«Бавария» почтила память жертв нацистской диктатуры: «Нужно отстаивать демократию»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер история Футбол

В «Баварии» почтили память жертв нацистской диктатуры.

Мюнхенский клуб и более 80 организацией приняли участие в масштабном проекте «Возвращение имен» в центре Мюнхена в четверг. «Баварию» представляли президент Герберт Хайнер, некоторые сотрудники и болельщики.

В рамках проекта памяти, организованного Bayerischer Rundfunk при поддержке Мюнхена, около тысчи человек почтили память жертв нацистской диктатуры. В частности, у каждого была табличка с фотографией, именем и годами жизни погибших в то время.

После демонстрации «Тропа памяти» состоялся большой митинг в поддержку укрепления демократии.

«Это событие в очередной раз доказывает, насколько велика сплоченность, когда вы хотите показать ценности демократии. Мы в «Баварии» рады, что смогли сыграть свою роль.

В наше время важно признавать начинания. Одних воспоминаний недостаточно, нужно быть активным и воплощать уроки прошлого в жизнь, чтобы отстаивать демократию. Сегодня здесь тысячи людей убедительно продемонстрировали это», – сказал президент мюнхенского клуба.

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14 комментариев
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вспоминается эмблема баварии в 1940х
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+2
Ответ Jack Daniels
вспоминается эмблема баварии в 1940х
Кстати, в википедии она тактично убрана
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Ответ tankist231
Ещё бы нацистам нынешним оружием не помогали
самое смешное что в Германии уголовно наказуемый закон работает о тправдании нацистов и фашизма. то есть достаточно тебе при двух свидетелей скачать что нацизм не был плохим даже в контексте нароипер: они построили щаводы и сидешь от 6 до 8 лет без досрочного. и действуют около пары десятков законом по защите от нацизма. это на период 1 января 22 года. сейчас они под шумок убирают эти законы и их осталось 6-9 всего вместе с уголовным. Германия защищает свою историю но так как уровень жизни там высокий относительно нас например то озеленение нацизма будет проходить ещё лет 20-30 пока живы дети нацистов и они помнят историю. в учебниках вторая мировая преподавалась и в начальной школе у них и в старших трех классах темы. сейчас история нацизма и второй мировой и периода 30-40-ых годов в Германии преподают только в старшему ОДНОМ КЛАССЕ. этот переход был сделан то ли в 21 то ли в 22 году. делайте выводы.думаю в других странах также. в Америке уже давно.
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Ответ Семён Жуйло
В Мюнхене живет 1,5 миллиона человек. Болельщиков Баварии не меньше 200000. Тысяча из 80 организаций - курам на смех. Чистая профанация для галочки.
Как ты думаешь отреагируют нынешние московские власти на тысячную демонстрацию в центре города в память о жертвах политических репрессий? С фотографиями, именами и годами жизни погибших.
Лично я полагаю, что это будет воспринято как попытка госпереворота, а не профанация.
+3
-2
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Ещё бы нацистам нынешним оружием не помогали
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Почтить память - дело хорошее, но куда важнее было бы требовать прекратить поддержку современных нацистских режимов в некоторых восточноевропейских странах. А то как -то лицемерно-двустульно получается.
+4
-4
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Ответ tankist231
Ещё бы нацистам нынешним оружием не помогали
Ну это ж другое. Сейчас покаются за нацисткую диктатуру. Потом придется каяться за диктатуру "демократии".
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