопардер
Маскерано и Каннаваро: ну ок ☹️
Особенно Каннаваро с его 175 см.
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Ответ аффтар жжёт
Я тоже считаю, что защитник меньше моего члена - такое себе
Чуть не забыл, что сегодня пятница.
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Ответ Антимосковский
гений, учитывая, что там решает показатель «высота прыжка», и хоть у игрока рост 160, хоть 2 метра - если у первого будет 20, а у второго 1, коротыш будет снимать весь верх (ну, еще сила и выбор позиции влияют, но я сейчас конкретно про рост).
Братишка, ты думаешь что я это не знаю?
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Ответ Антимосковский
гений, учитывая, что там решает показатель «высота прыжка», и хоть у игрока рост 160, хоть 2 метра - если у первого будет 20, а у второго 1, коротыш будет снимать весь верх (ну, еще сила и выбор позиции влияют, но я сейчас конкретно про рост).
именно поэтому почти все цз лоси высокие, исключения есть, конечно, но ниже 180 топовых цз раз два и обчелся.
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Карлес Пуйоль, навскидку. Весьма уважаемый во всем мире игрок! 177 см рост, вроде.
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Лукаку говорил: меньше 45 см не должно быть у форварда.
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Ответ Красная стрела
Ну куда уж ему. Создать команду с нуля и сделать одним из претендентов на чемпионство -это действительно способен только человек, который мало разбирается в футболе. Вот представители РЖД с этим справляются куда лучше.
с момента создания Краснодара у РЖД есть пачка кубков и чемпионство
у Краснодара есть претендентство
вот и думай, кому и до кого далеко
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Бывает и тренеров клинит на каких-то вещах, а потом в интервью они плывут и несут какую околесицу. А тут вообще, «конкретные» слова, но в передаче бывшего сотрудника.😁и на этом основании заявлять, что он не разбирается в футболе- очень сильно. Интересно, а кто из наших владельцев разбирается лучше ?)
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Все прям поверили его словам.
Открываем состав Краснодара.
Алонсо185, Кайо 186. 2 из 3 цз ниже
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