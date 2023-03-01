Агент Агузаров перестал работать с «Краснодаром»: «Ребята переподписали контракты, с которыми не ознакомились мои юристы. Они сказали: «Галицкий не дал им возможности даже набрать»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий агенты Алан Агузаров Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, почему перестал работать с «Краснодаром».

– После того как Шапи [Сулейманов] начал работать со мной, было много удачных игр, в том числе в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, «Порту» два забил. Как ситуация начиналась: мы подписали контракты с Шапи и [Иваном] Игнатьевым, я, естественно помогал им, снял квартиру обоим, давал деньги. Они жили вшестером в однокомнатной халупе. Мне хотелось, чтобы у них был комфорт: чтобы к ним приезжали родители.

Ситуация с продлением контрактов, где Галицкий заводит их к себе в кабинет и говорит: «Переподписывайте контракты». Ребята говорят: «Нужно пообщаться с представителем».

Я с большим уважением к Сергею Николаевичу, но если его спросить: «Почему у вас негатив к Агузарову», он не сможет ничего ответить.

– Логика понятная. Вы подписали футболистов, начали выбивать им условия.

– Какие условия? Я вообще не вел переговоры с «Краснодаром». Они по факту сразу подписали новые контракты, с которыми даже не ознакомились ни я, ни мои юристы. Я даже не знал.

Ребята вышли расстроенные, сказали: «Галицкий не дал им возможности даже набрать».

Что я выторговывал у «Краснодара»? Я вообще никогда в жизни не общался с Галицким, с Хашигом (гендиректор «Краснодара» – прим. Sports.ru) было общение, но ничего не просил для ребят. Возможно, у них возникла параллель, потому что я подписал игрока [Германа] Ткаченко, а Ткаченко – друг Хашига. Я не знаю.

– Вы восстановили отношения с «Краснодаром»?

– Это единственный клуб, с которым у меня нет отношений. Возможно, никогда и не будет, – сказал Агузаров.

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5 комментариев

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gerik
Прочитал в заголовке «агент Агуэро»
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dr. cage
Галицкий спас не один десяток пацанов от Рубина.. Респект..
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"– Это единственный клуб, с которым у меня нет отношений. Возможно, никогда и не будет, – сказал Агузаров."

Надеюсь, никогда и не будет.
+7
0
+7
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charly_54
Прям таки вшестером в однокомнатной халупе?))) а ты добрый человек по квартире всем снял по доброте душевной
+11
0
+11
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Абдулов Алексей
Галицкому браво, за то, что смог эту пиявку отцепить от своего клуба и академии.
Человек, который палец о палец не ударил в развитии пацанов и не должен претендовать на какие либо деньги при продлении контракта.
+23
-1
+22
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