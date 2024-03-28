Мусаев о стиле «Краснодара»: «Показывал Галицкому нарезки «Наполи» Сарри – это прям то, краснодарское» 

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Краснодар Сергей Галицкий тактика Маурицио Сарри Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев ориентировался в своей работе на «Наполи» времен Маурицио Сарри.

«Наверное, зародился он [стиль], когда еще был Кононов, хотя говорят, что еще раньше с Ташуевым. Но для меня это Кононов. Особенно в то время футболисты были очень подходящие под эту манеру игры. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.

И, допустим, в тот момент был Сарри в «Наполи». Это было, по мне, идеальное воплощение стиля «Краснодара». Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу [Галицкому] показывал нарезки, я еще был тренером. Я говорю: посмотрите, как играет «Наполи». Это прям то, краснодарское», — сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Коммент.Шоу».

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20 комментариев
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-Сергей Николаевич смотрите как хорошо играет Наполи
-Мурад вы так же сможете?
- Нет, ну посмотрите еще раз как красиво
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Ответ gans.gans.73
Что выйграл Сарри?
Так это прям по Краснодарское - ничего
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ну исходя их таких интервью становится понятно, почему у Краснодара за всю историю ни одного трофея, хоть даже Тосно КР захватил. Галицкому видимо не нужны тренеры со стрежнем типа Ивича, а нужны такие вот сервильные как Мусаев, который не команду тренирует, а барина развлекает показывая нарезки Наполи)
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Приходит Сарри к Де Лаурентису с планшетом, и показывает:
-- Смотрите, как играет мусаевский Краснодар, всю нашу тактику спёрли, канальи!
-- Брось, Маурицио, пусть в России будет кусочек чего-то нашего, неаполитанского...
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Ответ gans.gans.73
Что выйграл Сарри?
Серию А с Ювентусом и ЛЕ с Челси
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Будем надеяться, что Мусаев чеканить умеет...ждём оценки его работы от Мостового...
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Мусаев нужен для того, чтобы никто не мешал Галицкому определять состав и стиль игры.
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Раньше смотришь Краснодар и знаешь что вот точно победит с разницей в два три мяча … а что при Ивиче ? Смотришь и как болельщик Краснодара мандражируешь … одни сплошные если … ни игры , ни рисунка … ничего одно место было … ладно терпели , но когда слетели с этого места - зачем он нужен такой Красивый Ивич ? Правильно все сделали … Мусаев хотя бы внятную игру наладил бы и то будет уже за счастье …
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Ответ gans.gans.73
С такими составами как у Юве и Челси сложно было не выйграть эти турниры....
с такими комментами как у тебя, сложно не наловить минусов
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Ответ La Crosse Bobcats
ну исходя их таких интервью становится понятно, почему у Краснодара за всю историю ни одного трофея, хоть даже Тосно КР захватил. Галицкому видимо не нужны тренеры со стрежнем типа Ивича, а нужны такие вот сервильные как Мусаев, который не команду тренирует, а барина развлекает показывая нарезки Наполи)
Но погоди, в интернете принято хвалить галицкого)) и противопоставлять федуну. Получается, парк важнее трофеев
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Ответ Eugene88
Но погоди, в интернете принято хвалить галицкого)) и противопоставлять федуну. Получается, парк важнее трофеев
У Федуна складывать эти трофеи некуда. Каждый год проблема, как перевезти их
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Сарри подсмотрел основы своего саррибола у Кононова, получается?
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Это конечно очень весело, но у галицкого нет и этого
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Ответ Пердёж
А теперь будешь смотреть на проигрыши никогдара с разницей в 2-3 мяча
Ну ты и пёрнул тут
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