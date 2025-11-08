Рэпер Orelsan раскритиковал Мбаппе за управление «Каном» – при Килиане клуб вылетел в 3-ю лигу. Форвард «Реала» ответил: «Этот нищий парень умолял нас бесплатно дать ему долю в клубе»
Французский рэпер Orelsan раскритиковал Килиана Мбаппе в треке.
Французский рэпер Orelsan, являющийся болельщиком «Кана», в треке La Petite Voix раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который владеет французским клубом.
В прошлом сезоне «Кан» вылетел в третью лигу Франции – впервые за 44 года. Клуб занимает 10-е место в третьем французском дивизионе после 13 матчей.
«Ты потопишь свой город, как Мбаппе», – говорится в треке рэпера.
Мбаппе ответил в социальной сети.
«Приглашаю тебя спасти город, который ты так любишь. Этот парень умолял нас бесплатно дать ему долю размером в 1%: потому что он нищий, но хотел выглядеть как простой парень из Нормандии», – написал нападающий «Реала».
