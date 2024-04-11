Саттон о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Он нырнул вместо того, чтобы попытаться забить – и я уверен, что он бы забил. Букайо – очень ловкий игрок, у него нет оправданий»

Теги Бавария Мануэль Нойер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Крис Саттон Букайо Сака Футбол

Крис Саттон высказался о падении Букайо Сака в штрафной «Баварии».

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:2). На 5-й добавленной минуте вингер Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон. Главный судья Гленн Нюберг не назначил пенальти. 

«Я все еще пытаюсь понять, о чем он на самом деле думал, я был абсолютно шокирован. 

Он сделал хорошее касание и совершал маневр с мячом, казалось, что он сможет выйти [на пустые ворота]. Сзади был один или два защитника, но с его способностями он бы обыграл вратаря. Но он решил попробовать заработать пенальти. О чем он думал?

Он продолжал бежать, контакт с Нойером произошел по его инициативе. Это было правильное решение судей, и мы должны их похвалить, потому что каждую неделю они получают много замечаний. В этой ситуации судьи попали в самую точку.

В этой ситуации «Арсенал» мог повести со счетом 3:2, у него был бы отличный шанс пройти дальше. Теперь у них есть над чем поработать из-за того единственного решения, которое Сака принял, нырнув вместо того, чтобы попытаться забить – и я уверен, что он бы забил.

Если вдуматься, у него нет никаких оправданий, потому что он очень ловкий игрок. Он изящен, он умеет маневрировать с мячом, мяч прилипает к его ногам, и он отлично меняет направление. Так что же он делал? О чем он думал?» – сказал бывший игрок «Арсенала». 

9 комментариев
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Меня тоже это удивило,он можно сказать уже обвёл нойера мяч под левой ногой в чём смысл был падать?
+13
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+13
Чёрный дельфин
+14
-3
+11
К сожалению, абсолютно согласен. Я уже видел мяч в сетке, а потом вот это вот что-то невнятное
+1
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+1
Когда смотрел трансляцию, был уверен что пенальти за такое не ставят, но нырком это не назвать.
Но пересматривая момент с разных ракурсов мне все больше кажется, что Нойер выдвигал ногу, т.е. нарушал..
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+1
Ответ Фанат спорта01
Меня тоже это удивило,он можно сказать уже обвёл нойера мяч под левой ногой в чём смысл был падать?
Может быть, Сака хотел карточку для Нойера заработать. Впрочем, в таком сиюсекундном моменте такие мысли обычно не успевают голову посетить.
+1
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+1
Ответ Jan Paskel
Чёрный дельфин
😅
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Инерцию Саттон в школе не изучал? Сака набрал большую скорость и ему трудно было резко уйти влево, чтоб не столкнуться с Нойером. Если бы это было с места - это одно, но Сака не останавливался. А когда ты резко меняешь направление на большой скорости, то рискуешь потерять равновесие, поэтому он поднял ногу, чтоб переместить вес с одной ноги на другую ногу.Если бы не Нойер, Сака бы благополучно бы перенес вес на правую ногу и принял бы устойчивое положение и дальше бы продолжил движение.
Сака не симулировал. И это видно на видео по его взгляду на мяч. А вот почему Нойер в момент маневра Сака изменил положение своей ноги никто почему то вопросом не задается.
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