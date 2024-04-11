Коман рассматривает уход из «Баварии». Чемпион Германии, Франции и Италии хотел бы выиграть АПЛ и Ла Лигу

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман хочет поиграть в Англии и Испании.

Контракт 27-летнего вингера с «Баварией» действует до 2027 года. 

По информации Bild, Коман не прочь сменить клуб в ближайшее время. Он рассматривает возможность переезда в Англию или Испанию.

Отмечается, что футболист, являющийся восьмикратным чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионатов Франции (в составе «ПСЖ») и Италии (в составе «Ювентуса»), хотел бы выиграть чемпионский титул и в АПЛ, и в Ла Лиге

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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20 комментариев
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Кейн пришел и прервал супер серию Комана
Он вроде впервые чемпионат не возьмет
+34
0
+34
надо закрыть Гештальт
+15
-2
+13
Вингеры Баварии - самая бесполезная вещь на свете.

У Комана 3+3 в сезоне, в какой топ клуб с таким резюме возьмут?
Сане не забивал с ноября, Гнабри десятку голевых действий еле набирает.
Гнабри с Команом ещё и пропускают больше, чем играют.
Всех троих гнать.
Фан Баварии.

P.s
Сане 8, Гнабри и Коман по 3
14 голов на троих за сезон!
Сане 11, Коман 3, Гнабри 1
15 ассистов на троих за сезон!

У Гримальдо и Фримпонга у каждого столько же, сколько у этих троих в сумме

У Теля 5+3 за 500 минут, у Комана 3+3 за 1000
+15
-8
+7
Коман решил собрать все камни бесконечности?
+5
0
+5
Хочет сделать себе красивую историю.
Но вот нужен ли он ТОП-командам в Ла Лиге и АПЛ ?
+2
0
+2
Ответ ErZh
надо закрыть Гештальт
У Реала нет свободных мест в полузащите больше.
+3
-1
+2
Ответ Kadiy
Не совсем понял, в 27 лет он 8 раз стал чемпионом Германии, два раза Италии и 2 раза Италии? В 15 первое чемпионство? Или один раз в Италии и один раз во Франции чемпион? Ушёл смотреть Upd: реально дважды, нифигасе
да он на лавке Юве сидел
а потом ныть начал
и его продали
+1
0
+1
Ответ Yu123
зачем тут вообще Гнабри если он был травмирован почти весь сезон?
Вот именно, зачем Баварии Гнабри если он был травмирован почти весь сезон? Как и прошлый?

В чем претензия? Я сказал, что вингеры Баварии бесполезны. Ты меня спрашиваешь, причём тут Гнабри, если он всегда травмирован. Я и говорю, что вингеры бесполезны, потому что они либо травмированы, либо играют, как говно!
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Ответ Cosstigan
В Милане бы посмотрел на него, но личку наверно не потянут..Коман тоже игрок не суперзвездный как ему этот статус много лет вешают, стабильности ему не хватает
Написано же, АПЛ и Ла Лига)
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Ответ Гиперактивный осьминог
Вингеры Баварии - самая бесполезная вещь на свете. У Комана 3+3 в сезоне, в какой топ клуб с таким резюме возьмут? Сане не забивал с ноября, Гнабри десятку голевых действий еле набирает. Гнабри с Команом ещё и пропускают больше, чем играют. Всех троих гнать. Фан Баварии. P.s Сане 8, Гнабри и Коман по 3 14 голов на троих за сезон! Сане 11, Коман 3, Гнабри 1 15 ассистов на троих за сезон! У Гримальдо и Фримпонга у каждого столько же, сколько у этих троих в сумме У Теля 5+3 за 500 минут, у Комана 3+3 за 1000
Занимательная статистика. Если это так, то это полнейшая дичь для Баварии и слив чемпионата тогда логичен.
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Хочет самого Златана переплюнуть, тот АПЛ не выигрывал.
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эх... был бы азиатом, то по квоте пошел бы в апл.. :)
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Интересный игрок, пользу приносит, реально топовый, но лавочник
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Коман очень мощно начал карьеру, но травмы дают о себе знать.
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В Милане бы посмотрел на него, но личку наверно не потянут..Коман тоже игрок не суперзвездный как ему этот статус много лет вешают, стабильности ему не хватает
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Не совсем понял, в 27 лет он 8 раз стал чемпионом Германии, два раза Италии и 2 раза Италии? В 15 первое чемпионство? Или один раз в Италии и один раз во Франции чемпион? Ушёл смотреть

Upd: реально дважды, нифигасе
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А у него ещё возможность уйти из Баварии до конца сезона, чтобы сохранить свою серию чемпионств (если что, я в курсе про то, что в Европе трансферное окно закрыто)?
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