«Хапоэль» Беер-Шева хочет купить Игнатьева у «Локо». Форварда также могут подписать бесплатно летом

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Хапоэль Беер-Шева Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулейманов Чемпионат.com Футбол

Иван Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. 

По информации «Чемпионата», нападающим «Локомотива» интересуется «Хапоэль» Беер-Шева. Клуб предпримет попытку осуществить трансфер в ближайшие два дня.

Если израильтяне не смогут купить игрока до закрытия зимнего трансферного окна, то, вероятно, подпишут его летом на правах свободного агента. 

В этом месяце «Хапоэль» уже пытался купить Игнатьева, но «Локо» отклонил предложение. 

Отметим, что за клуб из Беер-Шевы выступает Магомед-Шапи Сулейманов – хавбека арендовали у «Краснодара». 

В 12 матчах текущего сезона Мир РПЛ 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

17 комментариев

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ws357
Ответ poolshh
А что там? Сухой закон?
Маленький город, 200тыс населения, тусить наверное там негде
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Артур Ганненко
Ответ Юрий Кечко
Шапи вроде реанимировался плюс минус В Игнатьева не верю, тупо нет талантов футбольных за которые можно зацепиться , он стилистически очень похож на Прудникова , была настырность и все
Наоборот. По таланту он топ, технически отлично развит, просто раздолбай похлеще Кокорина. На Прудникова совсем не похож. Тот да, лось мощный был, поэтому на молодежном уровне выделялся мощью и нстырностью. А как раз настырности Игнатьеву не хватает, для этого характер нужен.
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продавать сразу, как только деньги покажут...
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тот самый Кадрус
Так то он единственный профильный центральный нападающий в команде в данный момент. Раконьяц походу и не футболист вовсе.
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CescFabregas93
Собирают легенд академии Галицкого. Мусаева бы им тренером
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poolshh
Ответ il buono
Вот уж он офигеет от Бэр Шевы.
А что там? Сухой закон?
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il buono
Вот уж он офигеет от Бэр Шевы.
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Константин Эсперов
Ответ Сергей Архаров
Как по мне то Игнатьев начал прибавлять в игре и результате. Он хотя бы старается вкладыаатся игру и пока его надо придержать и разыгрывать. Если он будет в том же темпе продолжать то прокачается еще лучше и поможет команде
Тем более, когда он может бесплатно летом перейти
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Кино Музыка
Молодец, Шапи. Похоже, его работа)
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Сергей Архаров
Как по мне то Игнатьев начал прибавлять в игре и результате. Он хотя бы старается вкладыаатся игру и пока его надо придержать и разыгрывать. Если он будет в том же темпе продолжать то прокачается еще лучше и поможет команде
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DominatorDinamit
Ответ Bolvan
Нельзя продавать
Ну догадываюсь, если это евреи, то они бесплатно его заберут ещё и локо доплатит.
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Тимур Таубаев
Сейчас не нужно продавать , может поможет весной Локо выбраться из этой ямы ( хоть и слабо верится )
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Andrei Panteleev
Ответ Илюха аналитик
А вот его продавать нельзя
Можно Вася можно
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-2
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Юрий Кечко
Шапи вроде реанимировался плюс минус
В Игнатьева не верю, тупо нет талантов футбольных за которые можно зацепиться , он стилистически очень похож на Прудникова , была настырность и все
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Bolvan
Нельзя продавать
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+11
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Константин Эсперов
Ахах . Блин агент думает ,что раз Шапи клуб принял то и Ваню они потянут ? Но если это правда им же лучше вместе . Вместе легче акклиматизацию пройдут .
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Илюха аналитик
А вот его продавать нельзя
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+15
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