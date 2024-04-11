«Ман Сити» лидирует в борьбе за Мусиалу. Хавбек «Баварии» также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «ПСЖ» (Independent)

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Джамал Мусиала может покинуть «Баварию» летом.

По информации Independent, «Манчестер Сити» лидирует в борьбе с другими топ-клубами за подписание полузащитника «Баварии» Джамаля Мусиалы этим летом. 

Контракт Мусиалы с немецким клубом рассчитан до 2026 года, и пока игрок не спешит продлевать его. 21-летний футболист намерен получить гарантии того, что «Бавария» сможет предложить лучший проект, чем конкуренты, на фоне неубедительного сезона. Другие клубы рассматривают возможность приобретения игрока в этом или следующем году, и наибольший интерес к нему проявляет «Сити».

По словам источника, «горожане» планируют усилить атаку в следующем сезоне двумя игроками, способными играть в нескольких зонах нападения, учитывая, что Кевину де Брюйне исполнится 33 года, и Фил Фоден получит более влиятельную роль. Однако трансфер Мусиалы, вероятно, потребует крупной продажи одного из игроков. Кроме немца, «Сити» рассматривает Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что сам Мусиала предпочитает переезд в Премьер-лигу как из-за ее авторитета, так и из-за того, что он вырос в западной части Лондона. Полузащитник переехал в Германию, когда ему было 17 лет.

«Ливерпуль», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» также входят в число клубов, которые рассматривают его кандидатуру, но все они имеют разные бюджетные ограничения.

11 комментариев
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В МС он нырнёт как рыба в воду👍🏻
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+5
Ответ Кирилл Голивец
КДБ 91 года рождения же. Какой-то странный переводчик.
ну да, в оригигале написано "mid-thirties", что фактически "приближается к 35"
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Мусиала действительно ТОП и Бавария обязана приложить максимум усилий чтобы он остался.
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В этом сезоне не уйдёт, в следующем ситуация наверняка будет лучше, а там и продлит
Продать Мусиалу значит расписаться в падении всей Баварии, так что никто его не отдаст и продлят на любых условиях
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Да брюйне 33 *будет опечатка
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Чуваку по контракту играть ещё больше 1,5 лет
Уже все думают о продлении

Вот из-за таких вещей современный футбол и вызывает отторжение, а не как Пике орал, что из-за матчей по 90 минут
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Он же вроде выбирал между гражданствами Англии и Германии? Если да,почему выбрал немецкое?
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куда смотрит Арсенал, он бы идеально подошёл под футбол Артеты
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Ответ Гиперактивный осьминог
В этом сезоне не уйдёт, в следующем ситуация наверняка будет лучше, а там и продлит Продать Мусиалу значит расписаться в падении всей Баварии, так что никто его не отдаст и продлят на любых условиях
С чего вы считаете что станет лучше?
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