Энрике о 2:3 с «Барселоной»: «При 0:1 у «ПСЖ» были сомнения, соперник не терял мяч и играл очень хорошо, но перевернуть игру удалось. Матч в Барселоне будет как финал, верю в команду»

Луис Энрике рассчитывает на победу в Барселоне после домашнего поражения (2:3).

«Мы провели хороший матч против очень сильной команды. При 0:1 у нас были сомнения, потому что соперник не терял мяч и играл очень хорошо.

Во втором тайме нам удалось перевернуть игру, но нам забили третий мяч.

Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в своей команде», – сказал главный тренер « ».