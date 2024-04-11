Энрике о 2:3 с «Барселоной»: «При 0:1 у «ПСЖ» были сомнения, соперник не терял мяч и играл очень хорошо, но перевернуть игру удалось. Матч в Барселоне будет как финал, верю в команду»
Луис Энрике рассчитывает на победу в Барселоне после домашнего поражения (2:3).
«Мы провели хороший матч против очень сильной команды. При 0:1 у нас были сомнения, потому что соперник не терял мяч и играл очень хорошо.
Во втором тайме нам удалось перевернуть игру, но нам забили третий мяч.
Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в своей команде», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Лучше уйти с поля с сухарем чем лезть в перестрелку
Даже в этом матче было видно, что каталонцы вместо того чтобы просто выбить мяч куда подальше, в некоторых моментах пыталась выйти через пас, так пришёл первый гол, Канселу и Де Йонг чуть не привезли перепасовываясь ближе к своей штрафной.
Рамуш обычный нап замыкалду
Энрике решил не играть с габаритным напом, поэтому вышел Мбаппе на острие. При здоровом Дембеле, он в старте. Заир Эмери уступает Ли Кан Ину и Асенсио в опыте.
Шкриньяр в ПСЖ, это не он же в Интере. Привозит, как и любой другой их защ.
Или по твоему Асенсио деревяха и его нужно было заменить. ну это смех
И да, только первый гол Барса забила после контратаки. Второй гол пришёл во время позиционной игры. Перегрузили фланг, отдали на свободного Педри в центре поля, Рафинья со своего полуфланга ворвался в штрафную и забил после паса Педри. А третий гол со стандарта.
Непозволительно так играть в защите !
Ушел этот поезд без французов , если только не чудо
мбаппе не удивил, но два матча подряд он не проваливает
Не стыдно?