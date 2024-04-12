«Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 миллионов евро». Корнеев о хавбеке «Краснодара» 

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Эдуард Сперцян Футбол

Игорь Корнеев рассказал, за какую сумму «Краснодар» готов продать Эдуарда Сперцяна.

— Какова вероятность, что летом Сперцян покинет «Краснодар»? За какую сумму «быки» его продадут?

— Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов.

— Сперцян и «Ювентус» — это реально?

— Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития, – сказал экс-игрок сборной России.

3 комментария
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Кому он нужен за 15?😅😅😅
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