Александр Тихонов: «В РПЛ играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола. А в хоккее некуда девать игроков. Все должно быть свое в стране – от ложки до корабля»
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с футболом и хоккеем в России.
«Также хотел бы еще раз сказать, что надо переименовать КХЛ в РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Не надо бояться – не надо никого выгонять из иностранных команд.
С другой стороны, посмотрите на футбол, на РПЛ, там же играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола.
В хоккее же некуда девать игроков, сколько у нас подрастающего поколения. Все должно быть свое в стране – от ложки до корабля.
Если мы будем придерживаться этого мнения, то будем доминирующей страной по эту сторону океана», – сказал Александр Тихонов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
