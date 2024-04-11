Коман рассматривает уход из «Баварии». Чемпион Германии, Франции и Италии хотел бы выиграть АПЛ и Ла Лигу
Кингсли Коман хочет поиграть в Англии и Испании.
Контракт 27-летнего вингера с «Баварией» действует до 2027 года.
По информации Bild, Коман не прочь сменить клуб в ближайшее время. Он рассматривает возможность переезда в Англию или Испанию.
Отмечается, что футболист, являющийся восьмикратным чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионатов Франции (в составе «ПСЖ») и Италии (в составе «Ювентуса»), хотел бы выиграть чемпионский титул и в АПЛ, и в Ла Лиге.
В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Он вроде впервые чемпионат не возьмет
У Комана 3+3 в сезоне, в какой топ клуб с таким резюме возьмут?
Сане не забивал с ноября, Гнабри десятку голевых действий еле набирает.
Гнабри с Команом ещё и пропускают больше, чем играют.
Всех троих гнать.
Фан Баварии.
P.s
Сане 8, Гнабри и Коман по 3
14 голов на троих за сезон!
Сане 11, Коман 3, Гнабри 1
15 ассистов на троих за сезон!
У Гримальдо и Фримпонга у каждого столько же, сколько у этих троих в сумме
У Теля 5+3 за 500 минут, у Комана 3+3 за 1000
Но вот нужен ли он ТОП-командам в Ла Лиге и АПЛ ?
а потом ныть начал
и его продали
В чем претензия? Я сказал, что вингеры Баварии бесполезны. Ты меня спрашиваешь, причём тут Гнабри, если он всегда травмирован. Я и говорю, что вингеры бесполезны, потому что они либо травмированы, либо играют, как говно!
Upd: реально дважды, нифигасе