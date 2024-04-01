Кержаков об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Удивило. Все знают подход Галицкого к тому, как должна играть его команда»

Александр Кержаков высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

– Активно следите за ?

– Настолько, насколько это возможно в Сербии. Здесь есть онлайн-трансляции, трансляции матчей. Когда удается, смотрю. Если нет, просматриваю хайлайты.

– Вы поняли историю с увольнением Ивича из «Краснодара»?

– Меня это удивило. Но все знают подход к выбору тренеров в «Краснодаре». Все знают подход владельца клуба к тому, как ему хочется, чтобы играла команда, какой футбол проповедовала. Наверное, в этом плане что-то не совсем удовлетворяло Сергея Галицкого. Потому что если команда идет в лидерах, то это что-то внутреннее, а не футбольное.

«Краснодар» играл хорошо. Вряд ли он стал бы чемпионом, но и так навязал серьезную борьбу « » на дистанции. Наверное, внутри были какие-то разногласия, которые привели к отставке , очень хорошего тренера.

– Сочувствуете коллеге?

– Я несколько раз был в историях, когда принимались непонятные решения. Но они были непонятны тем, кто снаружи. Тем, кто внутри, эти истории как раз понятны. Я могу только догадываться, что там произошло.

Как коллеге, мне всегда обидно за тренеров, лишающихся своих мест работы, проделав огромную работу, результат, который виден, и он очень хороший.

– После тяжелого марта «Краснодар» может развалиться психологически?

– Не думаю. Жизнь продолжается. Все футболисты – профессионалы, у всех контракты и амбиции. Каждый хочет выигрывать и показывать себя. Плюсом пришел , который знаком со всей системой и который знаком системе «Краснодара». Мусаев – очень хороший специалист. Он это доказал и в « », и в «Сабахе». Не думаю, что будет спад у «быков», – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.