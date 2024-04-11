Журналист Риоло об Энрике и составе на «Барсу»: «Киндер-сюрприз. Игроки «ПСЖ» открывают яйцо, узнают, где будут играть, и удивляются»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Витинья Даниэль Риоло Футбол

Журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после матча с «Барсой».

Парижане проиграли каталонцам дома (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы ничего не поняли в стартовом составе Луиса Энрике. В Испании тоже никто ничего не понял. Может, здесь мы все еще говорим, что у нас гений во главе клуба. Но как можно добавить интенсивности, когда у тебя футболисты играют не на своих позициях? Даже они удивлены!

Энрике преподносит сюрпризы... Он киндер-сюрприз! Энрике не Винт Разболтайло (вымышленный персонаж из вселенной Дональда Дака – Sports), а киндер-сюрприз! Каждый день футболисты открывают яйцо и узнают, как будут играть... Игроки удивляются составу.

Кто-нибудь может объяснить мне, для чего это нужно? Я уже полгода спрашиваю! Когда это сработало? Хави играет в базовую схему 4-3-3, очень простую, каждый на своем месте.

Энрике все меняет. Он решил сделать Витинью шестеркой, хотя мы прекрасно знаем, что впереди он играет лучше, находясь ближе к Мбаппе. В этой команде нет шестерки.

Если вы поставите Витинью на позицию шестерки, то у вас не будет никого в качестве атакующего полузащитника. Я говорю об этом уже шесть месяцев. Игроки не в лучшем состоянии», – сказал журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

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13 комментариев
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Как бы то ни было но хоть какого ставь у руля ПСЖ все равно будут не довольны. Этакий российский Спартак на французский манер. Пришел тренер который выигрывал требл. Осталось услышать от какого нибудь футболиста фразу «тренеришка» и все будет хорошо)
+28
-7
+21
Ответ BLACK JESUS
Как бы то ни было но хоть какого ставь у руля ПСЖ все равно будут не довольны. Этакий российский Спартак на французский манер. Пришел тренер который выигрывал требл. Осталось услышать от какого нибудь футболиста фразу «тренеришка» и все будет хорошо)
Спартачи и фаны псж(которым и нет 20 лет) погнали в минус загонять. Ну ребят это же правда. Чего обижаться?
+10
-2
+8
Где-то я уже это слышал,правда, про другого тренера и клуб.
+3
-3
0
Журналисту Рил-Ло-Ло сейчас оценивать работу Энрике
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А забей Дембеле (в моменте со штангой) и не пропусти Донный из вратарской и Энрике носили бы на руках
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Ответ BLACK JESUS
Спартачи и фаны псж(которым и нет 20 лет) погнали в минус загонять. Ну ребят это же правда. Чего обижаться?
От меня два +
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Ответ граф Якунин
А забей Дембеле (в моменте со штангой) и не пропусти Донный из вратарской и Энрике носили бы на руках
А не транжирь Барса моменты в первом тайме - то критиковали бы еще больше)
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