«Бавария» почтила память жертв нацистской диктатуры: «Нужно отстаивать демократию»

В «Баварии» почтили память жертв нацистской диктатуры.

Мюнхенский клуб и более 80 организацией приняли участие в масштабном проекте «Возвращение имен» в центре Мюнхена в четверг. «Баварию» представляли президент Герберт Хайнер, некоторые сотрудники и болельщики.

В рамках проекта памяти, организованного Bayerischer Rundfunk при поддержке Мюнхена, около тысчи человек почтили память жертв нацистской диктатуры. В частности, у каждого была табличка с фотографией, именем и годами жизни погибших в то время.

После демонстрации «Тропа памяти» состоялся большой митинг в поддержку укрепления демократии.

«Это событие в очередной раз доказывает, насколько велика сплоченность, когда вы хотите показать ценности демократии. Мы в «Баварии» рады, что смогли сыграть свою роль.

В наше время важно признавать начинания. Одних воспоминаний недостаточно, нужно быть активным и воплощать уроки прошлого в жизнь, чтобы отстаивать демократию. Сегодня здесь тысячи людей убедительно продемонстрировали это», – сказал президент мюнхенского клуба.