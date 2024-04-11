Саттон о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Он нырнул вместо того, чтобы попытаться забить – и я уверен, что он бы забил. Букайо – очень ловкий игрок, у него нет оправданий»

Крис Саттон высказался о падении Букайо Сака в штрафной «Баварии».

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче четвертьфинала чемпионов (2:2). На 5-й добавленной минуте вингер , пробрасывая мяч в сторону от вратаря , зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный судья Гленн Нюберг не назначил пенальти.

«Я все еще пытаюсь понять, о чем он на самом деле думал, я был абсолютно шокирован.

Он сделал хорошее касание и совершал маневр с мячом, казалось, что он сможет выйти [на пустые ворота]. Сзади был один или два защитника, но с его способностями он бы обыграл вратаря. Но он решил попробовать заработать пенальти. О чем он думал?

Он продолжал бежать, контакт с Нойером произошел по его инициативе. Это было правильное решение судей, и мы должны их похвалить, потому что каждую неделю они получают много замечаний. В этой ситуации судьи попали в самую точку.

В этой ситуации «Арсенал» мог повести со счетом 3:2, у него был бы отличный шанс пройти дальше. Теперь у них есть над чем поработать из-за того единственного решения, которое Сака принял, нырнув вместо того, чтобы попытаться забить – и я уверен, что он бы забил.

Если вдуматься, у него нет никаких оправданий, потому что он очень ловкий игрок. Он изящен, он умеет маневрировать с мячом, мяч прилипает к его ногам, и он отлично меняет направление. Так что же он делал? О чем он думал?» – сказал бывший игрок « ».