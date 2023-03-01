Агент Агузаров перестал работать с «Краснодаром»: «Ребята переподписали контракты, с которыми не ознакомились мои юристы. Они сказали: «Галицкий не дал им возможности даже набрать»

Футбольный агент рассказал, почему перестал работать с «Краснодаром».

– После того как Шапи [ ] начал работать со мной, было много удачных игр, в том числе в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, «Порту» два забил. Как ситуация начиналась: мы подписали контракты с Шапи и [ ] Игнатьевым, я, естественно помогал им, снял квартиру обоим, давал деньги. Они жили вшестером в однокомнатной халупе. Мне хотелось, чтобы у них был комфорт: чтобы к ним приезжали родители.

Ситуация с продлением контрактов, где Галицкий заводит их к себе в кабинет и говорит: «Переподписывайте контракты». Ребята говорят: «Нужно пообщаться с представителем».

Я с большим уважением к Сергею Николаевичу, но если его спросить: «Почему у вас негатив к Агузарову», он не сможет ничего ответить.

– Логика понятная. Вы подписали футболистов, начали выбивать им условия.

– Какие условия? Я вообще не вел переговоры с «Краснодаром». Они по факту сразу подписали новые контракты, с которыми даже не ознакомились ни я, ни мои юристы. Я даже не знал.

Ребята вышли расстроенные, сказали: « не дал им возможности даже набрать».

Что я выторговывал у « »? Я вообще никогда в жизни не общался с Галицким, с Хашигом (гендиректор «Краснодара» – прим. Sports.ru) было общение, но ничего не просил для ребят. Возможно, у них возникла параллель, потому что я подписал игрока [Германа] Ткаченко, а Ткаченко – друг Хашига. Я не знаю.

– Вы восстановили отношения с «Краснодаром»?

– Это единственный клуб, с которым у меня нет отношений. Возможно, никогда и не будет, – сказал Агузаров.

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