«Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 миллионов евро». Корнеев о хавбеке «Краснодара» 

Игорь Корнеев рассказал, за какую сумму «Краснодар» готов продать Эдуарда Сперцяна.

— Какова вероятность, что летом Сперцян покинет « »? За какую сумму «быки» его продадут?

— Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, запросит за не меньше 15 миллионов.

— Сперцян и «Ювентус» — это реально?

— Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития, – сказал экс-игрок сборной России.