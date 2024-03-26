Мурад Мусаев: «Абаскаль становится третьим, и все: «Это супертренер». А когда свой тренер показывает яркую игру – это Галицкий тренирует. Я заслужил тренировать «Краснодар», считаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Матвей Сафонов Александр Черников Мурад Мусаев Эдуард Сперцян Гильермо Абаскаль Коммент.Шоу Футбол

Мурад Мусаев высказался о том, что его ассоциируют с Сергеем Галицким.

– Когда вы уходили из «Краснодара» [в 2021 году], у многих было ощущение, что вы тренер этого клуба. Как вы считаете, вы стали самостоятельным тренером, не привязанным к Галицкому и клубу? Вас в России уже не ассоциируют только с «Краснодаром»?

– Мне трудно сказать. Вы поймите, это наша большая проблема, что свой тренер – я сам из Краснодара, – становится тренером [первой команды]. У меня были большие успехи в юношеском футболе, и не только матч с «Реалом». Мы выигрывали чемпионаты, Кубок, молодежное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодежной сборной, в основу.

Даже сейчас те, кто играет – и Сперцян, и Черников, и Сафонов, это все те ребята, в воспитании которых я принял большое участие. Я не просто так стал тренером, не потому, что я родственник президента. Я много лет работал и считаю, что заслужил право быть тренером «Краснодара».

Но у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает Абаскаль. Кого он там тренировал – «Базель», в Серии Б… Допустим, «Спартак» становится третьим, и все: «Ок, это супертренер, лучший молодой тренер!» А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру, то: «Ну это, наверное, Николаич [Сергей Галицкий] тренирует!»

Это для меня не было проблемой. Понимаете, нельзя вывести команду в Лигу чемпионов, чтобы она оттуда еще вышла куда-то, являясь несамостоятельным человеком.

– Но все равно было общественное мнение, что Мусаев – это Галицкий.

– Потому, что никто, кроме Галицкого, не дал бы команду тренеру молодежки, которому 34 года. Никто в России бы этого не сделал, – сказал главный тренер «Краснодара» в «Коммент.Шоу».

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29 комментариев
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Прогнали тренера, который мог первый в истории трофей взять, и возвратили петрушку, которая на ровном месте на Абаскаля кивает.

С заслуженным итоговым пятым местом вас.
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Ответ Bartez1986
Кто называл Абаскаля супер тренером? Именно в такой формулировке
Мусаев. )
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Опачки , этот сразу сознался
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Кто называл Абаскаля супер тренером? Именно в такой формулировке
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Да уж, с такими словами и подходом Мусаева Краснодару точно не видать ничего, последние сомнения отпали.
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"... никто, кроме Галицкого, не дал бы команду тренеру молодежки, которому 34 года ..."
Леонид Слуцкий в 34 года стал главным тренером ФК Москва
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Абаскаля гонят перманентно уже полгода минимум, о чем вещает Мусаев?)
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Не хочу говорить плохо о коллегах, но вот условно Абаскаль... А вот я, я, я... Интересная подача
Чуть за Спартак не начал болеть)
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Похоже поработал с психологами, прокачал уверенность в себе)
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Ответ korablev
"... никто, кроме Галицкого, не дал бы команду тренеру молодежки, которому 34 года ..." Леонид Слуцкий в 34 года стал главным тренером ФК Москва
Оренбург прямо сейчас тренирует Деограсия с опытом работы только в академиях (он старше, правда). Вообще РПЛ последнее время в плане тренеров не очень требовательная- даже Спартак Гогниев тренировал в прошлом сезоне, того и гляди кто то правда Мостового главным поставит, если он сможет доучиться на тренера
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Великий однако. Сплошное я, я , Я ...))
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в принципе, он прав, после ухода Ивича, если Краснодар займёт третье место никто не скажет... «Это супертренер»
все скажут... это Галицкий
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А он родственник Галицкого?
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А что же «самостоятельный человек» нигде не работал до и после Краснодара? И что же им дырки затыкают, как будто он просто из-за тренерской лицензии нужен?
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Как же их все корежит от Абаскаля, чего он им сделал?
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Ещё один не может без Гильермо, каждый в каждом комментарии должен непременно упомянуть Абаскаля.
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Ответ .ru
в принципе, он прав, после ухода Ивича, если Краснодар займёт третье место никто не скажет... «Это супертренер» все скажут... это Галицкий
все скажут это Галицкий взял третье место, а при Ивиче могли побороться за первое...
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Ответ Tomas Nepotrebko
Похоже поработал с психологами, прокачал уверенность в себе)
Или взял курс у тлиашиновой
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Ответ Tomas Nepotrebko
Похоже поработал с психологами, прокачал уверенность в себе)
Не силён в психологии, но выглядит так, что его показная самоуверенность идёт как раз от отсутствия уверенности в себе
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Время покажет, ху из ху...
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раньше вроде скромнее был)
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".. Не потому что я родственник президента". Оппа! Очень интересно и многое видится под другим углом.
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Ну, Мурад, как показал опыт, не заслуживаете. Ваша команда всегда плыла в самых ответственных матчах и в самых ответственных моментах. Не когда надо было сравнять счет или вырвать победу на 90-й у середняка или клуба ниже рангом, но в матчах с большими командами. И в еврокубках в самые ответственные моменты тоже. И плыла психологически. Что многое говорит и о Вашей психологии
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Только Мусаев забыл сказать, что уволили его с 10-го места, а не 3-го как можно было подумать с этой тирады. И в Азербайджане он ничего не показал.
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Пришёл на живое место. Всё ясно по нему.
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Мурад давай без этого. Тренируй.
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