«Хапоэль» Беер-Шева хочет купить Игнатьева у «Локо». Форварда также могут подписать бесплатно летом
Иван Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
По информации «Чемпионата», нападающим «Локомотива» интересуется «Хапоэль» Беер-Шева. Клуб предпримет попытку осуществить трансфер в ближайшие два дня.
Если израильтяне не смогут купить игрока до закрытия зимнего трансферного окна, то, вероятно, подпишут его летом на правах свободного агента.
В этом месяце «Хапоэль» уже пытался купить Игнатьева, но «Локо» отклонил предложение.
Отметим, что за клуб из Беер-Шевы выступает Магомед-Шапи Сулейманов – хавбека арендовали у «Краснодара».
В 12 матчах текущего сезона Мир РПЛ 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
В Игнатьева не верю, тупо нет талантов футбольных за которые можно зацепиться , он стилистически очень похож на Прудникова , была настырность и все