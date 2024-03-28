Мусаев о стиле «Краснодара»: «Показывал Галицкому нарезки «Наполи» Сарри – это прям то, краснодарское»
Мурад Мусаев ориентировался в своей работе на «Наполи» времен Маурицио Сарри.
«Наверное, зародился он [стиль], когда еще был Кононов, хотя говорят, что еще раньше с Ташуевым. Но для меня это Кононов. Особенно в то время футболисты были очень подходящие под эту манеру игры. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.
И, допустим, в тот момент был Сарри в «Наполи». Это было, по мне, идеальное воплощение стиля «Краснодара». Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу [Галицкому] показывал нарезки, я еще был тренером. Я говорю: посмотрите, как играет «Наполи». Это прям то, краснодарское», — сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Коммент.Шоу».
-Мурад вы так же сможете?
- Нет, ну посмотрите еще раз как красиво
-- Смотрите, как играет мусаевский Краснодар, всю нашу тактику спёрли, канальи!
-- Брось, Маурицио, пусть в России будет кусочек чего-то нашего, неаполитанского...