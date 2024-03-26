Мурад Мусаев: «Абаскаль становится третьим, и все: «Это супертренер». А когда свой тренер показывает яркую игру – это Галицкий тренирует. Я заслужил тренировать «Краснодар», считаю»

Мурад Мусаев высказался о том, что его ассоциируют с Сергеем Галицким.

– Когда вы уходили из «Краснодара» [в 2021 году], у многих было ощущение, что вы тренер этого клуба. Как вы считаете, вы стали самостоятельным тренером, не привязанным к Галицкому и клубу? Вас в России уже не ассоциируют только с « »?

– Мне трудно сказать. Вы поймите, это наша большая проблема, что свой тренер – я сам из Краснодара, – становится тренером [первой команды]. У меня были большие успехи в юношеском футболе, и не только матч с «Реалом». Мы выигрывали чемпионаты, Кубок, молодежное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодежной сборной, в основу.

Даже сейчас те, кто играет – и , и , и , это все те ребята, в воспитании которых я принял большое участие. Я не просто так стал тренером, не потому, что я родственник президента. Я много лет работал и считаю, что заслужил право быть тренером «Краснодара».

Но у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает . Кого он там тренировал – «Базель», в Серии Б… Допустим, «Спартак» становится третьим, и все: «Ок, это супертренер, лучший молодой тренер!» А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру, то: «Ну это, наверное, Николаич [Сергей Галицкий] тренирует!»

Это для меня не было проблемой. Понимаете, нельзя вывести команду в Лигу чемпионов, чтобы она оттуда еще вышла куда-то, являясь несамостоятельным человеком.

– Но все равно было общественное мнение, что Мусаев – это Галицкий.

– Потому, что никто, кроме Галицкого, не дал бы команду тренеру молодежки, которому 34 года. Никто в России бы этого не сделал, – сказал главный тренер «Краснодара» в «Коммент.Шоу».