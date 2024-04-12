«Галицкий говорил: меньше 187 см не должен быть центральный защитник». Экс-селекционер «Краснодара» о владельце клуба
Дмитрий Нечипоренко рассказал о требованиях Сергея Галицкого к росту игроков.
– Многие просто смотрят фактуру.
– Здоровый лось или нет?
– Да. Маленький центральный защитник для России – это вообще...
– То есть Фабио Каннаваро не заиграл бы?
– Галицкий честно говорил: для меня меньше 187 сантиметров не должен быть центральный защитник. У него такая позиция, к сожалению или к счастью.
С одной стороны, это хороший запрос – люди понимают, чего они хотят, а с другой – настолько жестко форматируя представления, ты в какой-то степени себя загоняешь в то, что упустишь что-то значимое. Это как «ребенка с водой выплеснуть» [отвергая, отбрасывая детали, потерять суть чего-либо – Sports], – сказал бывший селекционер «Краснодара» Нечипоренко.
Рост итальянского защитника Фабио Каннаваро, получавшего «Золотой мяч» в 2006 году, составляет 176 сантиметров.
но в футболе он разбирается на уровне федуна, если даже не хуже. у лени хоть чашка какая есть, а Галицкий все "стиля" хочет
UPD. ну и прикольно что Тиаго Силва, Куман и Беккенбауэр прям моего роста, 181 см. Тоже коротышки
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К упомянутым всеми комментаторами игрокам с радостью присоединяются Барези и Десайи, а дилетант, именно в этом вопросе, Галицкий идёт лесом.
у Краснодара есть претендентство
вот и думай, кому и до кого далеко
Открываем состав Краснодара.
Алонсо185, Кайо 186. 2 из 3 цз ниже