Экс-тренер академии «Краснодара»: «Игнатьева и Шапи сгубили агенты и деньги. Ланин, Марченко и Агеев привыкли, что в дубле они лучшие, а в основе приходилось сидеть в запасе»

Экс-тренер академии «Краснодара» высказался о воспитанниках клуба.

Зоран Тесович, говоря про воспитанников «Краснодара» Олега Ланина, Александра Агеева и Александра Марченко, привел в пример Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

«История Ланина, Марченко и Агеева не похожа на то, что случилось с Игнатьевым и Сулейманова. Ивана и Шапи сгубили агенты и деньги. Проблема этих троих – в том, что в их время было много хороших легионеров, высокая конкуренция. В дубле они были игроками основы, а в главной команде теряли мотивацию играть. Сидишь одну игру, вторую, затем третью… Смысл рваться?

Да, для основы «Краснодара» все трое были готовы. Но у ребят возникли психологические проблемы из-за отсутствия игрового времени. Надо было работать на максимум – а они привыкли к тому, что в дубле они лучшие. В основе же другие правила. Там приходилось сидеть в запасе, поэтому пропадало желание играть.

А дальше стали меньше работать и не прогрессировали до высокого уровня. Надо было работать каждый день, а не думать о том, выйдешь на поле или нет. При такой атмосфере, какая бывает на матчах «Краснодара», сложно разминаться на бровке, а не играть», – сказал Зоран Тесович.

24-летний Сулейманов выступает за греческий «Арис» на правах аренды из «Краснодара». 25-летний Иван Игнатьев играет за сербский «Железничар».

Воспитанник «Краснодара» Марченко: «Мы возили рылом «Шахтер» с Зинченко. Он сейчас в ЛЧ с «Арсеналом», а я – на Сахалине. Как это работает? В «Ман Сити» месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне»