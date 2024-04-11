Коман рассматривает уход из «Баварии». Чемпион Германии, Франции и Италии хотел бы выиграть АПЛ и Ла Лигу

Кингсли Коман хочет поиграть в Англии и Испании.

Контракт 27-летнего вингера с «Баварией» действует до 2027 года.

По информации Bild, Коман не прочь сменить клуб в ближайшее время. Он рассматривает возможность переезда в Англию или Испанию.

Отмечается, что футболист, являющийся восьмикратным чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионатов Франции (в составе «ПСЖ») и Италии (в составе «Ювентуса»), хотел бы выиграть чемпионский титул и в , и в .

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.