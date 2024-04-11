«Ман Сити» лидирует в борьбе за Мусиалу. Хавбек «Баварии» также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «ПСЖ» (Independent)
Джамал Мусиала может покинуть «Баварию» летом.
По информации Independent, «Манчестер Сити» лидирует в борьбе с другими топ-клубами за подписание полузащитника «Баварии» Джамаля Мусиалы этим летом.
Контракт Мусиалы с немецким клубом рассчитан до 2026 года, и пока игрок не спешит продлевать его. 21-летний футболист намерен получить гарантии того, что «Бавария» сможет предложить лучший проект, чем конкуренты, на фоне неубедительного сезона. Другие клубы рассматривают возможность приобретения игрока в этом или следующем году, и наибольший интерес к нему проявляет «Сити».
По словам источника, «горожане» планируют усилить атаку в следующем сезоне двумя игроками, способными играть в нескольких зонах нападения, учитывая, что Кевину де Брюйне исполнится 33 года, и Фил Фоден получит более влиятельную роль. Однако трансфер Мусиалы, вероятно, потребует крупной продажи одного из игроков. Кроме немца, «Сити» рассматривает Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».
Отмечается, что сам Мусиала предпочитает переезд в Премьер-лигу как из-за ее авторитета, так и из-за того, что он вырос в западной части Лондона. Полузащитник переехал в Германию, когда ему было 17 лет.
«Ливерпуль», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» также входят в число клубов, которые рассматривают его кандидатуру, но все они имеют разные бюджетные ограничения.
Продать Мусиалу значит расписаться в падении всей Баварии, так что никто его не отдаст и продлят на любых условиях
Уже все думают о продлении
Вот из-за таких вещей современный футбол и вызывает отторжение, а не как Пике орал, что из-за матчей по 90 минут