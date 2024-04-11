«Ман Сити» лидирует в борьбе за Мусиалу. Хавбек «Баварии» также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «ПСЖ» (Independent)

Джамал Мусиала может покинуть «Баварию» летом.

По информации Independent, « » лидирует в борьбе с другими топ-клубами за подписание полузащитника «Баварии» этим летом.

Контракт Мусиалы с немецким клубом рассчитан до 2026 года, и пока игрок не спешит продлевать его. 21-летний футболист намерен получить гарантии того, что « » сможет предложить лучший проект, чем конкуренты, на фоне неубедительного сезона. Другие клубы рассматривают возможность приобретения игрока в этом или следующем году, и наибольший интерес к нему проявляет «Сити».

По словам источника, «горожане» планируют усилить атаку в следующем сезоне двумя игроками, способными играть в нескольких зонах нападения, учитывая, что Кевину де исполнится 33 года, и получит более влиятельную роль. Однако трансфер Мусиалы, вероятно, потребует крупной продажи одного из игроков. Кроме немца, «Сити» рассматривает Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что сам Мусиала предпочитает переезд в Премьер-лигу как из-за ее авторитета, так и из-за того, что он вырос в западной части Лондона. Полузащитник переехал в Германию, когда ему было 17 лет.

«Ливерпуль», « » и «Пари Сен-Жермен» также входят в число клубов, которые рассматривают его кандидатуру, но все они имеют разные бюджетные ограничения.