Аморим о критике Шешко: «Через три недели может оказаться ложью то, что сегодня правда. Если не играешь хорошо каждый матч в таком сложном клубе, то будешь слышать разные вещи»

Рубен Аморим: Шешко не хватает опыта в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказал точку зрения касательно критики в адрес Беньямина Шешко .

Бывший футболист манкунианцев Гари Невилл ранее заявил , что от форварда хотелось бы больше.

«Я расслаблен, а Беньямин – нет. Я понимаю, как обстоят дела в футболе. Ему придется нелегко. Это нормально. У него нет опыта в АПЛ .

Сначала все говорят, что ты очень хорош, и вы это слышали про Шешко. А потом ты переходишь в очень сложный клуб, и если не играешь хорошо каждый матч, то будешь слышать разные вещи от легенд, экспертов, медиа – и иногда они правы.

Конечно, никому не нравится это слышать, но ему пришлось нелегко, и это факт. Тяжело это слышать, но здесь нет ничего личного.

Это мнение, которое изменится через три недели. Все, что сегодня правда, через три недели может оказаться ложью», – сказал Рубен Аморим .