Луис Энрике: «Не сомневаюсь, что «ПСЖ» способен отыграться. В Лиге 1 мы в гостях еще не проигрывали. Полетим в Барселону с уверенностью в себе»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике дал оценку игре «ПСЖ» с «Барселоной» (2:3) в Лиге чемпионов.

«Очевидно, мы не хотели проигрывать. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда, мы здорово прессинговали во втором тайме, но соперник был хорош и снова повел в счете.

Следующий матч надо воспринимать как финал. Нам есть что улучшить, над чем поработать, разумеется.

В этом четвертьфинале забито много голов. На таком уровне каждая команда – топовая. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в перекладину.

Я не сомневаюсь, что мы способны отыграться. Скажем, в чемпионате мы в гостях еще не проигрывали. Мы будем готовиться в обычном режиме и полетим в Барселону с уверенностью в себе», – отметил главный тренер «ПСЖ».

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17 комментариев
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Но ЛЧ это не Лига 1. Мягко говоря.
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В лиге 1 мы в гостях мы не проигрывали так себе пример 😂
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Сравнил Лигу фермеров и игру с Барселоной.Какой же он физручелло.
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Опять весна, опять престиж, опять в лч **** Париж
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Полетим чтобы вылететь
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Но ведь никакой перекладины не было )
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Энрике был, есть и будет верным каталонцем:)
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Можно было бы и скромнее конечно же дать интервью. Как Карло например. Луис, я безумно тебя уважаю, но надо быть скромнее...
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Ответ ZaSvabody
Но ведь никакой перекладины не было )
Не важно. Главное - вера Луиса Энрике, что его попросят быть главным тренером Барселоны.
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Ответ фк кабинет
Сравнил Лигу фермеров и игру с Барселоной.Какой же он физручелло.
Он Барсу во время Ремонтады тренил, ты дурной что ли его «физручеллой» называть, полуфабрикат?
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Поздравляем Мбаппе с переходом в Реал
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лига 1 не надо сравнивать уважаемый Энрике, Барселона дома убедительно выиграет.
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Барселона так же выиграла все 4 домашних матча в этом ЛЧ с разницей в 12-3
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Отлично. Побольше самоуверенности. Побольше!
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Ответ Эркинбек Апаканов
Но барса это не ЛЧ, она ЛЕ скорее
а эркенбек - это не человек, а фрукт или овощь какая-то
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