  • Рэпер Orelsan раскритиковал Мбаппе за управление «Каном» – при Килиане клуб вылетел в 3-ю лигу. Форвард «Реала» ответил: «Этот нищий парень умолял нас бесплатно дать ему долю в клубе»
Рэпер Orelsan раскритиковал Мбаппе за управление «Каном» – при Килиане клуб вылетел в 3-ю лигу. Форвард «Реала» ответил: «Этот нищий парень умолял нас бесплатно дать ему долю в клубе»

Французский рэпер Orelsan раскритиковал Килиана Мбаппе в треке.

Французский рэпер Orelsan, являющийся болельщиком «Кана», в треке La Petite Voix раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который владеет французским клубом.

В прошлом сезоне «Кан» вылетел в третью лигу Франции – впервые за 44 года. Клуб занимает 10-е место в третьем французском дивизионе после 13 матчей.

«Ты потопишь свой город, как Мбаппе», – говорится в треке рэпера.

Мбаппе ответил в социальной сети.

«Приглашаю тебя спасти город, который ты так любишь. Этот парень умолял нас бесплатно дать ему долю размером в 1%: потому что он нищий, но хотел выглядеть как простой парень из Нормандии», – написал нападающий «Реала».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
музыка
