Мусаев о стиле «Краснодара»: «Показывал Галицкому нарезки «Наполи» Сарри – это прям то, краснодарское» 

Мурад Мусаев ориентировался в своей работе на «Наполи» времен Маурицио Сарри.

«Наверное, зародился он [стиль], когда еще был Кононов, хотя говорят, что еще раньше с Ташуевым. Но для меня это Кононов. Особенно в то время футболисты были очень подходящие под эту манеру игры. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.

И, допустим, в тот момент был в « ». Это было, по мне, идеальное воплощение стиля «Краснодара». Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу [Галицкому] показывал нарезки, я еще был тренером. Я говорю: посмотрите, как играет «Наполи». Это прям то, краснодарское», — сказал главный тренер « » в эфире «Коммент.Шоу».