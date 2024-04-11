Журналист Риоло об Энрике и составе на «Барсу»: «Киндер-сюрприз. Игроки «ПСЖ» открывают яйцо, узнают, где будут играть, и удивляются»

Журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после матча с «Барсой».

Парижане проиграли каталонцам дома (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы ничего не поняли в стартовом составе . В Испании тоже никто ничего не понял. Может, здесь мы все еще говорим, что у нас гений во главе клуба. Но как можно добавить интенсивности, когда у тебя футболисты играют не на своих позициях? Даже они удивлены!

Энрике преподносит сюрпризы... Он киндер-сюрприз! Энрике не Винт Разболтайло (вымышленный персонаж из вселенной Дональда Дака – Sports), а киндер-сюрприз! Каждый день футболисты открывают яйцо и узнают, как будут играть... Игроки удивляются составу.

Кто-нибудь может объяснить мне, для чего это нужно? Я уже полгода спрашиваю! Когда это сработало? Хави играет в базовую схему 4-3-3, очень простую, каждый на своем месте.

Энрике все меняет. Он решил сделать Витинью шестеркой, хотя мы прекрасно знаем, что впереди он играет лучше, находясь ближе к Мбаппе. В этой команде нет шестерки.

Если вы поставите Витинью на позицию шестерки, то у вас не будет никого в качестве атакующего полузащитника. Я говорю об этом уже шесть месяцев. Игроки не в лучшем состоянии», – сказал журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

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