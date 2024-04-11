Дюгарри об Энрике: «У него чрезмерное эго. Луис говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!»
Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике.
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» под руководством Энрике уступил «Барселоне» (2:3).
«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго.
Он говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.
ПСЖ это же буквально Спартак
Кто бы их не тренировал - они недовольны и ноют
ПСЖ каждый год новую команду строить начинают