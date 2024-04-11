Энрике о 2:3 с «Барселоной»: «При 0:1 у «ПСЖ» были сомнения, соперник не терял мяч и играл очень хорошо, но перевернуть игру удалось. Матч в Барселоне будет как финал, верю в команду»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике рассчитывает на победу в Барселоне после домашнего поражения (2:3).

«Мы провели хороший матч против очень сильной команды. При 0:1 у нас были сомнения, потому что соперник не терял мяч и играл очень хорошо.

Во втором тайме нам удалось перевернуть игру, но нам забили третий мяч.

Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в своей команде», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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58 комментариев
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Играть на контратаках против этого ПСЖ можно и нужно.
+40
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+37
Надеюсь выпустит Асенсио и в ответке, мадридское полено было прекрасно:))
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+30
У ПСЖ первый нормальный соперник в плей-офф это всегда финал
+25
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+24
Ответ Emin Aliev
Играть на контратаках против этого ПСЖ можно и нужно.
Против них нужно выходить и играть низким блоком
Лучше уйти с поля с сухарем чем лезть в перестрелку
+16
-4
+12
Ответ Emin Aliev
меня только напрягало то, что игроки ПСЖ перед штрафной и в ней постоянно подбирали мячи и имели простор. Как же не хватает толкового опорника, который будет чистить эти зоны, самая нужная позиция прям сейчас
Я думаю, тут проблема ещё в том, что постоянно приходилось сдваиваться то против Мбаппе, то против Дембеле, то ещё и против Барколя. Естественно, что людей на опорку уже будет не хватать(
+7
0
+7
у Энрике в запасе сидят Рамуш, Заик Эмери, Коло Муани, Шкриньяр, а он выпускает поленьев и удивляется что Париж возят
+10
-4
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Ну а как иначе: каждый второй матч (который решающий) финал - это только Бавария может Барсе забить восемь мячей, не растягивая сиё действо на два матча☝️
Таки Барса может забить 6 мячей в одном матче ПСж не даст соврать.
+4
0
+4
Барсе нужно сыграть прагматичнее в ответном матче. Отбросить всю философию, идею с контролем мяча и т.п., большую часть матча Барса здорово развивала свои контратаки, играла отрезками в атаку и это принесло свои плоды.
Даже в этом матче было видно, что каталонцы вместо того чтобы просто выбить мяч куда подальше, в некоторых моментах пыталась выйти через пас, так пришёл первый гол, Канселу и Де Йонг чуть не привезли перепасовываясь ближе к своей штрафной.
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Неймар левая нога заброс в штрафную! )
+5
-2
+3
Ответ zzzeeerrrooo
Против них нужно выходить и играть низким блоком Лучше уйти с поля с сухарем чем лезть в перестрелку
В первом тайме Барса и без низкого блока как-то справлялась
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Ответ gtj42s2xnw
Комментарий скрыт
вроде бы было уже
+4
-1
+3
Ответ Pelerin
Энрике сделал для бчк больше Чави) Как он умудрился подготовить команду, где ни один игрок не может играть без брака?
Почему принижаешь Хави? Энрики нормально подготовил команду, в целом они играли очень опасно и реально смогли перевернуть игру во втором тайме. А в начале первого тайма у Барселоны мне казалось вообще нет шансов и надеялся на ничью. Но Хави благодаря заменам смог победить с командой, у которой очень плохо получается держать мяч
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
каких поленьев и вместо кого выйдут вышеперечисленные? Рамуш обычный нап замыкалду Энрике решил не играть с габаритным напом, поэтому вышел Мбаппе на острие. При здоровом Дембеле, он в старте. Заир Эмери уступает Ли Кан Ину и Асенсио в опыте. Шкриньяр в ПСЖ, это не он же в Интере. Привозит, как и любой другой их защ. Или по твоему Асенсио деревяха и его нужно было заменить. ну это смех
Чувак, Париж проиграл дома пропустив 3 мяча от не самой сильной Барсы, причём уступая к тому же и по игре. Всё что ты пишешь не сработало. Это чисто тренерское поражение. Не пиши чушь
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Лучо очень толковый тренер. Прото так требл не выигрывается. И всегда буду ему благодарен за это и за 6-1. Да и в ПСЖ, без Нейя и Лео, сделал крепкую команду, которая идет к золотому дублю. В ответке просто и легко не будет.
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Шансов у ПСЖ в ответной игре никаких.
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Нет Лучо - для камбэка тебе нужны совсем другие игроки и один особенно похожий на Серджи Роберто:)))
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Ответ kaka10
у Энрике в запасе сидят Рамуш, Заик Эмери, Коло Муани, Шкриньяр, а он выпускает поленьев и удивляется что Париж возят
каких поленьев и вместо кого выйдут вышеперечисленные?
Рамуш обычный нап замыкалду
Энрике решил не играть с габаритным напом, поэтому вышел Мбаппе на острие. При здоровом Дембеле, он в старте. Заир Эмери уступает Ли Кан Ину и Асенсио в опыте.
Шкриньяр в ПСЖ, это не он же в Интере. Привозит, как и любой другой их защ.
Или по твоему Асенсио деревяха и его нужно было заменить. ну это смех
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+1
Ответ Xabi Alonso78
Когда Реал играет на контратаках, болелы Бадалоны называют это автобусом. Но все уже привыкли к этому лицемерию)
Окровавленный состав Барсы только так и должен играть против таких соперников как ПСЖ с их скоростной атакой. Были бы здоровы Педри, Де Йонг и Гави, можно было бы требовать от Барсы игры в позиционный футбол.
И да, только первый гол Барса забила после контратаки. Второй гол пришёл во время позиционной игры. Перегрузили фланг, отдали на свободного Педри в центре поля, Рафинья со своего полуфланга ворвался в штрафную и забил после паса Педри. А третий гол со стандарта.
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Ответ Madhamish
Не удержишь. Нет у Барселоны игроков для сухаря. И опорника тоже нет. Был бы Бускетс, можно было бы попробовать.
Как вариант сыграть с тремя центральными
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Ответ zzzeeerrrooo
Против них нужно выходить и играть низким блоком Лучше уйти с поля с сухарем чем лезть в перестрелку
Не удержишь. Нет у Барселоны игроков для сухаря. И опорника тоже нет. Был бы Бускетс, можно было бы попробовать.
+1
0
+1
Лучшие игроки Барселоны в этой игре Доннарума и Энрике.Один привёз 2 года,второй не знает кого выпускать в основе и кого на замену.
+6
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+1
Может быть и не 1 к 10, но точно 1 к 5 выход ПСЖ в полуфинал.
Непозволительно так играть в защите !
Ушел этот поезд без французов , если только не чудо
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0
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Энрике унизил псж с Барсой, теперь унижает псж с Парижем
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думал барсе будет сложнее, но второй матч еще не сыгран.
мбаппе не удивил, но два матча подряд он не проваливает
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Так и будет болтать до ответки , вместо того чтобы свою работу делать . Хави конечно красавчик, на все вопросы ответил на поле
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Перед этим матчем он тоже был уверен в победе. Надеюсь Хави на Камп Ноу без двух основных опорников выдаст результат, необходимый для прохода в 1/2
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Да не... Энрике никто в здравом уме тебе не верит, Барса идет дальше
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Ответ zzzeeerrrooo
Вспоминай
))

Не стыдно?
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Ответ a.sh.s.
Таки Барса может забить 6 мячей в одном матче ПСж не даст соврать.
Ну восемь-то гораздо больше, чем шесть❓или если с капитаном Месси пропускают, то не в счёт ❓🤔
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Жалко Энрике, снова команду летом искать
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