Дюгарри об Энрике: «У него чрезмерное эго. Луис говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!»

Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике.

В первом матче четвертьфинала чемпионов « » под руководством уступил «Барселоне» (2:3).

«Он пускает нам пыль в глаза, у него чрезмерное эго.

Он говорит, что олицетворяет ДНК «Барсы» – и черт с ним, пускай возвращается!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.