«Хапоэль» Беер-Шева хочет купить Игнатьева у «Локо». Форварда также могут подписать бесплатно летом

может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

По информации «Чемпионата», нападающим « » интересуется «Хапоэль» . Клуб предпримет попытку осуществить трансфер в ближайшие два дня.

Если израильтяне не смогут купить игрока до закрытия зимнего трансферного окна, то, вероятно, подпишут его летом на правах свободного агента.

В этом месяце «Хапоэль» уже пытался купить Игнатьева, но «Локо» отклонил предложение.

Отметим, что за клуб из Беер-Шевы выступает – хавбека арендовали у «Краснодара».

В 12 матчах текущего сезона Мир 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.