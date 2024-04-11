Дюгарри об Энрике: «У него чрезмерное эго. Луис говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» под руководством Энрике уступил «Барселоне» (2:3). 

«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго.

Он говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.

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14 комментариев
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Ответ Bazilic
Долго думал, что мне напоминает ПСЖ, а понял только сейчас ПСЖ это же буквально Спартак Кто бы их не тренировал - они недовольны и ноют
Нет, Спартак это Мю, а ПеЭСЖЭ это Зенит, который легко берет чемпионат, потом кричат что будут рвать в Европе и каждый раз обсираются, при выходе из группы
+20
-4
+16
Долго думал, что мне напоминает ПСЖ, а понял только сейчас
ПСЖ это же буквально Спартак
Кто бы их не тренировал - они недовольны и ноют
+13
-4
+9
Ответ NartApsua
Если даже Анчелотти не справился с этими капризулями, тогда может проблема не в тренерах?
С какими капризулями именно если состав на 100 % с тех пор поменялся,главная причина я думаю все-таки - отсутствие внутренней конкуренции
+5
-1
+4
Если даже Анчелотти не справился с этими капризулями, тогда может проблема не в тренерах?
+6
-3
+3
Ответ as009595@icloud.com
Нет, Спартак это Мю, а ПеЭСЖЭ это Зенит, который легко берет чемпионат, потом кричат что будут рвать в Европе и каждый раз обсираются, при выходе из группы
Зенит еврокубки брал, так что обсираться в еврокубках это тоже к Спартаку.
+3
0
+3
Ответ as009595@icloud.com
Нет, Спартак это Мю, а ПеЭСЖЭ это Зенит, который легко берет чемпионат, потом кричат что будут рвать в Европе и каждый раз обсираются, при выходе из группы
Зенит - стабильность
ПСЖ каждый год новую команду строить начинают
+3
-2
+1
Барселона будет в финале!
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С норм игроками и без Мбаппе думаю он сделает конфетку из мешка, центр у него явно не топовое а черепаха тянет одеяло ради статистики
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Ответ as009595@icloud.com
Нет, Спартак это Мю, а ПеЭСЖЭ это Зенит, который легко берет чемпионат, потом кричат что будут рвать в Европе и каждый раз обсираются, при выходе из группы
Ты хотел сказать: «При НЕ выходе из группы» ?
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Ответ И здесь и там
Дюгарри прав - Энрике слишком сильно понтуется без достаточных оснований. Построил какой-то ватокат и нос задрал. Причем ему легче, чем предыдущим тренерам Парижа, которые были вынуждены плясать под дудку Неймара, Месси и Мбаппе. В этом году первых двух убрали, а Мбаппе тоже намылился уходить, поэтому не может своим эго вредить команде(можно его менять, ставить на любую позицию - ответки не будет). В общем в кои то веки можно было бы построить конкурентоспособную команду, но нет. Есть уверенность что Гальтье, Почеттино или Тухлый раскатали бы эту Барсу с такими вводными данными
Иметь Неймар, Месси и Мбапе это проблема?🤦
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