Трое детей Кейна получили травмы в ДТП в Германии, пока Харри был на выездной игре ЛЧ с «Арсеналом». Серьезных повреждений нет

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА происшествия Харри Кейн Футбол

Трое детей Харри Кейна пострадали в ДТП.

Как сообщает Bild, в Германии дети Харри Кейна попали в ДТП.

Это произошло в один день с выездным матчем «Баварии» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов (2:2).

Как утверждает источник, в аварии пострадали трое из четырех детей Кейна – Луи (3 года), Вивьен (5 лет) и Айви (7 лет). Дети получили лишь незначительные травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

За рулем фургона, в котором находились дети, была 24-летняя местная жительница. Фургон столкнулся со встречным автомобилем, за рулем которого была 20-летняя женщина и в котором находились еще три пассажира. Автомобиль ушел в занос и столкнулся с третьей машиной, за рулем которой находилась женщина 62 лет.

Отмечается, что все три автомобиля сильно повреждены, частично сработали подушки безопасности. По данным полиции, все восемь участников ДТП получили легкие травмы. Они были доставлены в больницы вертолетом и машиной скорой помощи. 

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8 комментариев
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Надеюсь, "лёгкие травмы" - это максимум ссадины. А ведь из-за каких-то рукожопов за рулём у детей ещё и психологические травмы могут быть =/
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Слава Богу, всё обошлось. В такие моменты всё уходит на второй план…
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Ответ Крыс Пол
А что трое детей Кейна делали в фургоне какой-то местной жительницы?
Вероятно это была их няня или ещё кто-либо из тех, кто помогает семье Кейна в быту.
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+1
дети это святое.. надеюсь все будет ок..
+1
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